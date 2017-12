Primul parc pentru tehnologia informaţiei îşi începe activitatea din ianuarie 2018

Formatul „Moldova IT Park” va fi virtual, cu edificarea în perspectivă a infrastructurii fizice. Termenul de activitate este stabilit pentru zece ani, timp în care numărul companiilor IT care vor fi atrase se prevede să atingă cifra de 400.





Parcul urmăreşte valorificarea oportunităţilor de creştere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant şi prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor.



Rezident poate deveni orice companie dacă 70% din activitate este dedicată creării softurilor, jocurilor pe calculator, administrării paginilor web, prelucrării datelor şi alte servicii IT. Administraţia parcului va obţine venituri din cotizaţiile membrilor şi din prestarea serviciilor de consultanţă. Pentru primul an de funcţionare sunt prevăzute venituri de 38,8 mii de euro. Veniturile încasate ar urma să depăşească 90 de mii de euro în cel de-al zecelea an de activitate.



Guvernul l-a desemnat în funcţia de administrator al „Moldova IT park” pe Serghei Voitovschi, pe un termen de cinci ani.