Mesajul dur al unui secretar de şcoală, după ce a fost „călcat“ de inspecţie: Cine îmi apără instituţia de învăţământ îngenuncheată de toţi guvernanţii?“

Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" din Hida a fost vizat, la finele săptămânii trecute, de un control al unei reprezentante de la Direcţia de Sănătate Publică Sălaj. La scurt timp după eveniment, secretarul unităţii de învăţământ, Tiberiu Milonean, a reclamat pe contul său de Facebook modul în care oficialul DSP Sălaj şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu. Într-o postare detaliată, Milonean vorbeşte despre lipsa de politeţe a inspectoarei, agresivitatea ei verbală şi ameninţările la care a recurs.

"MI-E FRICĂ SĂ SCRIU!

La 27 de ani după aşa-zisa „Revoluţie anticomunistă”, mă conving pe zi ce trece că, de fapt, „comunismul n-o muritu, num-o ţâ’ s-o hoghinitu”!

Şi din această cauză… MI-E FRICĂ SĂ SCRIU!

Mi-e frică de urmările scrisului, de ceea ce s-ar putea întâmpla din cauza unui text scris şi publicat.

În Constituţia României, la art. 30, alin. (1) este consfinţit dreptul la exprimare: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.”

Numai că, în foarte multe cazuri, cu fiecare an ce trece, aceste libertăţi sunt încălcate tot mai des. Cel ce-şi strigă nemulţumirea în public, prin orice mijloc, este tratat sau ca nebun sau ca recalcitrant. În cel de-al doilea caz, de multe ori se lasă cu urmări grave împotriva cetăţeanului de rând.

Ai uitat TU, autoritate publică, să-mi respecţi dreptul la orice părere sau idee exprimată în calitate de cetăţean, locuitor al cetăţii, pe care matale, alesul sau numitul meu, prin puterea pe care eu ţi-am dat-o îl calci în picioare cu bocancii tăi plini de noroi comunist, uscat de 27 de ani! ! Şi aminteşte-ţi vorbele biblice: „N-ai avea putere asupra mea, dacă nu ţi-ar fi fost dată!”

Vineri, 22 septembrie 2017, mă trezesc că intră în biroul directorului Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, fără măcar să salute, un echipaj medical (sanitar?!) de la DSP Sălaj. Cică într-o activitate de control „inopinant” (exprimarea nu-mi aparţine); INOPINÁT, -Ă, inopinaţi, -te, adj., adv. 1. Adj. La care nu te gândeşti; neprevăzut, neaşteptat2. 2. Adv. Pe neaşteptate. – Din fr. inopiné, lat. inopinatus.(DEx. 2009).

Prima întrebare a doamnei:

- Unde este directorul?

Întrebare la care primeşte un răspuns pe un ton sfios:

- Este plecat în satele aparţinătoare pentru a preda religia la clasele primare.

- Nu mă interesează! De ce nu este în unitate?

- Pentru că, pe lângă funcţia de director, mai trebuie să îndeplinească şi obligaţii la catedră.

- Şi eu cu cine mă deplasez la şcolile din comună, pentru că trebuie să fac un control („inopinant”!!!) pe care nu sunt obligată să-l anunţ.

- Nu vă poate ajuta doamna director adjunct?

N-am înţeles ce a mai bolborosit doamna cu pricina, pentru că a început o criză de isterie, cu ameninţări, cu ceva de la minister (nu am înţeles care), cu ceva amenzi (directorii de şcoală au nişte salarii deosebit de mari faţă de asistentele DSP-ului).

A fost invitată, în cele din urmă, în biroul directorului, să-l aştepte până când va sosi din Racîş, Trestia, Sînpetru-Almaşului…

În sfârşit, odată sosit directorul, doamna se aruncă asupra dumisale, adresându-i cuvinte destul de jignitoare, umilitoare, nu le pot reda aici, dar poate confirma chiar primarul comunei Hida, domnul Petruş Dumitru, care a fost solicitat între timp (chiar de doamna asistentă/doctoriţă/brancardieră… nu ştiu ce funcţie sau calificare are?) şi care a asistat la jumătatea finală a invectivelor şi interjecţiilor doamnei în cauză.

La afirmaţia/constatarea doamnei:

- Dumneavoastră sunteţi şi POPĂ!,

directorul i-a atras atenţia, calm, că acest lucru nu are nicio legătură cu instituţia de învăţământ controlată.

Felicit pe directorul şcolii, Preot profesor Mateiu Călin-Andrei, care, cu foarte mult calm, a rugat-o pe respectiva fiinţă să nu se mai enerveze, să se calmeze şi să-şi efectueze până la capăt activitatea pentru care era prezentă.

Uuuuf! Şi cât am de lucru! Situaţii peste situaţii, norme didactice MEN, de răspuns la e-mail-urile zilnice, asociere elevi în SIIIR, decizii noi, adresă la primărie pentru membri CA… muuulte. Bine măcar c-am terminat situaţia cu normele! O trimit acum.

