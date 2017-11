FOTO Pomana porcului uriaşă, cu 14 reţete gătite de 40 de bucătari. Mii de oameni au stat la cozi pentru porţii gratuite de mâncare

Aproximativ 6.000 de porţii de mâncare tradiţională gătită în aer liber au fost împărţite pofticioşilor pe parcursul celor trei zile cât a durat Festivalul Naţional Tradiţii şi Obiceiuri Româneşti de la Zalău. Aflat la prima ediţie, festivalul programat în intervalul 10-12 noiembrie a fost un adevărat regal culinar.

40 de maeşti bucătari din ţară şi străinătate şi-au etalat priceperea şi măestria în domeniu. Radu Zărnescu, preşedinte al Asociaţiei Euro-Toques Românie, Iulia Drăguţ, lider al Asociaţiei Culturale Euro Est Alternativ, Mirko Mitrovski din Macedonia, Christos Zervas şi Dosis Spiros din Grecia, dar şi foşti concurenţi de la „Chefi la cuţite“ - Nina Rus, Luigi Brambilla şi Adrian Szucs au fost doar câţiva dintre iscusiţii bucătari care au gătit în parcarea adiacentă Primăriei Zalău. Printre bucătari s-a numărat şi Gianny Bănuţă, câştigătorul ultimului sezon al emisiunii „Chefi la cuţite“.



100 de kilograme de cartofi copţi



Fierbinţi, condimentate şi apetisante, delicii precum caltaboş, jumări cu sare şi murături, tobă, pulpă umplută, gulaş, ciorbe, friptură la cuptor cu sosuri, ciolan la grătar, varză cu cârnaţi, tochitură moldovenească, cârnaţi prăjiţi în untură cu gogonele murate, tocăniţe ardeleneşti şi 100 de kilograme de cartofi copţi în jar au încântat papilele gustative ale celor veniţi să mănânce gratuit.



„Am venit pentru trei zile cu bucătari din toată România, la chemarea colegului nostru zălăuan Adrian Szucs, pentru a găti bucate tradiţionale pentru sălăjeni. În fiecare dintre cele trei zile ale evenimentului cultural-gastronomic, echipa noastră a pregătit circa 14 reţete diferite, pe bază de carne de porc. Dacă fiind cererea foarte mare pentru unele preparate, în niciuna din zile n-a lipsit tochitura sau varza cu cârnaţi şi smântână, două dintre felurile preferate de vizitatori“, ne-a declarat chef Radu Zărnescu.



Pregătirile pentru fiecare zi a manifestării au început dimineaţa, echipele având de tocat şi de feliat sute de kilograme de legume şi de carne de porc.

„Pentru ziua de sâmbătă, echipa mea a propus vizitatorilor festivalului patru specialităţi culinare tradiţionale româneşti - cartofi ţărăneşti, tochitură, fasole cu cârnaţi şi jumări, varza a la Zalău - o reţetă reinventată pentru cei de aici, cu ardei iute, ardei gras, jumări, cârnaţi, carne de porc, toate condimentate cu foarte mult suflet“, precizează chef Cristian Munteanu, membru al Asociaţia ACEEA.



Sesiuni de degustare cu fanfară



Invitaţii din străinătate au avut numai cuvinte de laudă la adresa evenimentului. „A fost o reală plăcere să fac parte din acest eveniment magnific“, a menţionat cheful croat Mirko Mitrovski.



Zilnic, organizatorii au oferit două sesiuni gratuite de degustare, în cadrul cărora vizitatorii au putut savura din varietatea delicateselor pregătite. S-a mâncat în acordurile muzicii de fanfară, iar publicul a avut parte de momente de muzică şi dans popular susţinute de ansambluri folclorice şi artişti din judeţele Sibiu, Mureş, Arad, Cluj, Maramureş şi Sălaj. Mulţi dintre zălăuani s-au aşezat de mai multe ori la coadă. „Până acum, am gustat din fasolea cu cârnaţi şi din carnea de porc. Ambele au fost foarte bune. Sunt curios cum e varza“, ne-a spus un bărbat în timp ce se îndrepta spre sectorul meselor purtând o farfurie cu varză şi cârnaţi.



„Ştiam de câteva zile despre acest festival, aşa că azi am decis să ne luăm masa în oraş. Am venit cu soţul să vedem ce bunătăţi s-au pregătit. Cred că voi opta pentru varză. Arată apetisant. Aştept cu nerăbdare să gust şi din cartofii pe care i-am văzut puşi la copt în jar“, a afirmat o doamnă care stătea la rând.



Planul iniţial, depăşit cu 2.000 de porţii



O surpriză pregătită de organizatori au fost cartofii în staniol copţi în „Jarul Vrăjitoarelor“, serviţi cu mujdei şi brânză de burduf. Potrivit iniţiatorului evenimentului gastronomic, chef Adrian Szucs, zis Machete, fost concurent la „Chefi la cuţite“, peste 100 de kilograme de cartofi au fost copţi în jar şi împărţiţi ulterior. „Planul iniţial era să servim 4.000 de porţii gratuite, însă am depăşit acest prag încă din ziua a doua a festivalului, astfel că până la închiderea evenimentului am ajuns la aproximativ 6.000 de porţii“, a subliniat Szucs, care a dat asigurări că ediţia 2018 a festivalului va fi una grandioasă.



Oficialii Primăriei Zalău susţin că ar fi primul şi cel mai mare festival gastronomic promovării tradiţiilor din România. „Deviza acestei prime ediţii este promovarea şi menţinerea patrimoniului culinar românesc, promovarea şi susţinerea unei alimentaţii sănătoase bazate pe utilizarea produselor locale de calitate şi promovarea produselor tradiţionale româneşti prin punerea în valoare a tehnicilor de preparare autentice“, a spus Ional Ciunt, primarul din Zalău.



Festivalului Naţional Tradiţii şi Obiceiuri Româneşti la Zalău – „Cânt şi joc pe plai străbun“ a fost organizat de autorităţile municipale, împreună cu chef Adrian Szucs şi Asociaţia Culturală Euro Est Alternativ.



