Cadouri cu suflet românesc. Kitul de suveniruri care promovează meşteşugurile tradiţionale şi alină dorul de casă

"De câte ori ne-am plâns că tarabele cu suveniruri româneşti de pe la noi sunt prea made in China: obiecte de plastic de proastă calitate, prost gust şi fără pic de simbolistică locală? De multe ori, recunoaştem! Cât de aprig ne-am jeluit ori de cîte ori aveam de făcut un cadou românesc că nu găsim ceva special, cu poveste şi de bun gust autentic? Noi am făcut asta de prea multe ori şi, într-un final, ne-am hotărât să rezolvăm singuri problema, aşa că ne-am pus pe treabă şi am creat primul kit de suveniruri autentice, românesti", rezumă Alina Zara Prunean povestea "Suvenir de Sălaj".

Tradiţiile, promovate sub forma suvenirurilor

O poveste frumoasă, de şi pentru suflet, cu elemente de zestre contemporană numai bune de oferit în dar, în spatele căreia stau soţii Alina Zară Prunean şi Alin Prunean, doi tineri preocupaţi de redescoperirea, stimularea, practicarea şi promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale şi încurajarea industriilor culturale inovative.

"Suvenir de Sălaj" este un proiect pilot inovativ, realizat împreună cu specialişti şi meşteşugari, care au scos la iveală, după aproape un an de documentare, creaţie şi meşteşugărit, primul kit cu suveniruri românesti: zestre contemporană cu elemente de patrimoniu local, reinterpretate în design modern şi retrimise la drum prin lume", explică Alina Zară Prunean.

Mai exact, piese lucrate manual ori serii mici de obiecte tip suvenir, cu grafici originale, inspirate din specificul zonei, fiecare dintre ele purtătoare de poveşti locale, personalizate şi adaptate ochiului contemporan.

Kitul de bază cuprinde perne decor de zestre şi podoabă – lucrate manual, din materiale naturale, cu aplicaţii de pânze cusute şi texte brodate; zadii de socăcit cu aplicaţii manuale; straiţe urbane; bijuterii inspirate de tezaurele dacice din Sălaj; cărţi poştale cu poveştile locului; tricouri cu aplicaţii lucrate manual şi inspirate din modelele vechi de spăcele (ii sălăjene) mixate cu vorbe nealcoşe din partea locului; elemente clasice de tip suvenir (brelocuri, insigne, magneţi, tricouri sau sacoşe de pânză cu grafici stilizate). În plus, cei interesaţi pot alege şi un pacheţel cu de-ale gurii, cu miere de albine, pălincă, prune uscate cu nucă, silvoiţă, vin spumant şi alte bunătăţi locale.

Echipa de proiect promite, însă, că periodic, kitul va fi îmbogăţit şi completat cu alte produse. În acest moment, cumpărătorul are posibilitatea de a-şi alcătui kitul după preferinţe, putând alege din târgul online, www.coltulromanesc.ro, acele produse care i se potrivesc.

Produse din materiale naturale, româneşti

Oferta de produse a fost stabilită în urma documentării făcute în teren, pe marginea simbolisticii locale: "Am căutat modelele cele mai reprezentative şi vechi, specifice zonei, care s-au pierdut în perioada comunistă. Etnografia sălăjeană, asemeni altora, este dominată acum de flori, care nu ne sunt neapărat specifice. Românii au la baza etnografiei formele geometrice, pe care le regăsim şi pe chimeşile vechi sălăjene de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă. Am încercat să găsim simboluri cât mai apropiate de esenţa a ceea ce reprezintă acest loc. Avem, spre exemplu, tricoul cu inscripţia Zmeul Zmeilor, care are un şir de reprezentări ale zmeilor/balaurilor de pe cămăşile vechi, model pe care îl folosim şi pe şorţul de bucătărie cu această inscripţie".

Toate produsele sunt realizate din materiale naturale, fabricate în România, şi au aplicaţii cusute manual sau ţesute după izvoade vechi, locale, descoperite în muzee sau cărţi de specialitate. Este şi cazul pernei burduf, cu umplutură antialergică şi lavandă din cultura ecologică de la Fetindia. "Pernele au forma clasică de <<puiuţ>> tradiţional, iar perniţa colţ este reinterpretarea unuia dintre cele mai populare simboluri româneşti: colţii lupului - semn de forţă, care te scoate din întuneric la lumină, te călăuzeşte pe calea cea bună şi îţi poartă noroc", mai spune antreprenoarea.

Straiţa (traista) din "Suvenir de Sălaj" este confecţionată din pânză tare, cu mânere de feştilă, pe care a fost aplicată silueta unei hărţi administrative a Sălajului, cu inima cusută pe coordonatele geografice aproximative ale localităţii pe care purtătorul o denumeşte "acasă".

Tricou cu vorbe nealcoşe

Banalul tricou a fost reinterpretat cu ajutorul unor aplicaţii lucrate manual şi inspirate din modelele vechi de spăcele (cămăşi sălăjene), mixate cu vorbe nealcoşe din partea locului şi transformat, astfel, într-un suvernir local de excepţie. "Muiere cuMinte", "pui de dac", "mândră din Ţara Silvaniei" sau "ghici cine cântă la noi acasă" sunt doar câteva dintre inscripţiile originale de pe aceste piese vestimentare de poveste, de pe care nu lipsesc nici inserţiile de pânză autentice şi broderiile tradiţionale reprezentând elemente specifice locului: Poarta Praetoria Porolissum, bisericile de lemn, steagul dacic şi diverse motive fitomorfe ori geometrice. Produsele sunt realizate de şase meşteriţe sălăjene, în colaborare cu atelierele-şezătoare Mândra Chic, din cadrul Muzeului de Pânze şi Poveşti.

Kitul cuprinde şi o linie specială de obiecte clasice de tip suvenir, cu grafică originală, inspirată de specificul local. Element comun sunt cele patru reprezentări ce pot fi aplicate, în diverse culori, pe toate tipurile de suport (insigne, magneţi de frigider, brelocuri, tricouri sau plase): Poarta Praetoria, Draco - steagul simbol al civiliyaţiei dacice căreia i-a aparţinut cândva acest colt de lume, bisericile de lemn şi regionalismele care îi definesc pe oamenii Ţării Silvaniei.

Ceva de-ale gurii, numai bun de pus în straiţă

Şi pentru că niciun oaspete nu trebuie să plece fără ceva "în traistă", kitul cuprinde şi nişte bunătăţi ce încântă papilele gustative şi trezesc amintirile copilăriei: miere bună din Transilvania, dintr-o zonă cu înalta valoare naturală, ambalată de cei de la "Sănătate Dulce" într-o mică întreprindere socială de pe Valea Barcăului, prune uscate cu miez de nucă, pregatite în Valcău de Jos după o reţetă veche, celebra pălinca de Sălaj, făcută la pălincia Valcăuan din Bădacin, din prune, cireşe ori gutui.

Iar ca pachetul să fie complet, soţii Prunean au adăugat şi un set de cărţi poştale cu poveşti gastronomice de-ale locului, scrise în grai ardelenesc de marele bucătar Mircea Groza, care promovează ceapa de Pericei, pâinea de casă şi porcul crescut în gospodăriile ţărăneşti.

Preţurile produselor variază. Spre exemplu, o zadie pentru socăcit costă 100 de lei, o sacoşă de pânză, 27 de lei, iar o pernă mare de decor, 115 lei.

