„Dreptate“ pentru victima unei agresiuni crunte, după 85 de zile de îngrijiri medicale: niciun leu daune morale, nicio zi de puşcărie, doi recidivişti

Judecătorii ieşeni au dispus condamnara celor doi inculpaţi, Ionuţ Maftei (27 ani) şi Valerică Andrei Maftei (21 ani), la plata unor amenzi penale în cuantum de 2.000, respectiv 3.000 de lei fiecare. În plus, cel mai tânăr dintre inculpaţi a fost obligat la un program de asistare la fiecare sfârşit de săptămână timp de trei luni.

Instanţa nu a admis solicitarea privind daunele morale, deşi victima a solicitat 20.000 de lei pentru suferinţele cauzate, menţinând astfel hotărârea instanţei de fond. Judecătorii din Bârlad, care au soluţionat cazul în primă instanţă, au apreciat că victimei nu i se cuvin daune morale, invocând că este rudă cu agresorii, era într-o situaţie conflictuală cu aceştia, şi, în plus, a refuzat să se împace cu aceştia.

Agresiunea care a făcut obiectul acestui proces a avut loc pe 14 aprilie 2015, în localitatea vasluiană Epureni.

Victima, Ionel Maftei, se întorcea cu un cârd de oi şi capre de la păşune, iar la un moment dat pe drum a apărut o căruţă în care se afla nepotul său Ionuţ Maftei.

Bătut crunt de propii nepoţi

”Vătămatul Maftei Ionel a dat oile pe partea dreapta a drumului pentru a permite accesul căruţei, moment în care inculpatul Maftei Ionuţ a început să-i adreseze vătămatului injurii şi ameninţări cu acte de violenţă, totodată lovindu-1 pe vătămat cu un bici în zona capului. Atât persoana vătămată, cât şi martorul M.C.V. (un copil de 13 ani n.r.) au fugit spre casă, lăsând cârdul de oi în locul unde a avut loc altercaţia”, se menţionează în rechizitoriul procurorilor.

Victima s-a refugiat în grădina unui localnic, însă a fost ajunsă de nepoţi, care l-au luat la bătaie, zdrobindu-l cu bâta folosită la oi. Victima a fost transportată la spitalul din Bârlad, iar în urma expertizei, medicii legişti au stabilit că a avut nevoie de 85-87 de zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite (fracturi, traumatisme n.r.).

Cei doi nepoţi agresori au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de loviri şi alte violenţe, ameninţare şi distrugere. Judecătoria Bârlad şi ulterior Curtea de Apel Iaşi a decis achitarea celor doi inculpaţi pentru ameninţare şi distrugere. Instanţa din Bârlad a apreciat că faptul că unul dintre inculpaţi a distrus parţial câteva scânduri din gardul victimei nu constituie infracţiune, iar ameninţarea că va fi omorât ”atât el, cât şi oile” nu a fost susţinute de suficiente probe. Astfel, cei doi agresori, au fost condamnaţi în primă instanţă doar la plata amenzilor penale (2.000 de lei fiecare).

Infractorii ”albiţi” de cei mai importanţi oameni din comună: primarul şi învăţătorul

Din motivarea hotărârii pronunţate de Judecătoria Bârlad, reiese că judecătorii au ţinut cont în special de circumstanţe inculpaţilor, de caracterizările depuse la dosar, nu şi de antecedentele penale ale acestora. În plus, magistraţii Judecătoriei Bârlad au reproşat victimei că a refuzat vehement să se împace cu inculpaţii, deşi sunt rude. Pe cale de consecinţă, instanţa din Bârlad a apreciat că nu i se cuvin daune morale.

În ciuda antecdentelor penale, cei doi inculpaţi au scăpat cu pedepse foarte blânde, urmare a caracterizărilor oferite judecătorilor de către primarul comunei, un învăţător precum şi câţiva vecini. În ciuda faptului că aveau condamnări la activ pentru furturi şi erau cercetaţi în alte dosare pentru fapte penale, cei doi fraţi au fost descrişi judecătorilor ca fiind doi tineri ”cuminţi”, ”respectuoşi”, ”harnici”, ”responsabili”, ”iubitori de animale şi natură”.



