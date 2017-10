Cele mai bune bancuri cu italieni. Ce îi spune Ion lui „il capo di tutti capi“ la o conferinţă a mafioţilor

1. Un italian angajează 3 români să-i vopsească gardul care împrejmuia casa. Dis-de-dimineaţă, înainte de a pleca la serviciu, italianul le dă celor trei instrucţiunile:

- Aveti aici 3 găleţi de vopsea care va vor ajunge să vopsiţi tot gardul. În bucătărie e mâncare, când o să vă vină foame, vă puteţi servi.

Aaa, era să uit. Aţi vazut calul pe care îl ţin închis în spatele curţii? Să nu cumva să lăsaţi poarta dechisă să scape de acolo că nu ştiu ce fac cu voi. S-a înţeles?

- Am înteles şefu, răspund românii într-un glas.

Pleacă italianul, iar românii se apucă de treabă. Nu după mult timp, unul din ei zice:

- Măa, mie mi-a venit foame, hai să vedem ce are ăsta de mâncare!

Bucătăria italianului, plină de bunătăţi. După un ospăţ pe cinste, românii caută şi ceva de băut, dar nu găsesc decât apă şi suc. Atunci, unul dintre ei zice:

- Mă, ştiu eu cum să facem rost de băutură. Mergem şi vindem o găleată de vopsea, cumpărăm băutura, iar vopseaua de rămâne o mai diluăm, o mai lungim şi terminăm noi gardul.

După ce au băut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau vreo 3 m din gard se termină vopseaua.

- Acum ce dracu facem? De unde luăm vopsea? Italianul o să-şi dea seama că noi am luat-o.

- Mă fraţilor, las' pe mine, zice unul mai isteţ, că ştiu eu cum facem. Mai strângem puţină vopsea pe pensulă şi dăm pe botul la cal, iar când va veni italianul îi vom spune că acesta a scăpat şi a mâncat-o.

Zis şi făcut. Pe seară, ajunge şi italianul acasă.

- Mă, ce-aţi făcut cu vopseaua? Eu am calculat la fix şi trebuia să vă ajungă.

- Şefu', ne pare tare rău, dar a scăpat calul şi a mâncat-o.

La auzul acestor vorbe, italianul intră în casă, ia puşca şi nici una nici două, împuşcă calul.

- Ce naiba dom'le, pentru o găleată de vopsea ai omorât săracul animal? Iţi cumpăram noi alta.

- Bă fraţilor, vedeţi voi casa asta? Tot cu români am făcut-o. Dă-l încolo de cal, mi-a mâncat 30 de saci de ciment, 800 de cărămizi, 4 grinzi!

2. Un sicilian se pregătea să părăsească această lume.

Preotul care venise să-l împărtăşească, îl întreabă:

- Fiule, eşti gata să-ţi ierţi duşmanii ?

- Care duşmani, părinte, că eu n-am duşmani! I-am lichidat pe toţi!

3. Un italian ajunge la porţile Raiului, unde este întâmpinat de Sfantul Petru.

– Ai fost um om credincios şi cumpătat toată viaţa, aşa că poţi alege…

– Cum adică!?

– Păi, Rai UNO, Rai DUE, Rai TRE!

4. Un neamţ observă comportamentul ciudat al unui italian la cabina telefonică. Zi de zi, italianul îşi aranjează părul în faţa cabinei, după aceea intră şi vorbeşte la telefonul public fără să pună vreo cartelă sau monezi. Într-o zi, foarte curios, neamţul îl întreabă pe italian:

– Ce faci acolo, la cabina telefonică?

– Mi faccio bello şi după aceea întreb la receptor “Chi é il piu bello?”, iar telefonul imi confirmă: “tu, tu, tu…”

5. În Italia, cheia puterii Mafiei se află în celebra lege a tăcerii: „Cine tace - trăieşte!". Aceasta este o normă atât de generală, încât a devenit tipică pentru Sicilia, de unde se relatează următoarele: în timpul unei inspecţii, elevul cel mai bun din clasă este întrebat de învăţătoare:

- Spune-mi, Pepino, cine l-a ucis pe Iuliu Cezar?

- Nu ştiu, doamnă învăţătoare, eu nu am văzut şi n-am auzit nimic!

6. Pentru a o impresiona o fată la prima întâlnire, tânărul Smith o invită la un restaurant italienesc foarte şic. După ce comandă un vin foarte scump, consultă meniul pentru a comanda cina.

– Aş dori un Giovanni Spomdaluci, vă rog.

– Mă scuzaţi, domnule, dar pe patron nu îl putem turna în pahar!

7. Doi cerşetori, ţigani români în Italia, se întâlnesc şi se întreabă unul pe altul:

- Câţi bani ai strâns azi?

- 6 euro...

- 6 euro? Ce ai făcut de ai strâns decât 6 euro?

- Am făcut de toate - îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, faţă de milog, am scris pe o plăcuţă de carton că am o nevastă şi 4 copii de întreţinut.Dar tu cît ai câştigat?

- 6 000 euro !

- Ce?!?!? Cum ai procedat de ţi-au dat aşa de mult ?

- Am pus lângă mine o bucată de carton pe care scria: "Îmi lipsesc 6 euro să mă întorc în România !"

8. 5 nemţi într-un Audi Quattro ajung la graniţa cu Italia.

Vameşul italian îi opreşte şi le spune:

– Este ilegal să cari 5 persoane cu un Quattro!

– Cum adică e ilegal? a întrebat şoferul german.

– Quattro înseamnă PATRU! răspunse vameşul italian.

– Quattro este doar numele automobilului, răspunse neamţul uimit. Uită-te la hârtii: Maşina este prevăzută să care 5 persoane!

– Nu poţi să mă păcăleşti tu pe mine! răspunse ofiţerul vamal italian. Quattro înseamnă 4. Ai 5 persoane în maşină şi astfel încălcaţi legea!

Neamţul răspunde nervos:

– Idiotule! Vreau să vorbesc acum cu supervizorul tău! Vreau să vorbesc cu cineva cu mai multă inteligenţă!

– Îmi pare rău! răspunse vameşul. Nu poate veni … e ocupat cu doi indivizi într-un Fiat Uno.

9. De ce eşti supărat, Giani?

- Eh, am nişte probleme...

- Probleme? Să vezi ce-am păţit eu! I-am împrumutat unui tip două milioane de lire ca să-şi facă o operaţie estetică şi acum nu mai pot să-l recunosc!

10. La Napoli are loc conferinţa internaţionala a mafioţilor. După şedinţă, capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, şeful mafiei româneşti, la el.

– Auzi Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele, ai?

– Nu.

– Dar lanţ din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot eşti tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ţi-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă şi îl strigă pe servitorul lui, Ghiţă.

– Ghiţă!!! Dă jos ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele şi cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă că lanţul lui trebuie să-l port eu.