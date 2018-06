Ospăţ cu zamă de curechi, papricaş cu găluşte şi ciurigăi. Cum şi-au propus câţiva liceeni să promoveze tradiţiile culinare locale FOTO VIDEO

Câteva zeci de elevi de liceu au transformat, sâmbătă, 9 iunie, platoul de marmură din centrul Zalăului într-un loc de ospăţ. Timp de trei ore, liceenii, membri ai Clubului de voluntariat Impact LEGO din cadrul Colegiului Naţional "Silvania" Zalău, au făcut o demonstraţie de gastronomie tradiţională, în cadrul unei acţiuni de promovare a bucătăriei locale.

Intitulat "Noi gusturi vechi, cu acelaşi IMPACT", evenimentul culinar reprezintă continuarea unui proiect din 2016, al aceluiaşi club, cu scopul de a promova diversitatea interetnică din judeţul Sălaj, în contextul Centenarului, prin identificarea reţetelor tradiţionale, păstrate peste generaţii în comunităţi. Dacă în urmă cu doi ani, tinerii s-au îndreptat spre bucătăria românească, reunind într-o broşură, 23 de reţete tradiţionale specifice, de această dată, atenţia lor s-a centrat pe bucătăriile altor etnii din Sălaj. Alte 20 de reţete culese de această dată din satele şi comunităţile maghiare şi slovace au fost salvate de la uitare, urmând să fie cuprinse, alături de celelalte 23, într-o nouă broşură de promovare a turismului local. Lucrarea va fi distribuită turiştilor prin intermediul centrelor de informare şi promovare turistică din Zalău şi Mirşid, care vor afla, astfel, cum pot pregăti preparate tradiţionale savuroase precum zama de papară, supa de vişine, cicile, polesneak sau tocna.

Broşuri pentru turiştii care vizitează Sălajul

Pentru a putea finanţa broşura, membrii "Impact LEGO CNS" au oferit trecătorilor pentru degustare mâncăruri precum papricaş de pui cu găluşte, bogracs, iahnie de fasole cu cârnat, sarmale cu păsat şi răzălăi, mălai dulce, ciurigăi, udate cu un pahar de socată răcoroasă. Totul în schimbul unor donaţii.

"Toată această aventură a început în 2016. Ne-am gândit atunci la o variantă de promova tradiţiile şi am optat pentru cele culinare. Copiii au cules atunci 23 de reţete, le-am tipărit, le-am distribuit Centrului Turistic din Zalău, iar în două luni s-au epuizat. A fost un imbold pentru noi ca să continuăm proiectul, iar anul acesta, avem o ambiţie mai mare: 43 de reţete, dintre care 20 sunt noi, tipărite în 400 de broşuri", susţine prof. Iulia Florian, coordonatorul proiectului.

"Acum doi ani am cules reţete româneşti, anul acesta, ne-am propus să ne îmbogăţim cutiuţa cu reţete, astfel că ne-am îndreptat spre cele maghiare şi slovace, culese din diferite sate şi comunităţi sălăjene... reţete vechi, care nu vrem să se piardă, adunate de la vecini, bunici, mătuşi, de la cei care încă păstrează tradiţiile de acum câteva secole. Toţi banii strânşi din donaţii vor fi folosiţi pentru tipărirea de broşuri", explică, la rândul său, Miruna Prodan, membră Impact.

Cunoscutul bucătar Mircea Groza, ajutor de nădejde

Printre cei care au ales să sprijine demersul liceenilor, s-a numărat şi managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Corina Bejinariu, care a gătit točna, un preparat slovac, pe bază de cartofi, ou şi făină: "Pentru tinerii de la Impact, am devenit din cercetător al bucătăriei ţărăneşti, un practician. Am venit cu točna, o reţetă culeasă din satele slovace ale judeţului Sălaj, o mâncare simplă şi rapidă, un fel de plăcinţele pregătite la cuptor, ce se pot servi cu unt sau cu smântână, după preferinţă. Lucrez cu Impact de mai mulţi ani, de pe vremea când şi fiul meu făcea parte din echipă, şi am păstrat legătura cu ei întrucât apreciez foarte mult când tinerii vor să se implice în viaţa comunităţii. Mă bucur că au extins proiectul din 2016, punând accent pe multiculturalitate, pentru că multiculturalitatea este un atu al judeţului Sălaj".

Nici maestrul bucătar Mircea Groza nu a lipsit de la eveniment, el gătind zamă de curechi (varză - n.n.) cu carne, un preparat ce se regăseşte în toate cele trei bucătării. Cunoscutul bucătar sălăjean s-a implicat activ în proiect, îndrumându-i pe voluntari în munca de cercetare în teren. "I-am sfătuit să fie atenţi la povestea mâncării. I-am îndemnat să nu ezite să caute cuvintele vechi şi să le folosească exact aşa cum le-a spun bunica, chiar dacă în prezent termenii respectivi nu sunt prea cunoscuţi. Vom cuprinde în broşură un mic dicţionar pentru fiecare reţetă, pentru a explica ce înseamnă anumite cuvinte", a menţionat Mircea Groza.

Clubul Impact LEGO activează în cadrul Colegiului Naţional "Silvania" Zalău şi numără 30 de voluntari, coordonaţi de profesoara Iulia Florian. Tinerii îşi propun să identifice probleme reale din comunitate şi să găsească, prin proiecte de serviciu în folosul comunităţii, soluţii creative pentru rezolvarea lor.

