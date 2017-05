Top 10 bancuri istorice. Ce le spunea Avram Iancu românilor înainte de luptă

1. În rai, Dumnezeu stă de vorba cu câţiva români:



Cum o duc moldovenii tăi, Stefane?



- Rău, Doamne...

- Cum aşa?

- Jumătate sunt în Spania, jumătate în Rusia.

- Da' ardelenii tăi, Iancule?

- Binişor Doamne...

- I-auzi! Păi de ce?

- Jumătate sunt în Italia, jumătate sunt în Germania !

- Da' oltenii tăi, Tudore?

- Foarte bine, Doamne!

- Bravo! Cum aşa?

- Păi jumătate sunt în Camera Deputaţilor, jumătate în Senat!!



2. Ora de istorie pe vremea Epocii de Aur, lecţia despre Mihai Viteazul.

Profesorul:

-Ionel, cum a murit Mihai Viteazul?

-I-au tăiat capul!

-Bravo! Gigel, cu ce i-au tăiat capul lui Mihai Viteazul?

-Cu securea!

-Bravo! Bulă, cine i-a tăiat capul lui Mihai Viteazul?

-Păi, dacă a folosit securea, trebuie să fi fost un securist!



3. Care este asemănarea între Mihai Viteazul şi un îndrăgostit?

Ambii şi-au pierdut capul!



4. În cortul sultanului Baiazid:

Sultanul: Tu eşti Mircea?

Mircea: Da-mpărate!

Sultanul: Am venit să mi te-nchini, De nu schimb ...

Mircea: Dacă vreţi să-mi schimb numele, îmi puteţi spune Sergiu

Sultanul: Hai sictir!



5. Ştiţi ce zicea Ştefan cel Mare când venea de la lupta?

-Victoriiiiiiiiieeee, pune masă !



6. - Cine a introdus acupunctură în ţară noastră?

- Vlad Ţepeş!



7. Ştefan cel Mare dormea liniştit. Deodată uşa se da de perete şi intră un oştean speriat.

- Maria Ta, vin oşteni către noi. Sunt mulţi de tot!

- Sunt prieteni sau duşmani? întreabă Ştefan somnoros.

- Cred că-s prieteni, că vin împreună.



8. Cum îi zic moldovenii lui Mihai Viteazu?

Mihăiţă Bătăiosu'.



9. Seria "Discursuri Celebre!"



Ce le spunea Avram Iancu românilor înainte de lupta?

- No................. haidem!



10. Război cu nemţii. Bulă se ascunde într-o fântână. Un neamţ vrea să facă la fel. El strigă în fântână, iar Bulă face pe ecoul.



- E cineva acolo ?

- E cineva acolo ?

- Mai bine mă duc în pădurice ...

- Mai bine mă duc în pădurice ...

- Mai bine arunc o grenadă ...

- Mai bine te duci în pădure !





