Din băncile Liceului de Artă, studentă la Medicină. „Totul ţine de cât de conştiincios eşti“

Zălăuanca Alexandra Iacob, 19 ani, a început să studieze vioara la 5 ani şi jumătate, pentru ca din clasa I, să devină elevă a Liceului de Artă "Ioan Sima" din Zalău. A continuat să studieze acest instrument până la finalul liceului, iar acum îşi urmează pasiunea la facultate, fiind studentă în primul an la Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca - vioară.

Dacă alegerea Conservatorului era un lucru la care se aşteptau toţi cunoscuţii ei, anunţul că îşi va încerca norocul la Medicină i-a surprins pe majoritatea. Ideea i-a venit la începutul clasei a XII-a, în urma unei discuţii pe care a purtat-o cu fratele ei, de profesie medic. "Vorbeam despre profilul facultăţii pentru care avea de gând să optez după terminarea liceului, iar fratele meu mi-a sugerat să iau în calcul şi altceva în afară de Conservator. El a venit cu ideea Medicinii, o variantă care la început m-a înspăimântat, gândindu-mă că nu am urmat un liceu teoretic, că nu am studiat suficient în şcoală biologia şi chimia. Totuşi, avându-l pe fratele meu exemplu în familie, am prins curaj şi mi-a zis să încerc", povesteşte Alexandra.

"Am luat totul aproape de la zero"

S-a orientat spre Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, acolo unde examenul de admitere se dădea la la alegere din biologie sau chimie. "Am optat pentru biologie, pentru că mi se părea mai frumoasă. Pentru examen am avut de studiat un volum stufos de specialitate, cu vreo 600 de pagini, din care am început să învăţ efectiv în luna octombrie a anului trecut", mai spune zălăuanca.

Dacă la început a fost convinsă că nu va întâmpina probleme, că va asimila foarte uşor informaţiile din carte, în scurt timp a înţeles că se impune o altfel de abordare, că nu este vorba de memorat, ci de a înţelege. Şi asta cu atât mai mult cu cât studiase biologia doar în primii doi ani de liceu, câte o oră pe săptămână: "Sincer, nu îmi aminteam mare lucru de la clasă, aşa că am luat totul aproape de la zero. Mi-era jenă că nu ştiam mai nimic, aşa că am preferat ca într-o primă fază să învăţ singură, până simt că sunt cât de cât stăpână pe materie şi apoi să iau în calcul nişte eventuale meditaţii". Nu a avut, însă, nevoie decât pentru cele două capitole dedicate chimiei în volumul amintit. "Cartea cuprindea şi două capitole de chimie, de care m-am speriat rău la început, dar am avut noroc cu fosta dirigintă din gimnaziu, profesoară de chimie, cu care m-am întâlnit de câteva ori pentru a-mi explica respectivele capitole. Deşi nu au fost decât vreo patru-cinci şedinţe, mi-a deschis orizonturile foarte bine, am înţeles foarte bine şi partea de chimie", explică tânăra.

Dacă la început aloca studiului cel mult două ore pe zi, mai apoi a crescut la patru-cinci ore, pentru ca în perioada vacanţelor să se dedice acestei activităţi minim 8-9 ore zilnic: "La biologie nu am simţit nevoia să iau meditaţii, poate şi pentru că am avut norocul să am la clasă profesori care ne-au explicat cât de important este să înţelegi ce înveţi şi nu să memorezi. Am avut un tip de învăţare eficientă, m-am axat mult pe înţelegerea informaţiei, iar acest lucru m-a ajutat considerabil".

Obiectiv: medic cu carieră muzicală

Mărturiseşte că un rol important în reuşita ei l-au jucat cei din jur, care au motivat-o şi au încurajat-o mereu. Deşi concurenţa la Medicină Generală nu era deloc de neglijat - mai mult de patru candidaţi pe un loc - Alexandra Iacob a decis să mizeze totul pe această opţiune: "Nu am avut nicio facultate ca variantă de rezervă pentru învăţământul la zi. Ştiam că dacă voi intra la Medicină, voi opta şi pentru Conservator - vioară, la distanţă, eram hotărâtă, însă nu aveam nicio alternativă în eventualitatea unei nereuşite".

Pregătirea intensă şi seriozitatea de care a dat dovadă s-au dovedit eficiente, astfel că absolventa Liceului de Artă a reuşit performanţa de a intra pe locurile bugetate la Medicină, dar şi la Conservator. Privind în urmă, studenta nu regretă că a urmat un liceu vocaţional. "Fiecare lucru se întâmplă cu un rost, iar la Liceul de Artă m-am simţit ca acasă. Probabil că dacă eram la un liceu teoretic optam pentru Medicina de la Cluj, dar nu regret nimic. Poate nu m-aş fi pregătit la fel de intens pe cum am făcut-o şi poate nici rezultatele nu ar fi fost la fel de frumoase", spune ea.

Cât despre secretul succesului său, Alexandra consideră că este vorba despre conştiinciozitate: "Totul ţine de cât de conştiincios eşti. Poţi să fii la cel mai bun liceu din ţară, dacă nu eşti serios şi dedicat, totul e degeaba. La fel, poţi să urmezi un liceu vocaţional, să ştii ce vrei să faci în viaţă, să munceşti şi să obţii rezultatele pe care le visezi". Pentru că iubeşte ambele domenii, zălăuanca are în plan să nu neglijeze niciunul după absolvirea studiilor universitare. Visul ei este să devină medic, dar, în acelaşi timp, să îşi clădească şi o carieră muzicală: "Am crescut cu muzică şi nu îmi văd viaţa fără ea".

Vă mai recomandăm:

Tânăra interpretă colecţionară de trofee. „Trebuie să păstrăm cu sfinţenie ceea ce este tradiţional în folclorul românesc“

Povestea violonistului care a ajuns, la 35 de ani, cel mai tânăr dirijor de orchestră de muzică populară din România. „Secretul stă în pasiune şi multă muncă“