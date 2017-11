Festivalul de film pentru publicul tânăr KINOdiseea a cucerit publicul tulcean

Cel mai mare festival de film pentru publicul tânăr din SE Europei, KINOdiseea, s-a mutat de la Bucureşti, unde a avut săli arhipline în perioada 9-15 noiembrie, la Teatrul Jean Bart din Tulcea. Deja un public extrem de numeros a luat cu asalt sala de spectacole unde au loc proiecţiile. Public tânăr, dar şi adulţi care au găsit în filmele tinerilor un mod de a-şi petrece timpul liber.

Opt dintre filmele selecţionate anul acesta în competiţia KINOdiseea Junior dar şi filme în retrospectivă sunt proiectate pentru publicul tulcean în perioada 23-25 noiembrie, de la orele 10, 12 şi 14. Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Astfel, în cadrul KINOdiseea Tulcea pot fi vizionate pe marele ecran producţii precum Inima în Braille/ Heartstrings, în regia lui Michel Boujenah, care a primit Premiul Publicului la KINOdiseea 2017, sau Up In the Sky / Printre stele, regizat de Petter Lennstrand, căruia i s-a decernat în cadrul aceleiaşi ediţii Premiul Asociaţiei Europene a Filmului pentru Copii (ECFA).

Un alt film proiectat la Tulcea în cadrul KINOdiseea este Îmblânzitorul de reni/ Cloudboy, în regia lui Meikeminne Clinckspoor, care a avut premiera la Toronto IFF şi care este unul dintre filmele ce îi fac pe cei mici să descopere pe marele ecran incredibila natură a Laponiei.

Fata din Loch Anzi/ The girl down Loch Anzi este un documentar regizat de Alice Schmid, care a avut premiera mondială în competiţia Best International Documentary – Hot Docs Canadian International Documentary Festival. Un tablou despre maturizare pe de altă parte, “The Girl Down Loch Änzi” este o imagine frumoasă despre poveştile pe care ni le spunem singuri ca să ne găsim locul în lume şi conexiunile pe care le căutăm cu oamenii şi misterele din jurul nostru.

De asemenea, în cadrul festivalului vor mai fi proiectate animaţii de succes precum The Big Bad Fox / Vulpea cea mare şi rea şi alte poveşti, care a primit Ursul de Cristal în secţiunea Generation Kplus la Berlinale 2017, sau Zarafa, care spune povestea primei girafe a Franţei, care a călătorit din Egipt la Paris în balon.

Tot în cadrul KINOdiseea Tulcea vor avea loc ateliere de regie de film, de actorie sau de animaţie stop-motion, susţinute de profesionişti în domeniu. Şi la acestea participarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

Festivalul se bucură şi de prezenţa unor actori renumiţi, printre aceştia numărându-se Amalia Ciolan ("Poziţia copilului", "Ana, mon amour") şi Daniel Badale ("A fost sau n-a fost", "Ţăcăniţii"), actori ai Teatrului Naţional din Bucureşti.

KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis. Proiect cultural finanţat Centrul Naţional al Cinematografiei, Primăria Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea. KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală şi Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA - European Children's Film Association. În cele 8 ediţii precedente, festivalul a avut peste 90.000 de participanţi. Festivalul de film KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis.