Profesori anchetaţi fiindcă au îndemnat părinţi să-şi bată copiii. „Dacă i-am dat aşa, nu înseamnă a-i da cu pumnul în cap“

Ancheta IŞJ Vaslui a fost declanşată după ce un elev de 14 ani a sunat la Protecţia Copilului şi la primăria din comună anunţând că este bătut şi terorizat de tatăl său, care într-un acces de furie l-a ameninţat şi cu un cuţit. Corecţia primită de băiatul de 14 ani vine după ce, cu o zi înainte, părinţii au mers la şcoală pentru a se interesa de situaţia şcolară copilului. Cum aceasta nu era una favorabilă, părinţii ar fi fost încurajaţi ”să dea jos milităria din pod” pentru a-şi educa copilul.

Alertaţi, reprezentanţii Primăriei Coroieşti, prin intermediul asistentului social, au încercat să vină sprijinul copilului, însă răspunsurile venite din partea profesorilor sunt de-a dreptul incredibile.

Profesor: ”Şi eu am fost bătut de părinţi şi nu e nici o problemă”

“Astazi (15 februarie - n.r.), în calitate de asistent social a U.A.T. Coroiesti, m-am prezentat la Scoala Gimnazială “George C. Dragu” Coroieşti la orele 10.35, solicitând o învoire pentru elevul U.O.I., care a sesizat telefonic DGASPC Vaslui cu privire la faptul că a fost abuzat fizic şi emoţional de tatăl său Ungurianu Onoriu. Menţionez faptul că domnul profesor de Educaţie Civică, Scinteie Cosmin-Cezar, din cadrul şcolii mai sus menţionate nu a dorit învoirea elevului motivând că: «Părinţii au voie şi sunt îndreptăţiţi să-şi lovească copiii, altfel aceşti copii nu pot fi educaţi, că şi eu am fost bătut de părinţi şi nu e nici o problemă. Vina este a asistenţilor sociali ca dumneavoastră, învăţându-i să se adreseze asistentului social când este lovit în familie. Datorită dumneavoastră aceşti copii, când vor ajunge adulţi vă vor da în cap şi dumneavoastră şi mie. De ce ascultaţi ce spune un copil, de unde stiţi că e adevărat, am să vad eu dacă este aşa». Am încercat să-i spun domnului profesor că se află într-o mare eroare, că ancheta nu o facem noi SPAS şi nici dumnealui ca profesor, dar suntem obligaţi să sesizăm DGASPC cu privire la fiecare suspiciune de abuz asupra copilului”, se arată în procesul verbal înaintat de asistentul social Gabriela Lungu reprezentanţilor DGASPC Vaslui.

Profesorul nu doar că nu l-a învoit pe elevul care sunase la Protecţia Copilului după ajutor, însă a şi dat-o afară pe asistenta socială a Primăriei, revoltat că aceasta a îndrăznit să-i deranjeze ora. În cele din urmă minorul a fost preluat de reprezentanţii Centrului de Primire în Regim de Urgenţă a Copilulului Abuzat, Neglijat şi Exploatat Bârlad, unde a fost inclus într-un program de recuperare.

DGASPC: ”Corecţia fizică este inadmisibilă”

”Minorul a sesizat telefonic DGASPC, dar şi primăria din localitate, anunţând că este victima abuzurilor fizice şi emoţionale ale tatălui. În prezent, colegii din cadrul CPRUCANE realizează evaluarea acestuia. Familia este comunicativă şi şi-a manifestat disponibilitatea pentru a depăşi această situaţie de criză. Indiferent de problemele de comportament sau altă natură, corecţiile fizice sunt inadmisibile, ele nu pot reprezenta o soluţie”, a precizat Irina Câmpeanu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui.

Reprezentanţii Primăriei Coroieşti, afirmă însă că situaţia de la şcoala din comună este cu mult mai gravă, copiii fiind agresat inclusiv de profesori. De altfel, împotriva profesorului de matematică au fost formulate mai multe plângeri, părinţii acuzându-i că îi loveşte pe copii. Doi dintre părinţi au depus plângere şi la Poliţie. Comisia de disciplină a şcolii l-a sancţionat pe profesorul de matematică Costantin Loghin cu ”un avertisment”.

Acesta susţine că i-ar fi atins uşor pe elevi. ”Dacă i-am dat aşa, nu înseamnă a-i da în cap sau a-i da cu pumnul în cap. L-am atenţionat că el nu ştie opt împărţit la doi”, se apără profesorul Constantin Loghin.

Rezultatele şcolare dezastruoase, motiv de scandal între primărie şi şcoală

Mulţi dintre elevii din Coroieşti sunt copii cu cerinţe educaţionale speciale din familii defavorizate, iar dovadă în acest sens sunt rezultatele dezastruoase care se înregistrează an de an la examenele naţionale. Asistentul social Gabriela Lungu afirmă că de-a lungul anilor reprezentanţii Primăriei au încercat să găsească soluţii alături de profesori pentru a veni în sprijinul copiilor ce ies analfabeţi de pe băncile şcolii, însă eforturile s-au soldat cu un eşec.

”Timp de aproape trei ani am discutat atat cu reprezentanţii scolii cât şi cu părinţi, pentru că aceşti copii au nevoie de o programă adaptată, din cauza mediului defavorizat în care trăiesc sau a problemelor de sănătate. În cele din urma domnii profesori au eliberat documentele necesare pentru intocmirea dosarului respectiv si am facut toate demersurile ca acesti elevi sa beneficieze de certificate de orientare scolara, in special sa ajunga in atentia CJRAE Vaslui. Dar de aici si pana la a se lucra diferentiat cu acesti elevi mai este cale lunga. Profesorii refuză să lucreze diferenţiat cu aceşti elevi şi chiar sunt lasaţi corijenţi, amenintaţi că vor fi lasaţi repetenţi, marginalizaţi si etichetaţi. La solicitarea părinţilor de a se lucra suplimentar cu elevii din familii defavorizate, răspunsul a venit ca un bumerang din partea directorului scolii: “Niciun profesor nu doreşte să lucreze cu aceşti copii suplimentar şi eu nu am cum să-i oblig”, a explicat asistentul social.

De altfel, implicarea reprezentanţilor Primăriei Coroieşti a fost interpretată drept un act de imixtiune în procesul de învăţare.

Reprezentanţii ISJ Vaslui admit că între Şcoala şi Primăria din Coroieşti există un conflict vechi, alimentat de rezultatele şcolare proaste, însă a declanşat o anchetă pentru verificarea aspectelor grave semnalate de elevul care a cerut ajutorul Protecţiei Copilului.