Tânăra interpretă colecţionară de trofee. „Trebuie să păstrăm cu sfinţenie ceea ce este tradiţional în folclorul românesc“

Fiică de preot şi învăţătoare, Alexandra Chira este una dintre cele mai promiţătoare voci ale muzicii populare româneşti. La doar 19 ani ai săi, frumoasa solistă are o colecţie impresionantă de trofee şi diplome, pe care le-a câştigat la diverse festivaluri din ţară. Pe cinci dintre acestea le-a cucerit în acest an la Festivalul Concurs Naţional de Interpretare vocală a cântecului popular românesc "Drăgan Muntean", Festivalul "Din comoara satului", Festivalul "Sus la munte, la Muscel", Festivalul Naţional de Folclor "Valeria Peter Predescu" şi Festivalul naţional de folclor "Dumitru Sopon".

"În cei 11 ani de activitate am reuşit să obţin 15 trofee şi patru premii I. Toate sunt valoroase pentru mine, întrucât au fost obţinute cu multă trudă , însă cele mai dragi îmi sunt Marele Premiu şi Trofeul Festivalului "Mariana Drăghicescu", obţinut în 2015, Marele Premiu şi Trofeul Festivalului "Drăgan Muntean" şi Marele Premiu şi Trofeul Festivalului "Valeria Peter Predescu", ambele de anul acesta", afirmă sălăjeanca.

Pe scenă, la doar 8 ani

Alexandra s-a lansat în folclor pe când avea doar 8 ani, iar de atunci este nelipsită de la pe cele mai importante scene ale ţării ori din emisiunile TV de profil. Tânăra solistă mărturiseşte că i-a plăcut să cânte de la vârste fragede, dragostea pentru muzică fiindu-i insuflată de către membrii familiei: "Prin natura meseriilor pe care le practică, atât tatăl meu, cât şi mama cântă, tata fiind preot , iar mama profesor pentru învăţământul primar în satul meu natal, Plopiş. În tinereţe, bunica din partea tatălui era mereu prezentă pe scena satului Marca, interpretând cântece populare. Primele cântece populare le-am învăţat în cadrul întâlnirilor familiale la ceas de sărbătoare - şi mă refer aici la familia lărgită, prilej cu care se cântau cele mai frumoase şlagăre ale folclorului românesc".





Ca solistă de muzică populară a debutat în cadrul concursului "Voces Primaverae". Şcolăriţa a fost imediat remarcată de către membrii juriului şi sfătuită să persevereze în domeniu. Aşa se face că Alexandra s-a înscris la Clubul Copiilor din Şimleu Silvaniei, unde s-a pregătit sub îndrumarea profesorilor Cornelia şi Gavril Neaga. Aici, tânăra a prins drag de cântecele de pe Valea Barcăului, zona din care provine, s-a familiarizat cu acompaniamentul orchestral, a învăţat să respecte şi să poarte cu mândrie costumul popular, dar şi cât de importantă este prezenţa scenică.

Nu a durat mult, şi sălăjeanca a fost promovată pe majoritatea posturilor naţionale de televiziunile, printre cei care au sprijinit-o numărându-se şi îndrăgitul solist de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, dar şi cunoscuta realizatoare TV Marioara Murărescu. Cea din urmă i-a asigurat şi cuvântul de prezentare de pe primul CD - "Io-s fată de sălăjană" (2010), album urmat, trei ani mai târziu, de "Am crescut fată la ţară", scoase alături de orchestra "Virtuozii Transilvaniei", condusă de violonistul Paul Morar. Albumele cuprind şi suite instrumentale interpretate la fluier de către fratele Alexandrei, Alex-Teofil.

Modelul ei, Maria Tănase

Melodiile cu care încântă publicul sunt din zona folclorică a Văii Barcăului, zonă din care face parte şi satul său natal, Plopiş. "Multe dintre piesele care îmi aparţin mi-au fost dăruite de rapsodul popular Petru Haraga din Şimleu Silvaniei şi de profesorul Grigore Grigoruţ. Am cules cântece şi din satele de pe Valea Barcăului, cântece care vor constitui materialul discografic pentru urmatorul meu album , încercând să abordez o tematică cât mai diversificată", spune Alexandra Chira. Aceasta susţine că modelul său îl reprezintă Maria Tănase , "pasărea măiastră a cântecului popular românesc", după cum o numea Nicolae Iorga, ale cărei voce, trăire şi prezenţă artistică o fascinează.

Despre succesul de care s-a bucurat în toţi aceşti ani, solista cu voce de aur consideră că se datorează sprijinului necondiţionat primit de la părinţii săi, completat de foarte multă muncă. "Nu văd viaţa mea fără cântec, aşa că voi face tot ce-mi stă în putinţă ca să-mi urmez visul", precizează sălăjeanca. În opinia sa, fiecare interpret de muzică populară are obligaţia "de a păstra cu sfinţenie ceea ce este autentic şi tradiţional în folclorul românesc". Acest lucru este, însă, din ce în ce mai dificil de realizat, "pentru că izvoarele folclorice sunt tot mai greu de găsit, iar modernul tinde tot mai mult să influenţeze creaţiile muzicale populare", menţionează tânăra, care a fost desemnată, în 2009, "ambasadorul culturii româneşti în lume", distincţie acordată de către Asociaţia Partenerilor Dimplomaţilor Români cu sediul la Helsinki, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi în colaborare cu Radiodifuziunea Română, în semn de apreciere a activităţii ei artistice şi a rezultatelor deosebite obţinute la o vârstă fragedă.

Vrea să devină cadru didactic

În prezent studentă în cadrul Facultăţii de Litere şi interesată să urmeze şi cursurile Facultăţii de Muzică, Alexandra susţine că a făcut această alegere în perspectiva unei cariere didactice: "Am considerat că este necesar să am o pregatire şi în alt domeniu, nu doar in cel muzical şi cred că muzica şi filologia se pot îmbina armonios. Pe lângă faptul că voi continua să cânt, mi-ar plăcea să lucrez în învăţământ. Fie că voi preda muzică, limba română sau limba engleză, sunt convinsă că-mi va face plăcere să fiu înconjurată de copii dornici să descopere şi să înveţe lucruri noi".

