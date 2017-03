Detalii cu privire la migranţii moldoveni care au interdicţie în Rusia, însă cad sub incidenţa amnistiei migraţionale

Detaliile au fost prezentate marţi, 7 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, de către consilierii preşedintelui Andrei Neguţa şi Maxim Lebedinschi, transmite IPN.



Maxim Lebedinschi a declarat că cei circa 250 de mii de moldoveni aflaţi în Federaţia Rusă urmează, până pe 20 martie, să adreseze subdiviziunilor teritoriale ale Direcţiei principale pentru probleme migraţionale a Ministerului Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse pentru prelungirea termenului de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse. Adresarea este posibilă în condiţiile în care cetăţeanul Republicii Moldova deţine paşaport valabil. Acolo urmează a fi aplicată ştampila şi va fi eliberat certificatul de migraţie, iar ieşirea din Federaţia Rusă nu va fi necesară. În decurs de şapte zile, moldovenii sunt obligaţi să se înregistreze la evidenţa migraţională la locul şederii şi vor avea posibilitatea să stea pe teritoriul Federaţiei Ruse cel mult 90 de zile. Cei care doresc să muncească, respectiv să aibă parte de o şeder e mai îndelungată în Rusia, au posibilitatea ca în termen de 30 de zile să-şi perfecteze actele necesare.



Maxim Lebedinschi a menţionat că sub incidenţa amnistiei migraţionale nu cad cetăţenii care anterior au încălcat regimul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse şi au fost expulzaţi sau deportaţi în urma unei decizii judecătoreşti. La fel, nu cad sub amnistiere cetăţenii care, având interdicţia să intre în Rusia, au făcut-o prin Belarus, dar şi cetăţenii care se află în centrele de detenţie provizorii a migranţilor în aşteptarea unei decizii de judecată.



Cât ţine de cei circa 17 500 de cetăţeni cu interdicţii, care se află în Republica Moldova, consilierul a menţionat că aceştia vor putea intra pe teritoriul Federaţiei Ruse doar după ce datele acestora vor fi prelucrate de către serviciul Federal de Securitate şi vor fi transmise către serviciul abilitat al MAI rus. Este vorba despre persoane cărora interdicţia le-a fost aplicată în baza punctului 4 şi 8 al articolului 26 al legii federale nr.114 a Federaţiei Ruse. Astfel, această categorie de cetăţeni va putea, aproximativ începând cu data de 15 martie curent, să verifice dacă mai are sau nu interdicţie, introducând datele personale pe pagina web services.fms.gov.ru.



Andrei Neguţa a declarat că în cazul în care cetăţenii moldoveni din Federaţia Rusă întâmpină dificultăţi în procesul de legalizare a şederii pe teritoriul Federaţiei Ruse, se pot adresa la linia fierbinte din cadrul Ambasadei Republicii Moldova din Federaţiei Ruse la numărul de telefon +79299649079, care activează în regim non-stop.