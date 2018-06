VIDEO Ce a reuşit să facă în doar doi ani primarul cu 10 clase ales fără să promită nimic: drum agricol asfaltat, fibră optică în comună, apă curentă, şcoală renovată

Vedeta alegerilor locale din 2016 din judeţul Timiş a fost comuna Secaş. În cele două sate aparţinătoare, Secaş şi Crivobara, s-au înregistrat prezenţe uriaşe la vot din cauza celor care au votat pe baza vizei de flotant. Între candidaţii de la vremea respectivă a izbucnit şi un scandal pe tema flotanţilor, candidaţii recunoscând că alegerile în localitate sunt decise de cei cu viză de flotant. La alegerile din 2016, castigător al alegerilor a fost Simion Pop, candidat UNPR. „Adevărul” a relatat atunci fascinanta poveste a lui Pop, ajuns primar în comuna în care atunci când era doar un copil a ajuns ca slugă a unui cioban din sat, căruia mai târziu i-a devenit şi ginere.

În campania electorală dinaintea alegerilor locale din 2016, Simion Pop nu a promis nimic. „Vreau să văd cum stau lucrurile. Nu am ieşit să mint. Le-am spus la oameni: ‹‹Dacă aveţi încredere în mine, să nu credeţi că eu dacă câştig mâine vă curge lapte şi miere pentru că nu ştiu exact care este situaţia în primărie››. Eu dacă promit ceva trebuie să mă ţin de cuvânt”, declara primarul în ziua alegerilor locale.

După doi ani de la alegerea lui Simion Pop, ne-am întors la Secaş, o comună cu doar 300 de locuitori şi cu venituri la bugetul local de mai puţin de 200.000 de euro, să vedem ce a reuşit să facă primarul care nu a promis nimic în primii doi ani de mandat. Înainte de intrarea în comună iese în evidenţă un drum agricol proaspăt asfaltat şi o pancartă care arată că drumul este reabilitat din bani europeni. E un proiect început de fosta administraţie şi finalizat de actuala. E vorba de asfaltarea a trei drumuri agricole cu o lungime totală de 12 km. Primarul a mai reuşit să aducă fibra optică pentru internet în comună, să asfalteze drumul până la cimitir şi să reabilteze şcoala în care învaţă 25 de copii, jumătate fiind de grădiniţă. Chiar dacă este o şcoală mică, clădirea este aranjată şi dotată cu rampă pentru persoane cu handicap.







„Avem apă curentă în Secaş şi avem un proiect în derulare de 900.000 de euro, fonduri europene, pentru extinderea reţelei de apă la Crivobara. Prin PNDL, vrem să asfaltăm toate străzile din comună, aproximativ cinci km, sunt 13 km de rigole şi vreo 150 de podeţe de acces. Avem cadastru sistematic. E aproape finalizat. S-au semnat toate actele, aşteptăm scrierea CF-urilor”, a declarat primarul.

Edilul a mai spus că doreşte să facă la intrarea în sat şi un ştrand, dar unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este realizarea unui festival de muzică electronică la Secaş. „Dacă obţinem sponsori vrem să facem un festival de muzică internaţională în aer liber. În jur de 80% avem şi sponsorii. La sfârşitul lunii august vrem să facem ceva cum e la Cluj (n.r. Electric Castle). Avem o suprafaţă de 18 hectare pe care vrem să organizăm festivalul. Vrem să aducem 25.000 de oameni”, visează cu ochii deschişi primarul, care a refuzat să ofere momentan mai multe detalii.

Cum a reuşit Simion Pop să facă funcţiei

Au durat vreo două săptămâni până a depus jurământul şi prima problemă a fost că nu am găsit aici absolut nimic. Doamna care a fost primar nu a venit să îmi predea nimic. Sunt multe chestii de care m-am lovit şi am făcut multe presiuni ca să rezolv problema asta. De exemplu, amenajamentul personal nu era. Abia l-am implementat în 2015. Erau facturi care aşteptau să îşi primească banii, dar documentaţie nu era. Pe fond funciar am primit 43 de procese verbale de la Oficiul de Cadastru din 2013, 2014”, a mai spus edilul.

Întrebat dacă nu se teme că este „săltat” de procurori, aşa cum au reclamat alţi colegi de-ai săi, primarul din Secaş a declarat că nu se teme „atât timp cât ştiu că sunt corect”. „Am fost şi eu cercetat de DNA şi nu am ştiut nimic. Am fost reclamat că am făcut afaceri cu primăria, că am luat păşune. Am primit hârtie că sunt nevinovat şi nu e nimic”, a mai spus primarul.



Şcoala din Secaş, judeţul Timiş

Localnici Secaş, judeţul Timiş