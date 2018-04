VIDEO Audierea episcopului care a cauzat uriaşul scandal „Sexgate în sutană“. „Este foarte afectat. S-a îmbolnăvit!“

Audierea fostului episcop al Huşilor, pe numele său de Cornel Onilă, s-a desfăşurat cu uşile închise, judecata în acest caz făcându-se, la cerea fostului înalt prelat, în şedinţă nepublică. Fostul episcop a refuzat să facă vreo declaraţie la ieşirea din sala de judecată. A părăsit instanţa cu zâmbetul pe buze, fiind însoţit de fratele său, care îi este în continuare şofer, şi călugărul Iorest, singurul monah din Episcopia Huşilor care l-a urmat la Văratec, acolo unde fostul episcop are noul domiciliu.

Avocatul fostului episcop, Liviu Bran, a invocat că i s-a cerut de către clientul său să nu face nicio referire despre desfăşurarea procesului reprezentanţilor mass-media. A precizat că scandalul în urma căruia şi-a pierdut funcţia, l-a îmbolnăvit pe fostul episcop. Că din vara anului trecut ia medicaţie în fiecare zi.

”Este foarte afectat, în condiţiile în care el este suspendat, ceilalţi au fost arestaţi, biserica a fost afectată, fiind primul scandal de acest fel din instoria Bisericii Ortodoxe Române. Nu a solicitat niciun un leu de la inculpaţi, nu vrea decât să se facă dreptate”, a declarat avocatul Liviu Bran, din cadrul Baroului Iaşi.



Potrivit acestuia, fostul episcop i-a spus că cei trei clerici inculpaţi au fost preoţi buni, în condiţiile în care îi cunoştea de tineri, a avut o colaborare bună cu aceştia, fiind plecaţi împreună la diferite slujbe în ţară.

”Nu se aştepta să facă acest gest. Nu are explicaţie logică, pentru că de aici nimeni nu a ieşit ok. Nici ei, nici biserica, nici episcopul. Toată lumea a ieşit rău. Şi atunci te întrebi ce i-a determinat, ce i-a mânat să facă asta. Este foarte afectat. S-a îmbolnăvit. După ceea ce s-a întâmplat acel eveniment a luat legătura cu un medic, urmează să prezinte acte medicale şi în instanţă. Acest om are doua doctorate, a muncit mult să ajungă la această funcţie de episcop şi apoi să te trezeşti dintr-odată simplu monah”, a completat avocatul Bran.

De partea cealaltă, avocaţii preoţilor susţin că fostul episcop nu a părut a fi într-atât de afectat pe cât s-a plâns judecătorilor. Aceştia au precizat că, obiectul şantajului, filmuleţele compromiţătoare care l-ar fi avut în centrul atenţiei pe fostul episcop Corneliu nu sunt ataşate la dosarul cauzei.

”Filmele nu există la dosarul cauzei, nu asta este de esenţa infracţiunii. Problemele care se pun în acest dosar sunt legate de împrejurările în care el ar fi fost ameninţat, de cine în concret, pentru ce i s-a solicitat bani şi care a fost acea presiune psihică care a dus la temerea ce a modificat comportamentul ulterior până în momentul în care a fost sub protecţia organelor judiciare. Noi avem încredere în justiţie”, a precizat avocatul Ionel Nechita, apărătorul preotului Răzvan Bumbu.

Audierile continuă la Tribunalul Vaslui, patru dintre foştii consilieri ai lui Corneliu Bârlădeanu de la Episcopia Huşilor dând declaraţii în faţa judecătorilor în calitate de martori.

Cum a izbucnit scandalul de la Episcopia Huşilor

Reamintim că scandalul de la Episcopia Huşilor a izbucnit la jumătatea lunii iunie anul trecut. Pe fondul unor presiuni şi ameninţări cu divulgarea în presă a imaginilor compromiţătoare, episcopul Corneliu a mers la DNA şi a denunţat trei dintre preoţii care îl şantajau. Prelatul s-a plâns procurorilor că respectivii clerici îi solicitau funcţii şi bani. Decizia de a depune plângere la DNA fără a-şi informa superiorii, a atras critici, Corneliu Bârlădeanu fiind acuzat că a încălcat cutumele bisericeşti.



După arestarea la domiciliu a celor trei preoţi acuzaţi de şantaj, la scurt timp în presa tabloidă a fost publicat unul dintre cele opt filmuleţe ridicate de procurorii DNA în urma percheziţiilor. Imaginile înfăţişau doi bărbaţi în sutană în ipostaze intime, unul dintre ei având fizionomia şi vocea asemenea episcopului Corneliu.