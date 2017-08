Andrian Candu: Sistemul electoral mixt a spart monopolul liderilor de partide

„Cred că am dat o şansă în plus pentru implementarea unui drept fundamental – cel de-a fi ales. Totodată, oamenii vor avea mai multe opţiuni pentru a alege persoana şi partidul care să-i reprezinte. Eu şi Partidul Democrat credem în oameni şi în capacitatea lor de a face alegerea corectă”, a menţionat Andrian Candu.



Rugat să cântărească, prin prisma obiectivelor Independenţei efectele interne şi externe ale adoptării legii privind schimbarea sistemului electoral, Andrian Candu a declarat că prin prisma acestor obiective trebuie cântărite şi legile care se referă la procuratură, integritate etc. „Vă pot propune să cântărim prin prisma obiectivelor Independenţei efectele interne şi externe ale adoptării Legii Procuraturii sau a pachetului de integritate, ori a reformelor din sistemul de pensionare. Este acelaşi lucru şi impactul este deloc neglijabil în cazul fiecărei legi menţionate. Când unii politicieni exagerează şi aduc la absurd anumite lucruri, pot să le înţeleg motivaţia personală, dar nu le voi face jocul. Dacă aş face acest lucru, aş cade pradă speculaţiilor oponenţilor noştri politici despre o pretinsă schimbare a sistemului politic prin modificarea Codului Electoral. Când, de fapt, Declaraţia de Independenţă, legea prin care ţara noastră a obţinut numele de Republica Moldova, însemnele de stat şi fundamentul sistemului pluripartitism şi democratic au fost puse de un Parlament ales pe circumscripţii uninominale”, a opinat şeful legislativului.



Preşedintele Parlamentului a menţionat că sistemul electoral proporţional a fost o măsură temporară, aprobată într-o situaţie excepţională, dar care în urma unor jocuri politice s-a transformat în permanenţă. Potrivit oficialului, alegerile au fost şi vor fi libere şi corecte, cetăţenii au putut şi vor putea să aleagă şi să fie aleşi, oamenii au putut şi vor putea liber să-şi exprime poziţia. „Indiferent de miopia politică a unora, Republica Moldova este şi rămâne un stat democratic, iar noi, cetăţenii acestei ţări, suntem şi vom rămâne oameni liberi care îşi administrează ţara şi soarta conform propriilor alegeri şi năzuinţe”, a notat Andrian Candu.



Preşedintele Parlamentului recunoaşte că şi după 26 de ani de independenţă societatea din Moldova rămâne divizată pe criterii etnice, politice, teritoriale, lingvistice şi menţionează că este important că acesta a fost conştientizat şi recunoscut. „Tocmai din această cauză am creat mai multe platforme interinstituţionale de lucru în Parlament: şi pentru colaborare cu cei din Adunarea Populară din Găgăuzia, şi pentru coordonarea unor soluţii de reintegrare a ţării, şi de colaborare cu societatea civilă, şi altele. Comunicând ne cunoaştem mai bine, iar cunoscându-ne atenuăm diferenţele care ne divizează”, a mai spus Andrian Candu.