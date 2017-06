Povestea violonistului care a ajuns, la 35 de ani, cel mai tânăr dirijor de orchestră de muzică populară din România. „Secretul stă în pasiune şi multă muncă“

Primul contact cu vioara l-a avut în clasa I, după ce părinţii, care au i-au intuit înclinaţia pentru muzică, l-au înscris la o şcoală de profil din Zalău. Decizia lor nu a fost tocmai pe placul copilului Ionuţ, care mărturiseşte că a studiat instrumentul mai mult de nevoie. "La început nu mi-a plăcut, pentru că nu este deloc uşor să înveţi să cânţi la vioară. Nu studiam cu pasiune, ci din obligaţie şi aş fi preferat să fiu afară, la joacă cu alţi copii, decât să stau să repet", ne spune Ionuţ Dârjan.

Profesorul care l-a făcut să privească vioara cu alţi ochi

Deşi dovedise că era un elev talentat, bucurându-se de aprecierile profesorilor şi obţinând diverse premii la concursuri, abia în clasa a VII-a a prins drag de acest instrument şi a început să pună suflet în ceea ce făcea. Meritul i-a revenit profesorului Ştefan Ioanovici, care devenindu-i dascăl, a reuşit să îi arate adevărata frumuseţe a viorii şi că studiul acesteia poate fi plăcut. Ba mai mult, i-a insuflat dragostea pentru folclor şi care l-a determinat ca ani mai târziu să aleagă să îşi dedice cariera muzicii populare.





Ionuţ Dârjan iubeşte muzica populară FOTO Arhivă personală

Aşa se face că a tânărul a decis să-şi valorifice interesul pentru muzică şi pe parcursul liceului, iar, mai apoi, să se perfecţioneze urmând Facultatea de Muzică şi Arte din cadrul Universităţii Oradea. "Până în clasa a XI-a, am studiat vioara doar la şcoală şi individual, acasă. Abia când m-am hotărât să fac o carieră în domeniu, am început să iau ore în particular, pentru care făceam naveta săptămânal fie la Cluj-Napoca, fie la Oradea, la Zalău nefiind profesori care să mă poată medita. Pregătirea pentru admiterea la facultate a însemnat în jur de patru-cinci ore de studiu în fiecare zi, timp de aproape doi ani, chiar şi în perioada vacanţelor, întrucât aveam mult de recuperat pentru a avea şanse să intru la facultate. Am muncit foarte mult, dar de data aceasta cu foarte multe plăcere", îşi aminteşte Ionuţ Dârjan.

Promovat de Dinu Iancu Sălăjanu

A intrat printre primii la facultate şi student fiind, a acceptat diverse colaborări ca violonist cu diferite ansambluri de amatori din Zalău şi Oradea. La unul dintre concertele în care a urcat pe scenă, Ionuţ a fost remarcat de către renumitul solist de muzică populară Dinu Iancu Sălăjeanu, care l-a ajutat să devină membru al Ansamblului Profesionist "Porolissum" Zalău. "M-a sunat să îmi propună să îl însoţesc la un spectacol. Nu mi-a venit să cred că mi se întâmpla tocmai mie asta; a fost o propunere extraordinară, cu atât mai mult cu cât eram doar în primul an de facultate. Nu a trecut mult timp şi a urmat o alta - să fac parte din ansamblu, pe care am acceptat-o fără nici cea mai mică ezitare". S-a angajat violonist debutant, cu jumătate de oră, împărţindu-şi timpul între cursurile la facultate şi repetiţiile cu colegii din orchestră.

Pasiune transformată în profesie FOTO Arhivă personală

Odată cu absolvirea facultăţii, a devenit profesor de vioară la Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău, iar din 2006, lucrează ca instrumentist la "Porolissum", alăturându-li-se lăutarilor cu vechime din echipa ansamblului profesionist. De la ei, spune Ionuţ, a învăţat foarte mult: "Avantajul meu era că, spre deosebire de colegii de atunci, aveam studii muzicale. Totuşi, ei aveau în spate ani grei de experienţă, astfel că m-au ajutat să pătrund în tainele muzicii populare. Spre deosebire de muzica clasică, folclorul nu se cântă neapărat după note, ci şi după ureche, aşa cum a şi apărut şi s-a transmis peste generaţii".

Le insuflă copiilor dragostea pentru vioară

La scurt timp a avansat la concert-maistru, iar din 2008 a devenit şef de orchestră, mâna dreaptă a dirijorului şi cel care îl înlocuia la nevoie. "Conduceam repetiţii, scriam partituri, am făcut chiar şi unele suite de orchestră", spune zălăuanul. Despre ascensiunea lui rapidă, care a culminat, recent, cu preluarea postului de dirijor al orchestrei Ansamblului "Porolissum", Ionuţ Dârjan susţine că s-a petrecut firesc, fiind rezultatul muncii intense, implicării şi seriozităţii pe care a dovedit-o în toţi aceşti ani. "Faptul că i-am urmat în această funcţie profesorului Grigore Grigoruţ, un nume greu în folclorul românesc, mă obligă să fac tot ce îmi stă în putere pentru această orchestră", adaugă violonistul, sub a cărui baghetă sunt 13 instrumentişti.

Alături de Grigore Grigoruţ, la Gala Culturii 2017 FOTO Facebook.com/Ana Tudoran

Transformându-şi pasiunea în profesie, el încearcă să le insufle copiilor din judeţ dragostea faţă de acest instrument, aşa cum a făcut-o şi profesorul Ioanovici. Spre bucuria lui, numărul celor care aleg să studieze un instrument este tot mai mare, în spatele deciziei lor stând tocmai dorinţa de a face muzică populară: "Majoritatea vin la noi la liceu numai pentru a învăţa muzică populară, deşi nu asta este menirea unei şcoli de muzică. Pe de o parte, le înţeleg dorinţa, de vreme ce acest stil muzical prinde în continuare foarte bine la public, iar formaţiile de folclor sunt foarte solicitate pentru nunţi". Profesorul recomandă părinţilor să îşi încurajeze odraslele să înveţe să cânte la un instrument, întrucât această deprindere aduce numeroase beneficii în dezvoltarea copilului: "Le dezvoltă inteligenţa, creativitatea, îi ajută să comunice mai uşor, să aibă răbdare. Şi, de ce nu, le oferă o alternativă sănătoasă pentru petrecerea timpului liber departe de televizor, telefon ori calculator".

