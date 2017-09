Secretar de stat din Ministerul Educaţiei despre inspectoarea şcolară de la Arad: „Dincolo de spectaculosul imaginilor, trebuie văzută calitatea profesională”

Contactat de „Adevărul” pentru a exprima un punct de vedere cu privire la situaţia de la Arad, secretarul de stat din Ministerul Educaţiei, Petru Andea, a declarat că nu ştie condiţiile în care Violeta Varga a fost numită inspectoare, aflând de cazul său de la televizor, unde a văzut şi fotografiile de pe contul de Facebook al profesoarei ajunse inspector.

„Ceea ce s-a prezentat ca şi imagini şochează puţin prin faptul că nu pare a fi o ţinută care să sprijine competenţa, dar pe de altă parte trebuie să vedem ce competenţă are doamna. Nu mă pot pronunţa pentru că nu îi cunoscu activitatea, îi cunosc doar imaginea. Trebuie văzută şi activitatea” , a declarat Petru Andea.

Întrebat cum vede faptul că inspectoarea şi-a îmbunătăţit imaginea în pozele postate pe Facebook, Petru Andea a declarat că asta „nu are tangenţe cu activitatea profesională”. „Este o chestiune care ţine de modul în care doamna sau domnişoara, că nu ştiu ce este, la un moment dat a vrut să apară în spaţiul virtual, dar trebuie verificată strict competenţa ei pentru funcţia în care a fost numită. Dincolo de spectaculosul imaginilor trebuie văzută calitatea profesională a doamnei respective”, a mai declarat secretatul de stat de la Ministerul Educaţiei pentru „Adevărul”.

Ce competenţe are inspectoarea

Contactată de „Adevărul” pentru a spune ce o recomandă pentru funcţia de inspector, Violeta Varga (41 de ani) a declarat că are o experienţă de 20 de ani în învăţământ, avansând de la postul de învăţătoare până la cel de inspector. „Sunt de 20 de ani în învăţământ. Am ocupat funcţii ca: învăţător, profesor limba engleză, profesor pshiopedagogie specială, director adjunct CSEI Arad (n.r. funcţia a fost obţinută cu puţin timp înainte de cea de inspector), profesor logoped. La titularizare am promovat cu cea mai mare medie pe judeţul Arad”, a declarat Violeta Varga. Inspectoarea a mai declarat că a fost implicată şi în alte proiecte „de care nimeni nu spune nimic”. „Am ajutat o grămadă de copii săraci, am participat la cursuri de formare internaţională. Eu vorbesc prea puţin despre mine”, a mai spus Violeta Varga.