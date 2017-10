VIDEO Titan, robotul gigant care dansează şi vorbeşte, vine la Timişoara

Titan The Robot, unul dintre puţinele proiecte internaţionale care arată că inteligenţa artificială şi inteligenţa umană pot face echipă şi, vine la Timişoara, la expoziţia Design in the Age of Intelligence organizat de compania Flex, la Biblioteca Universităţii Politehnica.

Robotul este prezent pentru a doua oară în România şi este adus cu scopul de a transmite publicului, mai ales tinerilor, că oportunităţile de dezvoltare profesională în domeniul cercetare şi dezvoltare sunt gigantice şi în zona de vest a României.



„Rezultatele excelente ale echipei locale în proiectele globale arată potenţialul deosebit al resurselor umane din România şi din vestul ţării, astfel că Flex doreşte să dezvolte parteneriatele de formare a tinerilor cu instituţiile de învăţământ”, arată cei de la Flex.





Compania Flex intenţionează ca în anii următori să investească în dezvoltarea departamentului de cercetare şi inovare de la Timişoara.

“Echipa Flex de la Timişoara, din cadrul departamentului Cercetare şi Dezvoltare, are contribuţii esenţiale în proiectele internaţionale pe care le derulăm pentru dezvoltarea de tehnologii medicale, pentru industria de maşini şi nu numai. Vedem de la un an la altul ce potenţial masiv au tinerii, cât sunt de creativi şi de inovatori, cât sunt de implicaţi şi de ataşaţi de acest gen de proiecte. Dorim ca în anii care urmează să dezvoltăm acest departament şi de aceea ne-am propus să consolidăm relaţia cu mediul universitar regional. Dorim să susţinem şi să descoperim tinere talente cărora să le oferim tot ceea ce le este necesar pentru a inova”, a declarat Michele Monico, vicepreşedinte EMEA Design & Engineering.

Compania Flex este una dintre primele multinaţionale care au venit în Timişoara în anii ’90, având un rol important în dezvoltarea pieţei muncii.





Pe lângă componenta de producţie, în ultimii ani s-a dezvoltat şi departamentul de Cercetare şi Dezvoltare, unul dintre motive fiind resursa umană calificată şi potenţialul acesteia.

“Investiţia în educaţie este o investiţie în viitor. Timişoara are tineri valoroşi, iar noi ne dorim să creăm o punte de legătură şi mai strânsă cu ei. Din această toamnă vom propune noi posibilităţi de colaborare în care să implicăm studenţii şi profesorii interesaţi de inovare şi cercetare”, a spus Adrian Dumbravă, manager la Flex România.







La evenimentele din 20-21 octombrie, care se vor desfăşura la Biblioteca Universitară din cadrul Universităţii Politehnica, Flex şi echipa departamentului de cercetare şi dezvoltare îşi vor prezenta proiectele publicului. Programul va cuprinde şi ateliere creative pentru copii şi adulţi, o zonă de gaming, de descoperire a ştiinţei, toate acestea având scopul de a încuraja comunitatea locală să sprijine educaţia în domeniul cercetării şi inovării.