Anatol Şalaru anunţă că partidul pe care intenţionează să-l formeze va fi de dreapta-unionist. În noua formaţiune se vor regăsi şi doi deputaţi din PL

Amintim că pe 9 ianuarie Anatol Şalaru şi-a anunţat retragerea din PL.





Din cauza tensiunilor din PL dintre Ghimpu şi Şalaru, ultimul şi-a pierdut funcţia de ministru al Apărării.



Liderul PL l-a învinuit pe Şalaru că vrea să dezbine formaţiunea şi chiar ar fi încercat să corupă unii membri. La rândul său, fostul ministru afirmă că doar şi-a dorit organizarea Congresului PL pentru a fi aleasă o nouă conducere a partidului, pe motiv că în frunte cu Mihai Ghimpu formaţiunea nu ar avea şanse la parlamentarele din 2018.





„Este prematur să vorbim astăzi de această formaţiune, deoarece abia s-a convocat un grup de iniţiativă. Un grup de colegi, de prieteni, de oameni pe care îi cunosc de foarte mulţi ani. Unii tineri au venit din România, studenţi care au fost acolo şi au activat în organizaţiile studenţeşti. Am vorbit mult timp în ultima perioada despre necesitatea creării unui partid de dreapta-unionist şi din discuţiile pe care le-am avut cu mai mulţi lideri din România, nu numai cu Băsescu, dar şi cu lideri europeni, inclusiv cu colegii din ALDE, care sunt îngrijoraţi de situaţia dreptei din Republica Moldova, am luat această decizie împreună cu toţi. Sunt foşti deputaţi, ex-miniştri, ex-viceminiştri, actuali deputaţi. Doi deputaţi vă spun, restul care sunt nu am voie să vă spun, Artur Gutium şi Vladimir Cernat”, a declarat Şalaru în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.