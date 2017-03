Spaniolul cu suflet de român. Povestea străinului care promovează frumuseţile şi tradiţiile din România

În 2004, când a păşit pentru prima dată pe pământ românesc, Agustin Montero, un şofer spaniol în vârstă de 42 de ani, nu ştia mai nimic despre această ţară. Asemeni altor străini, asocia România cu Nadia Comăneci, Dracula şi Ceauşescu, dar citise câte ceva şi despre Castelul Bran, Sighişoara, Bucovina şi Maramureş. "Se întâmpla în iulie 2004, când am plecat din Barcelona cu maşina şi a intrat în România pe la Nădlac. Am vizitat Clujul, Sighişoara, Alba Iulia, Braşovul, Sinaia, Constanţa. Primul lucru care m-a impresionat a fost, bineînţeles, peisajul, în special cel din zona de munte. Mi s-a părut un vis, nici nu mă gândeam că poate exista aşa ceva", rememorează spaniolul prima lui vizită, care a durat trei săptămâni. A revenit în România după doi ani, tot cu maşina, pentru a cunoaşte mai în amănunt frumuseţile acestor locuri, în special din Maramureş şi Bucovina.

De 14 ori în România

Mărturiseşte că a rămas impresionat de stilul de viaţă tradiţional al maramureşenilor, de peisajul, bisericile din lemn, dar şi de oamenii primitori de acolo, care l-au făcut să se simtă acasă. Vizitele pe care le-a făcut la mănăstirile din Bucovina l-au determinat ca, peste câţiva ani, să se convertească la religia ortodoxă.

Până în prezent a fost în România de 14 ori, reuşind chiar să înveţe limba. "Limba română este foarte frumoasă. Nu mi-a fost deloc greu să o învăţ, pentru că mi-a plăcut mult de la buna început şi mi-am dorit să o ştiu vorbi. Din călătoriile mele prin România şi cu ajutorul primit de la prieteni mei români stabiliţi aici, în Spania, am început să înţeleg şi să vorbesc încetul cu încetul. În 2010, puteam vorbi fluid limba română şi înţelegeam tot", spune cu mândrie Agustin.

"Descubre Rumania"

Din dragoste pentru România şi din dorinţa de a-i face cunoscute frumuseţile şi tradiţiile în rândul spaniolilor, în 2015, a creat pe Facebook pagina "Descubre Rumania", unde postează tot felul de informaţii ce au legătură cu ţara noastră. Unele sunt postări proprii, altele, distribuiri ale unor articole din presa românească ori ale fotografilor ce surprind o fărâmă românească: "Am mult de învăţat despre România, despre tradiţiile, poporul, istoria, religia ei, însă tot ce ştiu în momentul actual încerc să arăt în pagina Descubre Rumania. Cred că este datoria mea faţă de românii de peste tot, dar în special faţă de cei din mediul rural, care m-au primit şi au facut să mă simt acasă. Aceşti oameni simpli, muncitori, cu suflet mare reflectă adevăratul spirit al României".

Rezultatele preocupărilor lui nu au rămas fără ecou, în prezent pagina fiind urmărită de peste 17.400 de persoane. Agustin Montero susţine că nu de puţine ori s-a întâmplat să fie contactat de spanioli ori de latino-americani, fani "Descubre Rumania", care voiau să viziteze România şi îi cereau informaţii despre aceste locuri: "Mă întreabă despre experienţele mele în România, ce locuri am vizitat, cum sunt drumurile şi mâncarea, cum e vremea, dacă este mai bine să schimbe bani în Spania ori în România, în ce zone le recomand să îşi petreacă vacanţa. Unii îmi cer chiar să le fac un traseu".

Recunoaşte că face recomandări cu subiectivism, luând în calcul locurile pe care le îndrăgeşte mai mult. Aşa se face că de cele mai multe ori, le recomandă conaţionalilor lui să viziteze Maramureşul, Bucovina, Sibiul, Braşovul, Sighişoara, Clujul şi Delta Dunării.

Despre români şi România, numai de bine

Niciodată, însă, nu vorbeşte de rău România. Spre exemplu, nu le spune turiştilor spanioli că avem drumuri proaste, ci că ale noastre nu sunt tocmai ca şi cele din Spania, şi asta pentru că România este o ţară muntoasă: "Gropi nu sunt peste tot. De când am fost eu prima dată, s-au construit drumuri noi, şi situaţia este mult mai bună. Prefer să le explic că sunt multe sate şi că din cauza asta, viteza maximă este de 50 km/oră prin localităţi, aşa că s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp pentru a se deplasa dintr-un loc în altul. Celor care vor să meargă iarna, le explic să ţină cont de vreme şi de zăpezi".

Despre oamenii locului are numai cuvinte de laudă, considerându-i nişte adevăraţi luptători: "Românii sunt credincioşi şi primitori şi se descurca mult mai bine decât noi, spanioli, de exemplu, în multe aspecte. Cele două popoare au obiceiuri comune; îmi amintesc cum, copil fiind, asistam acasă la tăierea porcului, mi-o amintesc pe bunica mea cu baticul în cap, îmi amintesc că mergeam cu prietenii la colindat. Din păcate, la noi în ţară aceste obiceiuri nu mai există, în schimb mă bucură enorm de mult când văd că în România ele nu au pierit. Este foarte important pentru un popor să îşi păstreze identitatea şi să îşi cunoască trecutul, pentru că aşa cum spune o vorbă românească, un popor care nu îşi cunoaşte trecutul este un popor fără viitor".

Vrea să devină român cu acte-n regulă

În 2015 s-a însurat cu o româncă. Cei doi locuiesc în Barcelona, după obiceiurile familiei tradiţionale româneşti.

Aşa se face că în familia Montero se vorbeşte româneşte, se găteşte româneşte, se îmbracă costumul popular românesc, se merge la biserica ortodoxă din oraş şi se ţine post. Agustin adoră mămăliga cu brânză şi smântână, dar şi sarmalele, salata de vinete, ciorbele, mici ori slănina. Planurile lui de viitor includ mutarea familiei Montero în România, mai exact în Bistriţa, de unde se trage soţia lui. Până atunci, însă, spaniolul se mulţumeşte cu vizitele pe care le face de fiecare dată când are ocazia: "Până acum am fost în vizită de 14 ori şi mereu aştept ziua când vom merge din nou. România este permanent în gândul şi sufletul meu şi când ajung acolo simt că am ajuns acasă".