”Instanţa va reţine din caracterizările depuse la dosarul cauzei pentru inculpatul Maftei Ionuţ că acesta este un băiat muncitor, respectuos, îngrijit, iubitor de animale, cu responsabilitate pentru familie, aşa cum rezultă din caracterizarea depusă de primarul comunei Epureni. Din declaraţia numitului I. V.-învăţător, rezultă că inculpatul se ocupă cu creşterea caprelor şi oilor şi are un comportament adecvat în comunitate. Numita P. L., vecina inculpatului, îl caracterizează pe acesta ca având un comportament civilizat faţă de consăteni, îşi ajută părinţii şi nu a intrat în conflicte cu ceilalţi cetăţeni din localitate”, se menţionează în motivarea hotărârii Judecătoriei Bârlad.

Şi în cazul inculpatului Valerică Andrei Maftei, primarul comunei Epureni a prezentat o caracterizare în care aceste este prezentat ca fiind ” un tânăr cuminte, ascultător, respectuos, iubitor de animale,de natură cu un comportament corect în societate, nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează şi nu perturbă liniştea şi ordinea publică”, iar învăţătorul din sat l-a descris ca având ”un comportament adecvat în comunitate”.

Judecătorii au reproşat victimei că nu s-a împăcat cu agresorii

”Faptul că inculpaţii sunt persoane tinere, că au fost caracterizaţi pozitiv de membrii comunităţii din care provin, precum si faptul ca s-au prezentat in fata autoritătilor şi s-au prezentat la fiecare termen fixat de instanţa de judecată, conduc instanţa la concluzia că aplicarea unei pedepse nu se justifică în raport cu circumstanţele faptei. (...) Ţinând seama şi de intervalul de timp însumând 2 (doi) ani de la comiterea faptei şi până la soluţionarea prezentei cauze, există suficiente temeiuri pentru a se considera că reeducarea inculpaţilor poate fi atinsă şi în condiţiile aplicării unei pedepse cu amenda. Instanţa va opta pentru pedeapsa amenzii pentru ambii inculpaţi, considerând că este suficientă pentru ca inculpaţii să conştientizeze urmările faptei lor şi de asemenea considerând că este un mijloc prin care aceştia sunt ajutaţi să se îndrepte”, au motivat magistraţii Judecătoriei Bârlad.

”Instanţa reţine la aplicarea acestei pedepse şi faptul că din împrejurările comiterii faptei rezultă că acest conflict putea fi evitat şi de către partea vătămată, care deşi este rudă cu cei doi inculpaţi nu a dorit sub nicio formă să încerce o împăcare cu aceştia sau să încerce o soluţionare pe cale amiabilă a acestui conflict” hotărâre Judecătoria Bârlad

Niciun leu daune morale victimei

Nici pe latura civilă, cei doi agresori nu au fost aspru sancţionaţi. Victima s-a constituit parte civilă solicitând 6.124 lei daune materiale, reprezentând: 1.124 lei, cheltuieli efectuate cu medicamente şi consultaţii de specialitate, 5.000 lei cheltuieli efectuate pentru repararea gardului, precum şi plata a două persoane care au suplinit munca vătămatului în gospodărie în perioada convalescenţei şi suma de 20.000 lei reprezentând daune morale.

Magistraţii Judecătoriei Bârlad au apreciat că persoanei vătămate i se cuvin doar daune materiale, însă nu în cuantumul solicitat, ci doar pentru cele legate de medicaţie, pentru care a putut prezenta chitanţe (un total de 4.124 lei)

”Instanţa retine ca suma de 20.000 lei solicitată de partea civilă cu titlul de daune morale nu se justifică, având in vedere faptul că partea civilă, care este unchiul inculpaţilor, nu este în relaţii bune cu aceştia, ba chiar există o stare tensionată între familiile lor. Pe de altă parte, instanţa are în vedere că sumele de bani ce urmează a se acorda cu acest titlu trebuie să aibă efecte compensatorii pentru victimă şi să nu constituie amenzi excesive pentru inculpatul care prin fapta sa ilicită a stat la originea lor şi care pentru aceasta a suferit deja o condamnare penală.

De asemenea, instanţa are în vedere şi principiul potrivit căruia daunele morale, având drept finalitate compensarea suferinţelor psihice ale victimei, suferinţe care în sine nu pot fi înlăturate sau vindecate prin presaţii băneşti, nu se pot constitui în sursă de îmbogăţire fără just temei a părţii civile. Or, din perspectiva tuturor aceste aspecte, instanţa apreciază că acordarea de daune morale în prezenta cauză ar fi o plată nerezonabilă în raport cu circumstanţele în care faptele au avut loc”, au invocat judecătorii bârlădeni în motivarea sentinţei.