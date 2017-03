Pedeapsa revoltătoare primită de un tânăr care a atacat o mamă în casă şi a snopit-o în bătaie în faţa copiilor, pentru că s-a opus violului

Trimis în judecată sub acuzaţiile de tentativă la infracţiunea de viol şi violare de domiciliu, Daniel Călin (17 ani) a fost condamnat de Judecătoria Vaslui cu aplicarea unei măsuri educative pe un termen scurt.

Astfel, pentru săvârşirea celor două infracţiuni, Judecătoria Vaslui a dispus internarea tânărului într-un centru educativ pe o durată de un an. În plus, judecătorii l-au obligat pe minor, ca, în solidar, cu părinţii să-i achite victimei suma de 10.000 de lei cu titlul de daune morale şi să plătească cheltuielile judiciare.

Instanţa a dispus ca din durata internării în centrul educativ să fie dedusă perioada arestului preventiv (două luni) şi cea a arestului la domiciliu.

Daniel Călin a fost arestat preventiv în noiembrie 2016, ulterior, în ianuarie 2017 judecătorii dispunând plasarea acestuia în arest la domiciliu. Sentinţa Judecătoriei Vaslui a fost contestat atât de victimă, care consideră pedeapsa revoltătoare, cât şi de tânărul inculpat. Victima, o tânără de 27 de ani,locuia singură cu cei trei copii, soţul fiind plecat la muncă în străinătate. A fost atacată în locuinţă dimineaţa, la ora şase agresorul intrând în casă după ce a spart un geam.

Mărturia cutremurătoare a mamei

”Am auzit zgomot în hol. M-am trezit şi am iesit din cameră. Am aprins becul pe hol şi am văzut cioburi pe jos, de la sticla unei lanterne şi usa de la camera pe unde a intrat era deschisă larg. Am închis uşa şi am strâns cioburile. Nu am dat importanţă. Am spus că poate din cauza vântului de afară s-a deschis uşa. După ce am intrat înapoi la mine în cameră, l-am văzut venind spre mine. A început să dea cu pumnii numai în cap, am început să ţip. Băiatul cel mare, de 9 ani, era în camera de alături, unde dormea. Am început să ţip că mă omoară. Copilul s-a trezit şi se uita la el cum mă lovea cu pumnii în cap si peste faţă. Am strigat la el să fugă afară şi să strige după ajutor că mă omoară în casă. Ceilalţi doi copii, fata de 6 ani si băieţelul de 3 ani, erau în aceeasi camerã cu mine. De faţă cu ei m-a bătut. Copiii tremurau în timpul acesta. După ce a văzut că băiatul cel mare vrea să iasă afară, a iesit şi el în fugă”, a povestit tânăra.

După ce agresorul a fugit, femeia a sunat după ajutor la 112. La faţa locului au sosit poliţiştii şi o ambulanţă, femeia fiind transportată la spital pentru îngrijiri. Victima a declarat nu îl cunoştea pe tânărul care a agresat-o decât din vedere.