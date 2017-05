UE rămâne hotărâtă să sprijine în continuare Republica Moldova

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Pirkka Tapiola, a declarat că anul acesta UE a marcat 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma. Proiectul european a fost o modalitate de a preveni repetarea conflictului care practic a distrus un continent întreg. UE este construită pe valori solide: statul de drept, democraţie, drepturile omului şi acest ansamblu face UE şi mai puternică, subliniat Pirkka Tapiola.

Ambasadorul a mai spus că Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari puteri din lume, e un actor global şi un partener de încredere, inclusiv pentru Republica Moldova. Potrivit diplomatului european, UE rămâne hotărâtă să ofere sprijin pentru reformele statului. Acestea vor continua pentru că sunt spre binele cetăţenilor. Pirkka Tapiola a precizat că Orăşelul European din acest an este ultimul pe care îl inaugurează la Chişinău. Diplomatul îşi încheie mandatul în Republica Moldova.

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a remarcat că Orăşelul European este un eveniment extraordinar, organizat an de an. Aici vizitatorii au posibilitatea să vadă cât de diferite sunt statele membre UE ca istorie, cultură, dar în acelaşi timp unite prin diversitate, prin democraţie, prin drepturile omului etc. „Noi suntem europeni, Republica Moldova este stat european şi în fiecare zi ne apropiem tot mai mult de Uniunea Europeană”, a mai spus Andrian Candu.

Persoana de încredere a preşedintelui Igor Dodon, Ion Ceban, a dat citire unui mesaj al şefului statului. În mesaj se menţionează că Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica Moldova un partener şi un vecin important. În opinia preşedintelui, este nevoie de valorificarea potenţialului care există şi a oportunităţilor de a iniţia proiecte care să fie în beneficiul tuturor.

Şi primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a felicitat chişinăuienii cu ocazia Zilei Europei. Edilul a trecut în revistă proiectele realizate în municipiul cu sprijinul UE. Printre acestea primarul a menţionat – reparaţia străzilor, iluminatul spre aeroport, strada pietonală, asamblarea troleibuzelor, dotarea instituţiilor medicale cu utilaje performante etc.

Orăşelul European este deschis vizitatorilor pe parcursul zilei de sâmbătă, 14 mai, vizitatorii fiind aşteptaţi la corturile ambasadelor statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere, unde vor putea afla informaţii despre proiectele derulate în Moldova cu finanţare europeană. În seara zilei, finala competiţiei muzicale Eurovision Song Constest 2017 va fi transmisă live din Grădina Publică, începând cu ora 21.00. Orăşelul European va găzdui şi Festivalul Cultural European, care va fi lansat pe 14 mai la ora 13.00 şi va dura până pe 19 mai.