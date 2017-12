VIDEO Imagini emoţionante cu episcopul Huşilor interpretând o colindă tradiţională  au devenit virale pe internet

Slujirile arhiereşti oficiate în ultimele zile de PS Ignatie, episcopul Huşilor, la mai multe parohii din judeţul Vaslui au fost urmate de o colindă interpretată chiar de înaltul prelat. Voce caldă a episcopului a stârnit emoţie printre credincioşi, care l-au răsplătit cu aplauze.

Ultima interpretare a ”Colindului Sfânt şi Bun” de către PS Ignatie a avut loc în ajunul Sf. Nicolae, la Biserica care poartă numele sfântului din municipiul Vaslui.

Întronizat în funcţia de episcop al Huşilor pe 22 octombrie, PS Ignatie a reuşit, în scurt timp, să impresioneze prin simplitatea şi smerenia sa, care veneau într-o contradicţie totală cu comportamentul predecesorului său, PS Corneliu. A mărturisit însă că şi-ar dori ca faptele sale să nu mai fie raportate prin comparaţie cu cele ale fostului episcop.

Colinda interpretată de PS Ignatie, episcopul Huşilor





Episcopul Ignatie afirmă că nu este interesat de ceea ce s-a întâmplat înaintea sa şi nici nu doreşte să afle, subliniind că este preocupat doar de ceea ce va putea el să facă.

De altfel,

”Vă spun la modul cel mai sincer, nu am vrut să mă interesez, nu am vrut să aflu nimic din ce a fost înainte. Din oficiu, pe mine, nu mă interesează atât de mult ceea ce s-a întâmplat, ci ceea ce pot eu să ofer ca om. Eu sunt investit în această funcţie de episcop, mă concentrez pe ce pot eu să dăruiesc, să pun din experienţa mea la îndemâna credincioşilor. Nu am preocupări de genul ”ce a fost înainte”, cum a fost. Eu mă concetrez pe ceea ce pot eu să fac şi ceea ce trebuie să fiu eu pentru credincioşi. Pentru mine interacţiunea cu credincioşii este vitală. Sunt episcopul credincioşilor, nu sunt episcopul unui birou sau al unei hârtii. Sunt episcopul preoţilor, sunt părintele preoţilor în primul rând. Nu-i stilul meu. Nu ştiu ce a fost înainte nu mă interesează pentru că vă spun sincer, sufleteşte vorbind, nici nu mă ajută. Pe mine sufleteşte mă ajută ce aş putea face eu de acum încolo”, declara episcopul Ignatie la o primă întâlnire cu jurnaliştii din Vaslui.

La scurt timp după instalarea în funcţie, PS Ignatie a început să străbată judeţul Vaslui, în lung şi-n lat, pentru a descoperi parohiile, începând cu cele sărace şi izolate, şi pe slujitorii acestora.