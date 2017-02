Povestea militarului campion care poartă pe cărări de munte drapelul României

Pasionat de mic de atletism, plutonierul major Dan Magdaş, 41 de ani, de la Batalionul 317 Sprijin Logistic “Voievod Gelu” Zalău, s-a dedicat pentatlonului militar în 1998, într-un moment în care această disciplină era încă la început în România. Asta nu l-a împiedicat, însă, ca după doar un an să devină, alături de colegii săi de echipă, campion naţional la etapa pe Statul Major General. A repetat experienţa şi în 2000 şi 2001, pentru ca în fiecare din următorii 13 ani, performanţele să-i fie răsplătite cu argint sau bronz.

După o pauză de doi ani din activitatea competiţională, sălăjeanul a revenit în forţă în toamna anului trecut, când a urcat, din nou, cu echipa Statului Major al Forţelor Terestre, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Militar de Pentatlon de la Brăila.

"Este un sport de echipă, una formată din cinci atleţi. Fiecare din ei are de parcurs câte cinci probe, pe parcursul a trei zile, în urma cărora punctele obţinute se cumulează pe echipă: tir (viteză şi precizie), nataţie (50 metri liber), aruncarea grenadei la precizie şi distanţă, parcurgerea pistei cu obstacole şi cros pe distanţa de 8 km", explică subofiţerul, care a obţinut, alături de trei militari din Braşov şi unui din Cluj, cel mai bun punctaj din totalul celor 11 echipe participante.

Deşi recunoaşte că probele sunt foarte dificile, iar anii pe care îi are nu-l avantajează, plutonierul major din Zalău este hotărât să continue cu competiţiile. "La competiţia de la Brăila, am fost cel mai în vârstă concurent, dar tot am reuşit performanţa de a obţine cel mai bun punctaj la pista cu obstacole şi am ieşit al doilea la proba de tir", se laudă Magdaş. Care este cheia succesului? "Antrenamentele!", explică militarul. "Mi-am făcut un program de alergare, ce presupune parcurgerea a 20-30 de km pe zi. Când timpul îmi permite, alerg zilnic; când nu, măcar de două ori pe săptămână. Fără pregătire intensă nu aş fi reuşit nimic, în condiţiile în care competitorii mei sunt sportivi foarte buni, foarte mulţi dintre ei legitimaţi la cluburi civile de atletism. Iar ca să aspiri la o medalie, trebuie să fii în faţă la toate cele cinci probe ale pentatlonului", mai spune el, adăugând că realizările cu care se mândreşte nu ar fi fost posibile fără sprijinul conducerii Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievod Gelu.

În 2010, a plecat pentru şase luni, în misiune în Afganistan. Pe lângă pozele celor dragi, Dan Magdaş a luat cu sine şi un tricolor, pe care, o dată ajuns pe pământ străin, l-a arborat pe vârful de munte. La întoarcere, zălăuanul a adus drapelul acasă, iar de atunci îl poartă oriunde s-ar duce: "M-a însoţit în 2015, când am urcat pe Vârful Moldoveanu, de Ziua Imnului, pentru a cânta <<Deşteaptă-te, române!>>. A fost cu mine şi în 2016, pe Masivul Vlădeasa, cu prilejul aceleiaşi sărbători, iar în 2017 îmi propun să îl duc pe Vârful Omu".

Toate acestea, din pur patriotism, din dragoste faţă de ţară: "Pentru un român care îşi iubeşte cu adevărat ţara, nu este bucurie mai mare decât să ajunge pe vârful unui munte, unde nu te bate decât vântul, şi să îţi intonezi imnul de stat. Pe mine m-a ajutat foarte mult să mă decontectez de la problemele de zi cu zi".

În 2015, împreună cu colegi de-ai săi din ţară, Dan Magdaş a înfiinţat grupul "Invictus România", un demers prin care militarii îşi propun să strângă fondurile necesare pentru a trimite un militar rănit în teatrele de operaţii la Jocurile Paralimpice Invictus. "Iniţiativa a venit după ce în 2014, din lipsă de fonduri, România a fost singurul stat NATO care a fost reprezentat la Jocurile Paralimpice Invictus. Nu am reuşit să strângem banii necesari, însă faptul că noi am făcut primul pas, i-a determinat pe cei de la Ministerul Apărării să facă diferenţa de 99 de paşi, pentru ca ţara noastră să aibă reprezentanţi la Invictus Games Toronto 2017", susţine sălăjeanul.

Vă mai recomandăm:

VIDEO Cel mai frumos omagiu adus Imnului Naţional. Cine sunt militarii care au cântat „Deşteaptă-te, române!“ la 1.836 de metri altitudine