Reţetă simplă din Ardeal. Cum se face ca la carte mâncarea de hribi cu usturoi şi pătrunjel

"Hiribe fripte cu ai şi petrinjei", adică "hribi prăjiţi cu usturoi şi pătrunjel", sunt un preparat pe care îl puteţi pregăti rapid, ce vă va permite să savuraţi din plin textura cărnoasă a acestor ciuperci, gustul lor puternic, cu aromă de alune.

Secretele reţetei ni le dezvăluie Mircea Groza, bucătarul sălăjean renumit pentru implicarea lui în promovarea bucătăriei tradiţionale, aşa cum le-a învăţat de la gospodinele de pe Valea Almaşului:

"Luaţ atartie cinci, şasă hiribe, o câtie aveţ, cotaţ die iele, thicăzâţâ-le de ţărnă şi frunză, spălaţâ-le fain, frumos, da nu le lăsaţ nicion perţ în apă!

Noa aşe! Amu că hiribele-s faine şi mândre le tăieţ, da nu tare, tare mânânţăl, le laşi dăraburi să le sâmţăşti în gură. Di-amu nu-ţ mai trebe mare lucru! On laboş mai lărguţ, şi o lingură, doauă die oloi die ruje, pui laboşu pă ploaptăn, numai on ptic încălzăşti oloiu, nu-l arz c-api n-ai făcut nimnică! Pui hiribele tăitie diodată, amesteci, pui tri jejite die sare, iară amesteci, traji laboşu la marjinea ploaptănului şi di-aici nainte nu tie mai zoli, lasă hiribele aşe cătingan, cătingan… nu-i musai să le pe friji, ptiar dacă mai face câtie una scoarţă, tu tăt amestecă-le de-a rându, să hie fripte, da molcuţă, să sâmţăşti că numa ce-ai vinit cu iele din pădure. Când vezi că-s mai gata, punie on pumn de ai verde mânânţăl, mânânţăl, coată die sare, amestecă ş-api sloboz on pumn die petrinjel verdie, mânânţălit şi iel. Iar amesteci, punie thiper, nu te şeinăli la thiper!

Noa! Amu ptiar îi gata! Die nu posteşti, poţ punie acole-n blid, lângă hiribe, o lingură, doauă de groştior. Die nu vă înduraţ să le mâncaţ pă tăitie, ce rămânie punieţâ-le înt-o thigaie şi ţâpaţ păstă iele tri-patru oauă, şi-ţ vide, aiasta ratută, Doamne feri!

S-aveţ poftă, bată-vă biniele să vă bată!"

În traducere:

Se iau cinci, şase hribi, se curăţă de pământ şi frunze, apoi să spală, însă fără a le lăsa să stea în apă. Tăiaţi-i bucăţi mai mari şi puneţi-i într-o cratiţă în care aţi încălzit o lingură-două de ulei. Amestecaţi şi săraţi, apoi lăsaţi ciupercile la foc mic să se prăjească uşor, amestecând continuu. Când sunt gata, adăugaţi o mână de usturoi verde tăiat mărunt, sare, dacă e cazul, şi pătrunjel verde din belşug. Condimentaţi cu piper după gust.

Îi puteţi servi cu smântână ori folosi pentru prepararea omletei.

Poftă bună!

Vă mai recomandăm: