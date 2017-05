Text scris de Radu Cupcea*

Adunate, seriile de analize despre trolii ruşi ne spun că sunt comentatori dirijaţi în spaţiul virtual ce administrează bloguri, site-uri, conturi de socializare false, postează şi comentează cu regularitate mesaje anti-occidentale şi pro-ruse, în schimbul unei remuneraţii consistente. S-a mai scris despre ei că sunt organizaţi într-o structură formată din jurnalişti, bloggeri şi comentatori online, numită neoficial „Armata de trolli a Kremlinului” şi condusă de serviciile secrete din această ţară.

După dezbaterea publică ce ne-a oferit o serie de termeni noi şi alţii mai vechi readuşi în prim-plan, Centrul de Excelenţă pentru Comunicare Strategică al NATO din Riga vine cu câteva tipuri de troli ruşi care acţionează în Letonia şi alte state europene.

Trolii bikini sunt cei ce se ascund sub profiluri de femei frumoase şi adresează întrebări naive sau cer reconsiderarea unor opinii;



sunt cei ce se ascund sub profiluri de femei frumoase şi adresează întrebări naive sau cer reconsiderarea unor opinii; Trolii agresivi încearcă să te elimine din discuţiile de pe forumuri.



încearcă să te elimine din discuţiile de pe forumuri. Trolul Wikipedia se ocupă de editarea blogurilor şi paginilor de internet favorabile Kremlinului;



se ocupă de editarea blogurilor şi paginilor de internet favorabile Kremlinului; Trolul cu ataşamente a cărui misiune e să posteze în mod constant link-uri către articole şi înregistrări video de pe platformele de ştiri din Rusia.

După aceste criterii se vânează troli în spaţiul online. În cel românesc am identificat un nou tip de trol ce nu face parte din categoriile mai sus menţionate. În primul rând, acesta nu este rus, iar în al doilea rând, împrumută câte un pic din fiecare profil descris mai sus. El este pro-european şi antiromân în acelaşi timp. E mioritic. Se numeşte trolul moldovean sau moldovenist.

Propun, în continuare, să analizăm cum se manifestă unul din aceşti comentatori ambiţioşi de la Chişinău.

„Sbuciumul” din paharul cu apă

„Ion Sbucium” este pseudonimul persoanei/persoanelor care administrează profilul unui activ comentator de pe platforma de comentarii a ziarului Adevărul. Acesta activează, cu aproximaţie, din anul 2014 şi a înregistrat până în prezent 4601 de comentarii. Printre fanii lui se numără alţi troli moldoveni precum Ivan Purchel, Constantin Moldovean, Goicea Nicolae, Vasilica Stroe, Trak, Alex Bun şi alţii. O mare parte din ei sunt inactivi. Am ales acest trol pentru că în spatele său se află o instituţie care-l sprijină, iar asta devine şi mai interesant. Acest trol pe nume „Ion Sbucium” înglobează sau exprimă, practic, mica grupare de comentatori ascunşi din Republica Moldova care îşi dau cu părerea în mediul online din România.

Dar să elucidăm mai întâi de toate de unde ne-am dat seama că funcţionează precum o instituţie.

O scurtă monitorizare de o lună a lui Sbucium ne-a oferit următoarele date:

Metoda de lucru este asemănătoare cu cea a unui ataşat de presă dintr-o ambasadă. Parcurge zilnic ştirile de pe adevarul.ro, accesează doar articolele despre Republica Moldova, cele cu trimitere la R. Moldova sau în care se discută despre personaje politice din acest stat;

Accesează şi comentează articole în mod frecvent, de luni până vineri, foarte rar în weekend, în intervalul orelor 7:00 – 19:00, iar cea mai productivă perioadă din zi e cuprinsă între orele 12:00 – 13:00. Este un program foarte asemănător cu al unei instituţii. E mai degrabă vorba de o instituţie media unde programul nu e ca la stat. Se stă şi după program. Se vine la muncă şi în weekend.

După ce citeşte articolul, trolul selectează unde să comenteze în funcţie de publicul prezent în discuţie, apoi revine cu postarea în aproximativ 30 de minute. Comentează, cu mici excepţii, acolo unde a mai comentat cineva înaintea lui. Sunt destule cazuri în care postează pasaje întregi din comentarii mai vechi;

Titlurile preferate de articole sunt cele legate de politică, istorie, geopolitică, Transnistria, Acordul de Asociere a R.M. cu Uniunea Europeană;

Temele preferate sunt moldovenii, discriminarea romilor, unire, fascismul, românizare, statalism, Ţara Moldovei, independenţă, război-hibrid etc.

