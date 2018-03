Decizia CEDO cu efect de bombă cu ceas în România. De ce este judecat de la zero dosarul vameşilor din Albiţa, unul dintre cele mai longevive procese autohtone

Vameşii de la Albiţa au fost puşi sub acuzare în 2013

Cel mai longeviv dosar de corupţie judecat de Tribunalul Vaslui, cel al vameşilor de la Albiţa, este reluat de la zero, după ce judecătorul titular de complet a plecat la o altă instanţă chiar înaintea ultimului termen de judecată. Motivul: o cauză CEDO în care este invocată încălcarea dreptului la un proces echitabil.



Cauza „Beraru contra România“, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câştig de cauză în 2014 unui afacerist condamnat pentru fapte de corupţie, pe motiv că sentinţa a fost dată de un alt judecător decât cel care a asistat la administrarea probatoriului cu martori, răstoarnă situaţia în mai multe dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată din România.



Judecător promovat la Curtea de Apel



În contextul în care fluctuaţiile de personal în rândul judecătorilor din România sunt frecvente, urmare a concursurilor de promovare sau a transferurilor, Cauza Beraru contra România a devenit o adevărată „bombă cu ceas“ pentru magistraţi, şi un as important în mâneca avocaţilor. Cel mai recent caz s-a înregistrat la Tribunalul Vaslui, unde unde mai multe dosare de corupţie, printre care şi cel al vameşilor de la Albiţa, urmează a fi reluate de la zero, deşi unele dintre ele erau la finalul cercetării judecătoreşti.



În cazul dosarului vameşilor, titularul competului 1 de judecată a Secţiei penale a Tribunalului Vaslui, judecătorul Liviu Florin Niculiţă, a fost promovat la Curtea de Apel Iaşi ca urmare a concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. Din acest motiv, toate dosarele instrumentate de judecătorul Niculiţă au fost repartizate, prin hotârarea Colegiului de Conducere a instanţei celorlalţi judecători.



22 de vameşi inculpaţi



Schimbarea judecătorului în „dosarul Albiţa“, chiar înaintea termenului în care urmau a fi depuse concluziile pe fondul cauzei, a făcut ca patru ani de proces să fie şterşi cu buretele, iar în locul sentinţei să reînceapă maratonul audierilor de amrtori.



Avocaţii tuturor celor 22 de vameşi inculpaţi au solicitat readministrarea întregului probatoriu atât din timpul urmăririi penale, cât şi al cercetării judecătoreşti. Ei au invocat cauza atât cauza „Beraru contra România“, cât şi cauza Cutean versus România, care vizeaza principiul nemijlocirii. Potrivit celor două hotărâri CEDO, neaudierea directă a inculpatului şi a martorilor de către noul judecător învestit cu soluţionarea cauzei după schimbarea componenţei completului atrage o încălcare a dreptului la un proces echitabil.



Vameşii inculpaţi în acest caz au ajuns în vizorul DNA în octombrie 2013. Atunci, zeci de zeci de lucrători vamali de la Albiţa au fost ridicaţi de mascaţi şi duşi la audieri, iar 18 dintre ei au fost arestaţi preventiv. În urma descinderilor, procurorii au ridicat saci cu bani de la locuinţele vameşilor vizaţi, sume pe care aceştia nu au putut să le justifice. Cea mai mare suma confiscată dintr-un singur loc a fost de 34.915 euro, 3.153 dolari SUA şi 50 lire sterline, bani ridicaţi de ofiţerii anticorupţie de la locuinţa fostului adjunct al Vămii Albiţa.



Din întreg lotul vameşilor inculpaţi, unul singur a recunoscut acuzaţiile, solicitând să fie judecat în baza acordului de recunoaştere.

Cauza Beraru contra România, precedentul inculpaţilor

Precedentul CEDO care asigură inculpaţilor dreptul la un proces echitabil a fost creat de omul de afaceri romano-israelian, Sorin Beraru, condamnat în dosarul ”CICO”. În 2002, acesta a fost acuzat că ar fi încercat să mituiască procurorul de caz cu 1,5 milioane de dolari pentru a-i revoca mandatul de arestare. Trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi dare de mită, Beraru a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare.



Afaceristul, domiciliat în Tel Aviv, s-a adresat CEDO invocând că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, în sensul că nu a avut parte de o instanţă independentă şi imparţială, întrucât hotărârea la instanţa de fond a fost pronunţată de un alt magistrat decât judecătorul care a audiat cea mai mare parte dintre martori.



CEDO a dat câştig de cauză lui Beraru şi a obligat statul roman să-i platească 4.000 de euro daune morale şi 3.000 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Mai puteţi citi:

FOTO Vameşii de la Albiţa cer înapoi şpaga confiscată de procurorii DNA

Podul de şpăgi de peste Prut: negocieri ca la piaţă la Albiţa. Unii angajaţi dădeau rest la banii primiţi mită, alţii stingeau lumina când li se acordau „atenţii”

Lotul „Albiţa II“ se măreşte. Încă un vameş a fost arestat preventiv