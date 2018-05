VIDEO Primarul Timişoarei s-a postat pe Facebook mâncând dude de pe marginea drumului: „Groaznic de neigienice!“

Periodic, actualul primar al Timişoarei, fost rector şi prorector al Universităţii Politehnica, fost senator şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, lasă haina de academician sau politician şi o îmbracă pe cea de copil. „10 GOLURI! Da, atâtea am dat aseară, 10, într-un joc pe iarbă, primul din acest an pe iarbă, după două luni de pauză de sport, din cauza problemelor de la genunchi! Ce joc minunat e fotbalul ăsta!”, este mesajul care însoţeşte imaginile de la ultima miuţă la care a participat Robu. Chiar dacă internauţii i-au spus că adversarii s-au dat la o parte pentru a-l lăsa să dea gol, primarul Timişoarei a continuat să posteze astfel de înregistrări, mărturisind recent că are momente în care se simte copil şi nu face niciun efort pentru a-şi cenzura astfel de trăiri.





În noaptea de duminică spre luni, în plin scandal legat de sancţionarea adversarilor politici de la USR, Nicolae Robu şi-a mai permis o copilărie. A postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare în care apare filmat mâncând dude dint-un dud de pe marginea drumului. „Aflat, şi astăzi, într-un periplu prin judeţ, am zărit din maşină, pe marginea drumului, un dud încărcat, în Beba-Veche. Am oprit maşina, am coborât şi m-am apucat să mănânc apetisantele fructe direct de pe creangă, ca în copilărie! Doamne, cât de bune-au putut fi! Aşa, nespălate, groaznic de neigienice!”, scrie Robu în postarea care însoţeşte înregistrarea ce a strâns în doar câteva ore peste 11.000 de vizualizări. Întrebat dacă dudul era proprietatea cuiva şi dacă a cerut voie să măncânce, Robu a evitat subiectul, spunând doar că el e „om serios”.