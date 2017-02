Candidatul pentru funcţia de director ANRE, Tudor Copaci, neagă că ar avea vreo legătură cu Plahotniuc: L-am văzut pe viu de vreo şase ori

„Am promovat o mulţime de legi. Pachetul energetic 3, Legea cu privire la energia electrică, cu privire la gazele naturale au fost promovate de către mine în plenul Parlamentului, noi am coordonat elaborarea lor. Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, iarăşi, sub conducerea mea a fost elaborată şi promovată. Legea cu privire la promovarea energiei regenerabile, de asemenea a fost eleborată când am fost eu viceministru. Reforma sistemului termoenergetic în municipiul Chişinău, sub conducerea mea, poate să confirme şi Banca Mondială şi partenerii de dezvoltare, a fost lansată în 2013 - 2014”, a menţionat Tudor Copaci.

Acesta a mai adăugat că construcţia gazoductul Iaşi - Ungheni, la fel a avut loc sub conducerea sa.

„Aş vrea să întreb experţii câte proiecte de legi au fost promovate de ei pentru a întări sistemul energetic”, a subliniat Copaci.

Candidatul la funcţia de director ANRE susţine că nu mai este membru al PDM din decembrie 2016. Mai mult ca atât, el neagă că ar fi influenţat de Vlad Plahotniuc.

„Cred că pe viu l-am văzut pe domnul Plahotniuc de şase ori în ultimii zece ani, la diferite şedinţe ale alianţei. Nu am primit nicio indicaţie, nici verbală, nici scrisă, nici prin telefon, nici prin reţelele de socializare. Mâna cred că am dat de două ori, în cadrul a două recepţii”, a precizat actualul director APP.

Tudor Copaci a fost secretar general al Guvernului (2016), viceministru al economicei (2013 – 2015), director general al Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” (2009), director general al Agenţiei Proprietăţii Publice (2009-2013), viceministru al economiei şi comerţului (2008 - 2009 ) etc.