Şi constat: „Ce bine ar fi dacă m-ar lăsa unii să lucrez numai în timpul programului, nu şi peste (că oricum nu sunt plătit, ba chiar îmi neglijez familia lunară, reîntregită)!”

Dar n-am ce face! Că vin unii peste mine, cu o falcă în cer şi alta-n pământ, porniţi pe ceartă de bună dimineaţă, iscaţi de varii motive personale (nu i-a tihnit cafeaua de dimineaţă, a bătut-o bărbatul, ştiu şi eu?…).

Şi-atunci vreau să scriu. Să scriu despre democraţia dulăilor, neaplicabilă căţeilor (adică nouă, ăştia mici şi umili, ăştia care n-avem dreptul să ne strigăm disperarea, când vine atotputernicul, alesul sau numitul, care dă cu tine de pământ de nu te vezi). Pentru că, vezi bine, el are FONCŢIE mare, că l-a pus acolo un Dumnezeu mai mare ca noi toţi, să facă el(ea) ce-o vrea cu tine, să te facă în fel şi chip, troacă de porci, nu alta!

Şi mă-ntreb: cine îmi apără instituţia de învăţământ, săracă şi umilă cum este, îngenuncheată de toţi guvernanţii în epoca democratică, pe care cu mândrie o traversăm (pe roşu)? Cui să mă plâng că sunt batjocorit, eu, colegii mei, dascălii care nu mai creează suflete, ci se chinuie să facă faţă unui sistem educaţional rămas în afara istoriei contemporane, fără mijloace didactice, fără manuale, fără salarii, dar călcaţi în picioare de o NUMITĂ a DSP-ului, temându-se să nu li se întâmple ceva dacă protestează?

Nu aştept măsuri! Nici din partea celor care au trimis-o în şcoala unde muncesc de 27 de ani, nici din partea Prefectului Judeţului Sălaj, nici din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj, nici din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj… nici din partea lui Dumnezeu!

Şi ştiţi de ce?

Pentru că aceste rânduri nu au fost scrise niciodată.

Şi pentru că NU AU FOST SCRISE, NU A FOST NICI CITITE. De nimeni. Pentru că aceste rânduri nu există!

Pentru că eu n-am scris nimic!

Pentru că: „MI-E FRICĂ SĂ SCRIU”!"

Primarul: "Am încercat să aplanez conflictul"

Primarul din Hida, Dumitru Petruş, a asistat la o parte din discuţia dintre oficialul DSP Sălaj şi directorul liceului şi confirmă că ar fi existat discuţii aprinse. "Doamna de la DSP l-a luat la rost pe director, pentru că nu l-a găsit în şcoală la momentul controlului. El avea ore în satul Trestia, controlul nu a fost unul anunţat, prin urmare nu i se putea pretinde să nu îşi vadă de programul său obişnuit. Dacă sunt probleme, trebuie să urlăm unul unul la altul, să ne facem incompetenţi, să îl facă necitit pe directorul şcolii? Dacă aşa am ajuns în România de astăzi, înseamnă că e o mare problemă. Nu am vrut să intru în conflict, ba chiar am încercat să îl aplanez", a spus edilul.

Contactată, directoarea DSP Sălaj, Ligia Marincaş, ne-a declarat că verificarea a făcut parte dintr-o acţiune tematică de control naţional, ce a vizat unităţile neautorizate sau care la controalele precendete au avut neconformităţi.

"Tematica de control vizează aspecte largi, începând de la structura unităţii, circuitele, dotările ei, precum şi modul în care persoanele care efectuează curăţenia au sau nu cunoştinţe în domeniul sănătăţii. De asemenea, vizează şi modul în care unităţile se aprovizionează cu biocide şi materiale de curăţenie şi igienă, conform legislaţiei în vigoare. Sunt multe aspecte pe care inspectorii le verifică şi pe care nu întotdeauna cei controlaţi le cunosc. Probabil şi aceste aspecte multiple şi neconformităţile constatate au dus la nemulţumirea celor de la Hida", a afirmat şefa DSP Sălaj. Aceasta a refuzat să enumere neregulile descoperite la Hida, însă a subliniat că toate neconformităţile constatate au fost comunicate prin proces-verbal conducerii şcolii. "Deocamdată nu a fost aplicată vreo amendă. Urmează să analizăm aspectele constatate şi să luăm o decizie în această privinţă", a mai spus Ligia Marincaş.

Oficialul a lăsat de înţeles că pune la îndoială aspectele reclamate în mediul online cu privire la comportamentul subalternei sale, cu atât mai mult cu cât nu a fost înregistrată vreo reclamaţie în acest sens: "Pentru mine, Facebook-ul nu este o relaţie instituţională corectă. Colegii mei sunt educaţi, cu experienţă şi nu cred să fi spus nişte cuvinte nelalocul lor. În condiţiile în care cineva consideră că atitudinea nu corespunde unei proceduri de control, cred că prima măsură pe care ar trebui să o ia este să anunţe conducătorul instituţiei. Nu am primit oficial nici din partea directorului şcolii, nici a celorlalte autorităţi niciun fel de sesizare".

