Tinerele care au pus pe picioare o afacere din dragoste pentru copii. Prevestesc destinul micuţilor botezaţi

Proiectul "Bunele Ursitoare din Zalău" a luat naştere în 2014, mai mult dintr-o joacă. Dorind să pregătească un moment de neuitat la botezul nepoatei ei, Mădălina Pop, acum în vârstă de 28 de ani, s-a gândit că apariţia unor ursitoare la petrecere ar fi soluţia potrivită. Împreună cu două prietene - Crina Pop, 26 de ani, şi Bianca Dragoş, 25 de ani - tinerele s-au costumat în rochii vaporoase, viu coloarate, şi-au luat baghetele magice şi i-au surprins pe invitaţi cu apariţia lor, aducând gânduri bune, sănătate şi iubire.

A fost prima dintr-un lung şir de participări la evenimente similare. "Îmi amintesc cu câtă timiditate am participat la primul botez! Am purtat rochii închiriate şi eram copleşite de emoţii pentru ceea ce urma să fie, dar cu toate acestea ne-am făcut placute şi am fost apeciate. Apoi am fost chemate la al doilea botez, şi tot aşa, astfel că acum ne putem lăuda cu o experienţă de patru ani în această activitate", mărturiseşte Crina Pop, una dintre ursitoare. Graţioase şi elegante, cele trei zâne bune îi ursesc botezatului despre lucrurile minunate, dăruindu-i sănătate, inteligenţă, curaj, dragoste, bunătate, fericire şi o viaţă prosperă.

Ele garantează un spectacol magic, cu coregrafie inedită şi versuri personalizate, aducând emoţie şi bucurie părinţilor, naşilor şi celorlalţi invitaţi: "Noi suntem bunele ursitoare, noi venim din lumea mare. Copiilor să le ursim, vise să îndeplinim, căci astăzi este o zi mare, chiar şi în împărăţie e sărbătoare. Şi spiriduşii laudă aşa zi mare, căci astăzi s-a botezat, pui de om frumos, curat".

Frumoasele ursitoare sunt convinse că succesul de care se bucură proiectul lor se datorează seriozităţii de care dau dovadă, sensibilităţii, implicării şi, în special, dragostei pentru această activitate, care le aduce multă satisfacţie sufletească. "Pe lângă relaţia de prietenie şi rudenie, ne-a legat iubirea neconditionată pentru copii", spun ursitoarele, toate absolvente ale Liceului Pedagogic. Crina Pop este profesor pentru învăţământ primar şi preşcolar, fiind educatoare la o gradiniţă cu renume din Zalau, Mădălina Pop are studii superioare în învaţământul primar, fiind învăţătoare la o şcoala cu profil artistic, iar Bianca Dragoş are atât studii pedagogice, cât şi în asistenţă socială.

În urmă cu doi ani, Mădălina a devenit mămică, fiind înlocuită în echipă de către Paula Ioo, 21 de ani. A rămas, în continuare alături de prietenele ei, ca "ursitoare înlocuitoare", la nevoie. În timp, costumele de spectacol au devenit mai complexe, la fel şi programul lor, momentului ursitului fiindu-i adăugate jocuri cu text şi cânt pentru copii, face-painting şi modelaj din baloane, totul pentru bucuria copiilor.

"Ţinutele le-am ales în concordanţă cu tema, am vrut să sugerăm că venim din tărâmuri de poveste. Căpătând experienţă şi din dorinţa de a veni mereu cu ceva nou, am încercat să surprindem la fiecare început de sezon, schimbând câte ceva la proiectul iniţiat. Ursitoarele sunt momentul culminant la petrecerea micutului botezat aşa că ne dorim sa captăm atenţia atât prin ţinuta noatră, atitudine, pregatire şi dorinţa de a ieşi totul perfect. Ne pregătim pentru ca fiecare botez să fie unul special, care să ţină toţi invitaţii cu sufletul la gură şi, de ce nu, să le smulgem câteva lacrimi de emoţie", explică ursitoarea Crina. Potrivit spuselor sale, proiectul "Bunele ursitoare din Zalău" reprezintă 50% pasiune şi 50% muncă: "Pasiunea vine din dragostea noastră pentru copii şi din bucuria care o vedem pe chipurile părinţilor. Iar muncă, deoarece ne dăm mereu toată silinţa pentru ca momentele să fie unele de neuitat. Momentul nostru să fie perfect, atât din punct de vedere artistic cât şi educaţional pentru copii".