În câteva propoziţii, contul Ion Sbucium este administrat de o persoană din Republica Moldova care şi-a făcut studiile la Bucureşti. În prezent, activează la Chişinău, presupunem că a lucrat pentru redacţia Adevărul din Republica Moldova, de aceea probabil cunoaşte cunoaşte foarte bine platforma din spatele ei, fapt pentru care a ales să scrie doar pe adevarul.ro cu acest pseudonim. Este o persoană obişnuită ce activează în domeniul jurnalismului basarabean şi cunoaşte foarte bine zona transnistreană (e posibil să fie din regiunea transnistreană, asta ar explica multe din atitudinile sale faţă de România şi mai ales faţă de reunire). De fapt, prin exprimările sale, trolul Sbucium nici nu îşi ascunde apartenenţa. Vrea să pară prin patima cu care se exprimă cineva din rândul românilor moldoveni din România, scrie relativ corect româneşte, însă îl trădează unele formule clar moldoveneşti de dincolo de Prut – „Nu se mai poate de suportat”, „Nu ne mai scoateţi ochii”, „aşa nu se face”, „din contra”. Ion Sbucium nu critică niciodată statul R. Moldova, dimpotrivă, îi laudă performanţele – „succesele” din Parteneriatul Estic, de exemplu. Este statalist şi ţine cu guvernul de la Chişinău (critică doar Partidul Liberal din Republica Moldova pentru unionism şi atitudine identitară). Ca atitudine identitară, e anti-român şi moldovenist fără rest, nu pe linie rusească (sovietică), cu aşa zişii strămoşi „volonii”, ci pe linie naţionalist moldovenească, „moldovenii” ar fi urmaşii geto-dacilor liberi şi viteji etc. Trolul „Ion Sbucium” suferă şi e pătimaş. Are accente de demenţă incipientă uneori, când ura faţă de România îi întunecă privirea şi judecata. Nu poate fi rece, calculat, atunci când scrie despre România. De multe ori, isteric, scrie cu litere de tipar, ca să îşi întărească şi mai mult mesajul, dar asta nu face decât să arate suferinţele adânci ale celui/celor care semnează Ion Sbucium. De foarte multe ori greşeşte intenţionat din punct de vedere al ortografiei să dea senzaţia de om obişnuit, cât de cât educat, dar inocent în acelaşi timp. Nu e nici una nici alta.

Profilul trolului ion sbucium. Sursa: adevarul.ro

Ce scriu şi ce urmăresc trolii moldoveni

Pe majoritatea românilor nu-i prea atrage spaţiul media din Republica Moldova şi nici nu-l prea accesează. Un sondaj din 2011 realizat în România demonstrează că 70% din populaţie e foarte puţin sau deloc interesată faţă de ce se întâmplă în R. Moldova. Dar a existat întotdeauna un interes al unor instituţii de la Chişinău să nu existe o apropiere foarte mare de Bucureşti. Opoziţia se datorează în mare parte mentalităţii sovietice în ce priveşte relaţia cu România, faptul că ele văd identitatea românească drept un mare pericol la adresa „identităţii moldoveneşti” neasumate de populaţie. Asta explică de ce România a fost supusă după 1990 unei ofensive mediatice combinate cu ură, minciună sau frustrare, animată de diverşi politicieni pro-ruşi, moldovenişti sau chiar pro-români. Instituţiile politice şi alte instituţii de stat au urât şi încă mai urăsc tot ce-i românesc sau e livrat de România. Pe continuarea, accentuarea, răspândirea mesajului de ură mizează şi mica grupare de troli moldoveni. De ce mică? Pentru că şi mediul online din Republica Moldova e foarte mic. Ziaristul George Damian subliniază faptul că „blogosfera de la Chişinău este extrem de redusă – atât ca dimensiune cât şi ca influenţă – şi până la urmă reflectă dimensiunile şi caracteristicile spaţiului în care există”.

