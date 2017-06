Capacitate 2017. Evaluarea Naţională la Matematică Sălaj. Un elev a primit subiectul de rezervă după ce a întârziat din motive medicale

În sălile de examen ale celor 54 de centre din judeţ s-au prezentat în această dimineaţă, pentru a le fi evaluate cunoştinţele la matematică, 1.808 elevi din totalul celor 1.896 înscrişi. Ceilalţi 88 au fost puşi absenţi.

Proba a început la ora 9, elevii având la dispoziţie două ore pentru rezolvarea cerinţelor. La primul subiect ei au avut un exerciţiu tip grilă, de algebră şi geometrie, unde elevii trebuiau să completeze enunţurile necunoscute, consemnate cu puncte-puncte, de la final; al doilea subiect a constat în construirea unei figuri geometrice, urmat de rezolvarea unor exerciţii de algebră, în timp ce al treilea a fost compus din două figuri geometrice date, la care trebuia rezolvate 3 subpuncte.

Faţă de proba la limba şi literatura română, unde un absolvent a fost eliminat din examen după ce i-a sunat telefonul, la matematică nu s-au înregistrat incidente. A fost semnalat, însă, o situaţie mai aparte, a unui elev de la Şcoala Gimnazială Mirşid, care a întârziat la examen din cauza unor probleme de sănătate, el prezentând în acest sens o adeverinţă medicală. În aceste condiţii, el a primit subiectul de rezervă, conform Metodologiei.

La Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" Zalău, primii elevi au început să iasă din sălile de examen după aproximativ o oră şi jumătate. Erau întâmpinaţi de părinţii care i-au aşteptat cu emoţie în curtea unităţii de învăţământ.

"Primele două subiecte le-am făcut perfect. Apoi am scris tot felul de bazaconii. Poate am noroc şi mi le punctează şi pe acelea", spune zâmbind o tânără. Câţiva metri mai încolo, o elevă izbucneşte în plâns după ce, consultându-se cu colegele ei, realizează că nu a rezolvat corect un subiect. "Am greşit sinus-ul. O să iau notă mică", rosteşte ea printre lacrimi, în timp ce este încurajată de fetele din jurul ei. Visul ei este ca din toamnă să urmeze cursurile Colegiului Naţional "Silvania" (CNS) Zalău, cel mai bun liceu din judeţ, iar o notă mică la proba de matematică i-ar da toate planurile peste cap. "Lasă că om vedea, poate nu va fi chiar atât de greu pe cât crezi", încearcă să o consoleze mama ei.

"Ca să ai şanse la CNS, îţi trebuie de la 9,50 în sus. Acolo se intră cu medii mari", îmi explică un părinte al cărui fiică este încă în sala de examen.

Astfel de calcule şi-a făcut şi Anda Tătar, care a terminat clasele V-VIII cu media 9,85. Ca să poată spera la un loc la Colegiul "Silvania", are nevoie de cel puţin 9,50 la matematică. Însă nu are emoţii, pentru că dintotdeauna i-a plăcut matematica şi a studiat mult. "Au fost subiecte accesibile, mai uşoare decât la limba română. Ştiu că am greşit una dintre probleme, însă sigur iau peste 9,50", afirmă cu încredere.

