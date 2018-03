Prietenii plecaţi „în lume“ care salvează de la distanţă comuna natală. Povestea fântânilor minunate din Luncaviţa refăcute din donaţii şi muncă gratuită

„Proiectul nu este menit să se ocupe doar de fântâni. Izvor poate fi şi o carte veche pe care am descoperit-o şi putem să o refacem, o clădire veche pe care să o reparăm, să o aducem la lumină. Este vorba despre ceva lăsat de înaintaşi”, ne spune Ştefan Ilie, primarul comunei şi iniţiatorul proiectului.



Ineditul ideii constă în faptul că totul se bazează pe implicarea comunităţii, nu a autorităţii publice. Astfel, în fiecare an, începând cu 2014, primăvara, se lansează pe reţelele sociale un mesaj cu obiectivul ce urmează să fie readus la viaţă. Oricine poate dona 250 de lei sau poate participa ca voluntar la munca efectivă de reparare a izvorului de apă.



„La început majoritatea erau fii ai Luncaviţei. Acum numărul lor a crescut mult: dacă în primul an am avut 20 sau 30 de participanţi, în 2017 am avut peste 130 de persoane care făcut donaţii. Cheia succesului constă în faptul că adunăm banii până la o anumită dată, apoi facem proiectul construcţiei. Nu doar reparăm fântâna, ci o introducem într-un circuit turistic. În jurul ei punem mese, bănci, sistem de iluminat fotovoltaic, camere de supraveghere. În cazul în care banii adunaţi de la voluntari nu ajung, atunci se implică autoritatea locală şi pune diferenţa de bani”, spune Ştefan Ilie.



În anul 2014, contribuţia primăriei a fost de 55%, ajungând doar la 15% în anul 2017. Costul reparaţiei unei fântâni porneşte de la 30.000-35.000 de lei şi creşte în funcţie de complexitatea proiectului. „Participarea oamenilor dă trăinicie locului. La final, se pune o placă unde sunt trecuţi toţi voluntarii pentru ca urmaşii lor să întreţină acel loc mai departe. Fiecare fântână renăscută este dotată şi cu un simbol religios, o cruce sau o bisericuţă în miniatură, o troiţă”, spune iniţiatorul proiectului.



Fântâna lui Lăcustă, reparată în anul 2017 FOTO Ilie Ştefan

Voluntari din toată ţara



Stelian este unul dintre voluntarii implicaţi în acest proiect încă din 2014. S-a născut în Luncaviţa, dar locuieşte în alt judeţ de foarte mulţi ani. Cu toate acestea spune că „Întoarcerea la Izvoare” este „un proiect de suflet, acolo am copilărit. Cunosc acele fântâni de când eram mic, beam apă din ele. Anul acesta o să mă implic şi în repararea celei de-a cincea fântâni. Din păcate, eu pot să-i ajut doar financiar şi să merg la inaugurare, nu pot participa şi la munca efectivă”.



După 4 ani, Ştefan Ilie, spune că au reuşit să atragă în jurul lor şi oameni care nu au nicio legătură cu comuna Luncaviţa, oameni care au auzit sau au văzut proiectul şi care sunt bucuroşi să doneze sau să vină câteva zile să ajute la reparaţii. „Am avut oameni care au venit 3 zile cu cortul şi au participat efectiv la lucrări. În maxim 2 luni se finalizează lucrările la o fântână. De fiecare dată, după reparaţii apa se duce la analiză pentru a fi garantată”, adaugă acesta.

Fântâna lui Duduţă, reparată în anul 2016 FOTO Ilie Ştefan

De exemplu, în proiectul de reabilitare a fântânii din anul 2015 au fost implicaţi şi copiii din localitate-cercul de pictură. Iar pentru că în preajma fântânii se desfăşoară în fiecare an două evenimente: un concurs de ciclism la care participă peste 1.000 de ciclişti şi un festival rock în luna august – Motodelta –tema fântânii a fost ciclismul şi motociclismul. Astfel picturile copiilor de pe zidurile locului s-au îmbinat cu icoana Sfântului Nectarie pictată de către un student din Luncaviţa. „Au participat voluntari inclusiv din Motodelta, iar acum când vin cu motoarele primul lucru pe care îl fac este să meargă la fântâna lor”, spune primarul.



Fântânile renăscute de la Luncaviţa



„A face o fântână, a face un loc de unde oamenii să poată să-şi astâmpere setea era, în trecut, principala formă de donaţie, de jertfă, pe care puteai să o faci lui Dumnezeu. Făceai o fântână de sufletul cuiva, de sufletul tău. Îţi pregăteai calea pe lumea cealaltă dând apă de băut pe lumea asta pentru ca să ai şi tu de băut pe lumea cealaltă. De aceea se făceau fântânile la drum, ca să poată bea şi călătorul însetat”, spune Ştefan Ilie.



În perioada 2014-2017 au fost reparate patru fântâni, fiecare cu povestea ei. Ştefan Ilie a adunat aceste istorioare de la bătrânii satului, ei fiind cei mai buni cunoscători ai locurilor.



Fântâna lui Balmuş, reparată în anul 2015 FOTO Ilie Ştefan

Fântâna lui Burlacu (Cetăţuia) a fost prima reparată de voluntarii satului în anul 2014. A fost construită în jurul anului 1900 de Vasile Burlacu, a urmat apoi în anul 2015 Fântâna lui Balmuş, construită în anul 1893, de Alecu Balmuş, un meseriaş din oraşul Isaccea.



În anul 2016 a fost reparată Fântâna lui Duduţă, realizată în anul 1896 de Feodor Cudrişov, scapet din Cetăţuia. De la Cudrişov, fântâna a fost cumpărată de Vasile Duduţă, care a întreţinut-o şi care i-a dat şi numele.



Anul trecut, în 2017, a fost adusă la viaţă Fântâna lui Lăcustă, construită în anul 1910 de Ion Lăcustă, un mic boier local, proprietar de cafenea lângă şcoala din comună, fosta moară de pe vremuri. Fântâna a fost renovată şi de Nici Stanciu, un stupar care practica apicultura în zonă. Lângă această fântână, odată cu inaugurarea ei, au fost aduse rămăşiţele pământeşti ale rapsodului local Puiu Spiru, autorul celebrei melodii „La Chilia-n Port”. „ Când trăia m-a rugat pe mine, dar a prins şi în cântecele lui, să fie îngropat în pădurea cu tei de la Luncaviţa. Împlinindu-se 7 ani de la înmormântarea lui în Galaţi, l-am deshumat şi l-am adus la Fântâna lui Lăcustă, aşa cum şi-a dorit”, declară Ştefan Ilie.

Voluntari muncind la Fântâna lui Duduţă FOTO Ilie Ştefan

Anul acesta voluntarii vor munci la repararea unei fântâni cu cumpănă aflată într-un stadiu avansat de degradare. Se numeşte Fântâna lui Spiru, un bunic de-al rapsodului Puiu Spiru care a construit-o în secolul XIX.

Pe aceeaşi temă:

Tânăra din Tulcea medaliată cu aur la concursurile naţionale de gimnastică din Italia. „Aş veni să stau în România, dar nu pentru totdeauna“

„Moşoaiele” de la Luncaviţa apără comuna de duhurile rele şi anunţă sfârşitul Sărbătorilor de Iarnă