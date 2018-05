Alegeri Chişinău. Dorin Chirtoacă: Am votat pentru o relaţie corectă a primarului cu alegătorii săi VIDEO

„Zece ani m-au ales în funcţia de primar, nu era corect să las pe alţii să ocupe abuziv Primăria şi să ignore alegătorii. De aceea, am ajuns la aceste alegeri – pentru a pune capăt uzurpării care are loc în Primărie de un an de zile şi pentru ca locuitorii să spună pe cine vor ei primar”, a spus Dorin Chirtoacă.

Până la 08.00, peste cinci mii de oameni au venit la urnele de vot în municipiul Chişinău. Ei au de ales între 11 candidaţi. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie să se prezinte cel puţin o pătrime din electorat. Câştigă alegerile candidatul care obţine mai mult de jumătate din voturi. Dacă nimeni nu întruneşte numărul necesar, va fi organizat turul doi de scrutin, peste două săptămâni, în care trec primii doi candidaţi cu cele mai multe voturi. În cazul în care alegerile sunt declarate nevalabile sau nule, peste două săptămâni se organizează alegeri repetate, cu aceleaşi liste electorale şi cu aceiaşi candidaţi.