Revenind la activitatea trolului Sbucium, acesta încearcă să legitimeze „identitatea moldovenească” făcând apel la istorie prin falsificare. De fapt, scrierea sa la o primă vedere e logică, dar răspândeşte un mesaj fals. Trolii moldoveni, de foarte multe ori, recurg la o metodă utilizată în matematică ce presupune „reducerea la absurd”. La baza acestei metode stă una din legile fundamentale ale logicii clasice: legea terţului exclus, ce are următorul enunţ: Din două propoziţii contradictorii una este adevărată, cealaltă falsă, iar a treia posibilitate nu există. Sbucium apelează la Istoria românilor şi face confuzii intenţionate, pe alocuri grave, între perioada principatelor şi statul modern român creat prin unirea principatelor Moldova şi Muntenia în anul 1859, cu perioada României Mari. El spune: Sunt 658 de ani de la formarea Statului Moldovenesc - Tara Moldovei si numai 139 de ani de la apariţia pe harta Europei a statului independent cu numele de Romania, cu limba oficiala română si identitatea de români. Pana atunci principatele VASALE ale Imperiului Otoman s-au numit Valahia si Moldova, iar după unire - Moldovalahia, locuita de moldovalahi si vorbitori ai limbii comune moldovalahe. Pretenţiile ca Tara Moldovei pana la mijlocul secolului al XIX, timp de 500 de ani, ar fi fost un "stat românesc", vorbitor de "limba română", locuit de "români" si condus de domnitori "români" (Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantemir etc.) -sunt mostre de FALSIFICARE a ISTORIOGRAFIEI si ţin de AMBIŢIA FEROCE a "baciului" valah de a fi cu orice preţ "fruntea", cel mai avut, cel mai puternic si unicul cu drepturi superioare de dominaţie, stăpân peste "fraţi". LIBERTATEA obţinută de moldovenii de Est pune in pericol visul ultranaţionalist la refacere a micro-imperiului asupritor de "fraţi" - Romania Mare.

Unul din comentariile lui Sbucium despre istorie. Sursa: adevarul.ro

Evident, autorul nu precizează care propoziţii sunt adevărate şi care sunt false. Metoda reducerii la absurd constă în a admite în mod provizoriu, ca adevărată propoziţia contradictorie propoziţiei de demonstrat, apoi pe baza acestei presupuneri se deduc o serie de consecinţe care duc la un rezultat absurd, deoarece ele contrazic sau ipoteza problemei date sau un adevăr stabilit mai înainte. Într-un alt comentariu descoperim cum Ion Sbucium îl cenzurează pe Eminescu. Sbucium vrea să pună în gura lui Mihai Eminescu o caracterizare a poporului român, deşi Eminescu se referea doar la o clasă străină şi parazită în acel context. Numai că la Sbucium „Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian?” devine „Toată greco...imea devine nepoata lui Traian?”. Sbucium a tăiat „bulgărimea” înlocuind-o cu puncte de suspensie. Asta e o nouă dovadă că persoana din spatele personajului nu e din România, ci din Republica Moldova, unde se află o importantă comunitate bulgară, pe care trolul nu ar vrea să o ofenseze, sau poate chiar are bulgari printre cunoştinţele sale. De fapt, la mijloc poate sta şi ideologia moldovenistă a lui Sbucium, deoarece una din variantele discursului moldovenist, anume moldovenismul civic spune că „naţiunea moldovenească este formată din cetăţeni de origine etnică română, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgărească etc.” Asta în timp ce se recomandă evitarea oricăror discuţii pe tema relaţiilor identitare cu România.

Pe modelul invenţiilor absurde de tipul dicţionarul moldovenesc-român, trolii încearcă să aducă argumente fictive inventate de-a lungul anilor de sovietici şi, ulterior, de adepţii ideii de naţiune moldovenească. „Nu se mai poate de suportat ATACURILE IDENTITARE contra NAŢIUNII CIVICE MOLDAVE. R.Moldova de urgenta trebuie sa-si CROIASCĂ si sa-si afirme pe plan international limba sa nationala proprie, DEOSEBITA de cea a României si drept exemplu ar trebui sa servească DECIZIA tarilor ex-iugoslave de a se SEPARA de Serbia si limba sarbo-croata - prin ALFABETE si DICŢIONARE proprii”.

