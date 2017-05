Artistul care a avut 30 de pseudonime şi a cunoscut celebritatea la 70 de ani

Născut în 1760, cel care avea să devină unul dintre cei mai celebri artişti ai Japoniei, a fost numit, în realitate, Takitaro. "Taro" pentru că era primul fiu, iar "taki", pentru a sublinia faptul că venise pe lume în anul dragonului, conform calendarului oriental. Hokusai a fost, prin urmare, doar unul dintre numeroasele sale pseudonime, fiecare caracteristic pentru una dintre fazele existenţei şi carierei sale artistice, cu care pictorul şi-a semnat operele.

Deşi schimbarea numelui era o practică des întâlnită în rândul artiştor japonezi ai vremii, Hokusai pare să fi bătut orice record, folosind peste 30 de pseudonime de-a lungul vieţii sale pe picturi, ilustraţii ale unor scrieri de ficţiune, stampe ori cărţi. Pe piatra sa de mormânt a fost gravat ultimul său nume "Gakyo Rojin Manji", care se traduce "bătrânul nebun despre pictură".

Sărac şi fără posibilităţi de a studia la şcoli de pictură, a trebuit să-şi amâne pentru mai mulţi ani intrarea în lumea artei. De abia în jurul anului 1775, când a fost primit ca ucenic într-un atelier de sculptură miniaturală, a avut posibilitatea să-şi exprime talentul artistic, chiar dacă într-o ambianţă de artizanat. După câţiva ani, intrat în atelierul faimosului pictor Shunro, a învăţat tehnicile de reprezentare tradiţională japoneză. În 1793, când maestrul său s-a stins din viaţă, a decis să experimenteze noi metode de pictură, ajungând la un stil foarte personal, pe care l-a căutat timp de 30 de ani, inclusiv prin studierea picturii chineze şi a celei europene.

Interesul pentru perspectivă l-a îndemnat să se ocupe, într-o manieră aproape obsesivă, de peisaj, dar nu privit ca un simplu fundal, ci ca subiect principal al tablourilor sale.

În ciuda succesului de care s-a bucurat, o serie de probleme - de la cele de sănătate, la pierderea unuia dintre fiii săi şi, mai apoi, a celei de-a doua soţii - l-au adus pe pictorul nipon la fundul sacului. Acela a fost momentul în care, ajuns la 70 de ani, artistul şi-a canalizat întreaga energie în faimoasa şi surprinzătoarea serie a celor "36 de vederi ale Muntelui Fuji", din care face parte şi lucrarea "Marele val", cea pentru care este celebru în întreaga lume. A semnat-o "Iitsu", adăugând precizarea "fostul Hokusai" Graţie acestei gravuri, probabil cea mai faimoasă imagine din toată arta japoneză, el a devenit un autentic creator de şcoală, admirat şi imitat. Cu toate acestea, Hokusai a continuat să caute, atât în picturi, cât şi în stampe, un desen care să corespundă idealurilor sale de perfecţiune.

"De la vârsta de cinci ani am avut o manie pentru a schiţa formele lucrurilor. De la 50 de ani am produs o serie de desene, pentru ca la 70 de ani să constat că niciuna nu e specială. Abia la 73 de ani am înţeles ceva din adevărata valoare a păsărilor, animalelor, insectelor, peştilor, a ierburilor şi copacilor. Prin urmare, la 80 de ani am făcut unele progrese, la 90 voi fi pătruns şi mai mult în sensul lucrurilor, la 100 voi fi cu adevărat minunat şi la 110, fiecare punct, fiecare linie va avea cu siguranţă proprie lui viaţă", preciza în autobiografia scrisă la 73 de ani.

A murit, însă, la vârsta de 89 de ani, implorând cerul să i se mai permită să trăiască pentru a putea realiza capodopera la care meditase îndelung.

