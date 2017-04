Revolta ciobanilor după ce haitele de maidanezi le-au ucis zeci de oi. „Mai degrabă se împuşcă o căprioară nevinovată, decât un câine care ne sfâşie“

După atacul maidanezilor flămânzi şi agresivi, ciobanii au găsit în stâna situată la marginea satului o imagine de groază: zeci de miei şi oi sfâşiate, unele dintre ele agonizând. Disperaţi, oamenii îşi păzesc stânile noapte de noapte, cu furcile şi bâtele, însă se tem că maidanezii vor intra şi în gospodării şi le vor pune în pericol copiii.

”Aici dormim, facem în trei schimburi, să ne apărăm animalele. Am improvizat ca în evul mediu şi stăm de pază. Au săpat pe sub gard şi mi-au luat miei şi oi din ocol. Aveam cele mai frumoase oi, acum toate sunt stresate, şchioape, nu mai mănâncă. Le-au nenorocit câinii. Aici este toată munca şi agoniseala familiei, iar acum mi-o distrug haitele de câini. Am fost la primărie, la poliţie, dar nu au soluţii. Mă trimit de colo, colo. Că nu e competenţa lor”, se plânge Irinel Apetrei, proprietarul uneia dintre stânile atacate de haitele de câini fără stăpân.

Oamenii din Puşcaşi susţin că în ultimele săptămâni în apropierea satului s-au aciuat zeci de câini fără stâpâni în apropierea unei gropi de gunoi improvizate. Autorităţile locale bănuiesc că animalele au fost aduse din alte localităţi cu maşinile şi abandonate la Puşcaşi, comună situată în apropierea municipiului Vaslui.

Nu ştim unde stau ziua, cum se lasă seara vin în haită la stână. Când venim cu oile de la adăpat ne urmăresc. Sunt aduşi de la oraş cu maşinile şi lăsaţi pe câmp la noi. Legea e proastă şi toţi ridică din umeri. Să-i împuşc? Cum să îi împuşc, îmi fac dosar penal imediat. Dar pentru că imi sunt omorâte animalele, de pe urma cărora ne câştigăm existenţa, nimănui nu i se mai face dosar penal”, completează Apetrei.

Localnicii din Puşcaşi susţin că seara nu mai îndrăznesc să mai iasă singuri pe drumurile din sat pentru că se tem să nu fie atacaţi de haitele de câini.

”Dacă s-a întunecat, nu poţi ieşi din curte că te atacă, parcă sunt turbaţi. Să laşi un singur om paznic la stână ţi-e frică, îl atacă şi pe el. Aşa ceva nu am mai pomenit. Numai pe vremea bunicilor noştri, când erau lupii. Te rup, te omoară, dar nu ai ce îi face, că trebuie protejat. Mai degraba poţi împusca o caprioara, decât decat un câine gata să te omoare”, susţine un Marian Furtună, un alt cioban.

Primarul comunei Puşcaşi susţine că a cerut ajutorul reprezentanţilor Ocolului Silvic Vaslui pentru a scăpa de haitele de câini agresivi. De fonduri pentru construirea un adăpost nici nu poate fi vorba. ”Singura soluţie ar fi să se aloce bani să facem un adăpost pentru câinii la patru- cinci comune, una singură nu ar putea suporta costurile”, a conchis primarul comunei Puşcaşi, Neculai Ignat.