Profesorul specializat în „producţia“ de olimpici la Informatică: „Secretul stă în calitatea elevilor în general“

Zălăuanul Florin Morar a intrat în învăţământ, ca profesor de informatică, în anul 2000, imediat după absolvirea Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, iar rezultatele notabile au apărut după doar câţiva ani de profesorat.



Preocupat să scoată tot ce e mai bun de la elevii săi, cadrul didactic a reuşit în anii petrecuţi până acum la catedră să ducă peste 35 de liceeni la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi să se întoarcă cu 14 medalii: trei de aur, două de argint şi nouă de bronz. Anul acesta, nu mai puţin de opt elevi pe care îi pregăteşte la Colegiul Naţional „Silvania“ din Zalău şi la Centrul de Excelenţă vor reprezenta judeţul Sălaj la Naţionala de Informatică.

Acestor rezultate li se adaugă premiile şi medaliile obţinute de elevii săi la alte competiţii şcolare cu greutate: bronzul la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei, cinci premii întâi, 12 premii doi, 11 premii trei şi 16 menţiuni la concursuri interjudeţene de profil şi, cel mai recent, o medalie de bronz la Concursul internaţional Info(1) Cup 2017, cu elevul Bogdan Pop, din clasa a X-a.

An de an, minimum doi-trei elevi la olimpiade

Prima calificare la Naţională a obţinut-o în 2005, pentru ca în anii ce au urmat să se „aboneze“ la această fază a olimpiadei. „An de an am avut minimum doi-trei elevi calificaţi la faza naţională. Până în 2010, lotul judeţului Sălaj era format din patru elevi, dar în urma rezultatelor foarte bune obţinute, am câştigat un loc în plus“, ne spune profesorul Morar. În ultimii ani, toţi cei care au ajuns la Naţională provin de la Colegiul Naţional „Silvania“ din Zalău, unde Florin Morar a format o adevărată pepinieră de informaticieni.

Profesorul Morar, alături de lotul de Naţională al Sălajului FOTO Arhivă personală

„Secretul pepinierei de informaticieni de la Colegiul Naţional «Silvania» şi al performanţelor pe care le-au atins unii dintre elevii de aici stă, în primul rând, în calitatea copiilor în general. Clasele de matematică-informatică ale Colegiului sunt cele la care aderă copiii care au avut note mari la matematică în gimnaziu şi care şi-au descoperit poate din şcoala generală plăcerea de a lucra pe calculator. Abia apoi putem vorbi despre interesul profesorilor şi de multă muncă“, explică modest profesorul Morar.

Viitor de olimpic la informatică

Şi în cazul copiilor care au descoperit informatica de-abia în liceu, se poate ajunge la performanţă. Dovadă sunt mulţi dintre elevii care, deşi au făcut cunoştinţă cu acest domeniu abia în clasa a IX-a, au cucerit distincţii importante şi chiar au făcut carieră. Este şi cazul lui Sergiu Puşcaş, student în anul III la Informatică, care lucrează în prezent ca intern pentru compania Google şi al cărui portofoliu cuprinde o medalie de aur, una de argint si două de bronz la faza naţională a olimpiadei de informatică.

Sergiu, care a organizat, alături de fostul său profesor, ediţia din acest an a Concursului Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil“, are numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a ghidat paşii spre succes şi care l-a învăţat că munca asiduă este una dintre cheile reuşitei:

„Îmi amintesc de prima oră de informatică din clasa a IX-a, o materie complet nouă pentru majoritatea elevilor. Domnul profesor mi-a propus la finalul orei un sistem de pregătire: trebuia să rezolv în fiecare săptămână două probleme de olimpiadă şi să îi trimit soluţiile. Astfel mi-am dezvoltat un obicei de a lucra constant, nu doar cu două săptămâni înaintea olimpiadei. Orele de informatică sunt printre puţinele lucruri din liceu pe care nu le consider timp pierdut şi de care îmi amintesc cu plăcere acum că am trecut într-un nou capitol al vieţii“.