Comentariu din 4 ianuarie 2016. Sursa: adevarul.ro

Sbucium repetă slogane acuzatoare şi defăimătoare la adresa României şi al românilor. Mesaje de tipul „România nu este LIBERA de ULTRANATIONALISM, NEOFASCISM, RASISM etc. nici după 10 ani de MIMARE a „integrării în lumea civilizată” sau un alt comentariu în care afirmă că „statul UE România se dovedeşte a fi ULTRANAŢIONALIST, REVANŞARD, NEDEMOCRATIC ŞI DISCRIMINATOR faţă de alte state şi naţiuni”. Comentariile sale abundă în adjective răutăcioase scrise cu majuscule, iar ceilalţi troli moldovenişti nu fac excepţie de la regulă. Ei reiau propaganda sovietică împotriva României şi o prezintă ca pe un adevăr ascuns. Reiau mituri şi falsuri istorice încercând să redea senzaţia cititorilor care nu au intrat în contact până acum cu vreun cetăţean al Republicii Moldova că românii moldoveni îi urăsc pe ruşi şi pe toţi românii aproape la fel sau pentru aceleaşi motive. Sbucium pozează în rolul de victimă asuprită, dar face acuzaţii nefondate numai la adresa României. În realitate, el este filorus şi laudă Rusia pentru ce a făcut în trecut. Sugerează că românii sunt datori ruşilor pentru rolul lor protecţionist. „Rusia PRIMA a obţinut recunoaşterea de către Turcia a INDEPENDENTEI NATIONALE a noului stat independent pe harta Europei – a României, pe care Romania se ruşinează s-o serbeze. Nu există ţara care ar fi făcut mai multe beneficii Romaniei decat Rusia, dar – straniu lucru – nu este tara si popor pe care romanii sa fi urat tot atat de mult ca pe Rusia si pe rusi. Este ceva pervers in aceasta atitudine”, scrie trolul.

Comentariu realizat de Sbucium cu trei ani în urmă. Sursa: adevarul.ro

La un articol publicat de Iulian Chifu „Războiul FSB (fost KGB) cu Republica Moldova: hărţuirea oficialilor şi anchetatorilor spălării a 22 de miliarde de dolari”, din 14 martie anul curent, Sbucium nu face nici un comentariu, deşi citeşte articolul de câteva ori. În acel caz, interesele Republicii Moldova nu au fost lezate în opinia lui. Trolul din Chişinău nu este interesat de subiect pentru că el a fost construit pentru altceva. El trebuie să fie împotriva României, să acuze orice opinie venită de la Bucureşti şi să arunce săgeţi împotriva mişcărilor unioniste chiar dacă materialul în cauză nu avea nicio legătură cu ele. Din mesajele sale mai desprindem faptul că e un susţinător al actualei puteri şi încearcă sporadic să-l critice pe Igor Dodon pentru acţiunile sale. „Cică, actualul guvern numai mimează reformele, dar oare un eventual prim-ministru Dodon le-ar face mai bine, mai onest, daca el de pe acum declara ca vrea sa stopeze reformele prevazute de AA?!...Partenerii externi stiu foarte bine al cui cantec il canta Dodon...”, scrie Ion Sbucium într-un comentariu.

La aşa politicieni, aşa troli

„La aşa popor, aşa politicieni” sună frecvent titlurile unor comentatori dezamăgiţi după anunţarea rezultatelor electorale. Ei bine, în cazul de faţă, analizând comportamentul trolilor moldoveni, vom spune „la aşa politicieni, aşa troli”. Comentatorii angajaţi sunt creaţi după asemănarea clasei politice de la Chişinău şi, de ce nu, poate cu girul unora dintre ei. Vor să se integreze cu Republica Moldova în Uniunea Europeană pe la Moscova, cu ajutorul necondiţionat al României acuzând Bucureştiul.

Contul de facebook al trolului moldovean Ghenadie Anatol Rotaru

Atacurile politice la adresa României din Parlamentul Republicii Moldova sunt preluate de o parte a presei aservite politic de acolo, iar în final sunt răspândite pe forumuri. Ceea ce se vrea a fi o apărare a independenţei Republicii Moldova se transformă într-un atac continuu la adresa politicienilor, instituţiilor, poporului român din partea oamenilor politici de la Chişinău sau a unei mici găşti de troli proveniţi din Republica Moldova. Pe alte site-uri îi mai găsim pe Profesoru, Imbacsitul, CeZarAM, angel9913 şi nelipsitul trol moldovenist de pe facebook Ghenadie Anatol Rotaru.

În timp ce România a oferit, din 2010 până în prezent, aproximativ 48 milioane de euro finanţare nerambursabilă, 5000 de burse anual şi o primă tranşă din împrumutul de 150 milioane de euro când nici un stat nu dorea să crediteze guvernul de la Chişinău, a primit la schimb troli moldoveni.

Puţini, ineficienţi şi ridicoli.

* Radu Cupcea este doctorand la Universitatea din Bucureşti şi cercetător la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române.