Pentru că îşi iubeşte meseria, cadrul didactic a reuşit să le insufle pasiune pentru informatică chiar şi elevilor care nu păreau interesaţi la început de această disciplină. I s-a întâmplat şi lui Bogdan Pop, proaspăt medaliat internaţional, care precizează că profesorul nu doar că „are talentul de a-şi face materia plăcută“, dar este şi un adevărat prieten pentru discipolii lui. „Pe mine m-a ajutat foarte mult să am un început bun şi să capăt pasiune pentru informatică, devenind materia mea preferata chiar dacă am început-o doar la liceu si nu aveam iniţial aşteptări de la ea“, afirmă medaliatul.

Informatica, materie obligatorie din clasa a V-a

Florin Morar crede că este necesară introducerea informaticii în programa şcolară obligatorie încă de la gimnaziu, cu atât mai mult cu cât şi cei mici, cursanţi la Centrul de Excelenţă Zalău, au demonstrat că pot obţine performanţă în utilizarea calculatorului încă de la vârste fragede.





„Cred că odată cu clasa a V-a ar fi indicat să descoperim elevii pasionaţi de informatică şi încet-încet să îi îndrumăm spre programare. Am avut mereu la Centrul de Excelenţă o grupă pentru elevii de gimnaziu cu care începem programarea de la zero. În acest an, trei dintre ei s-au calificat la Naţionala de Informatică“, precizează profesorul. Acest aspect a fost remediat prin noul plan-cadru pentru clasele V-VIII, ce va fi implementat începând din anul şcolar 2017-2018, şi care prevede introducerea informaticii şi a tehnologiei informaticii ca materie obligatorie, cu o oră pe săptămână pentru fiecare din anii ciclului gimnazial.

„Faţă de cei din Vest, noi suntem nişte teoreticieni“

Despre programa şcolară actuală, profesorul Florin Morar spune că este prea încărcată, elevii fiind sufocaţi cu informaţii inutil de multe şi neactualizate: „Programa trebuie simplificată şi chiar regândită un pic. Trebuie să ne îndepărtăm puţin de gândirea algoritmică, de fel şi fel de reţete de a rezolva un exerciţiu. De asemenea, modul de transmitere al informaţiei ar putea suferi modificări pentru a deveni mai atractiv pentru elevi. După părerea mea, comparativ cu cei din Vest, suntem, din punct de vedere tehnic, bine pregătiţi. Însă un un om din Vest este ancorat în realitate. El va înţelege de ce a învăţat un anumit lucru, unde îl aplică şi la ce foloseşte. Noi, în schimb, suntem nişte teoreticieni".

Pe cei cărora le-a predat de-a lungul anilor dascălul i-a îndemnat să persevereze în pasiunea lor, insuflându-le ideea că pot ajunge foarte departe dacă muncesc mult.

„Tehnologia şi informatica vor transforma în mod fundamental întreaga societate în următoarele decenii, iar ei pot să facă parte din această revoluţie. În acelaşi timp, ar trebui să realizeze că viitorul se află la intersecţia dintre tehnologie şi artă, iar intuiţia şi creativitatea sunt la fel de importante precum raţiunea, aşa că să nu le neglijeze".

Nu a omis nici să îi avertizeze că există întotdeauna posibilitatea unui eşec, dar că stă în puterea lor să se remobilizeze după o înfrângere. „Până la urmă, rolul nostru, al profesorilor, nu este numai să le predăm o materie sau alta, ci să-i învăţăm să înveţe şi să le inducem ideea de a studia singuri, de a avea curajul să abordeze singuri capitole noi de cunoaştere, să aibă încredere că vor reuşi. De fapt, aceasta este miza principală şi nu aceea de a-i scoate profesionişti la terminarea liceului“, subliniază profesorul Morar.

Vă mai recomandăm:

Un profesor de matematică predă o lecţie de promovare a locurilor natale

Cum îşi propune un profesor român să eficientizeze sistemul de învăţământ: Tabletă în loc de manuale şi caiete de teme