Primar înfuriat de „golanii” din Poliţie care au dat amenzi de 8 martie strigându-le pe femei: „Alooo, doamnaaaa”

Poliţiştii din Făget i-au stricat primarului din localitate, Marcel Avram, buna dispoziţie de 8 martie. Primarul s-a înfuriat când a văzut că poliţiştii rutieri îi amendează pe făgeţenii care traversează strada din faţa primăriei prin loc nepermis, printre cei amendaţi aflându-se şi doamne, care au fost „încolonate” la întocmirea proceselor-verbale.

În urma acestei situaţii, primarul i-a trimis comandantului Poliţiei din localitate o scrisoare în care reclamă comportamentul agenţilor de Poliţie. În trei puncte, primarul îşi exprimă nemulţumirile, reclamând: modul de adresare al unuia dintre agenţi, alinierea la coadă a doamenlor care au traversat strada prin loc nepermis pentru întocmirea proceselor verbale şi ignorarea şoferilor care încălcau legea, călcând linia continuă, chiar în timp ce pietonii erau amendaţi.

Primarul susţine în scrisoarea trimisă şefului Poliţiei că unul dintre agenţi li se adresa doamnelor, chiar de ziua lor, cu „respectuoasa” formulă: „Alooo, doamnaaa”. Primarul s-a arătat nemulţumit şi de faptul că doamnele au fost nevoite să aştepte, chiar de ziua lor, câte 40 de minute la coadă pentru a li se întocmi procesele verbale de contravenţie pentru că au trecut strada prin loc nepermis.

Marcel Avram, care este fost profesor al liceului din localitate a reclamat şi greşelile gramaticale ale agentului care a întocmit unul dintre procesele-verbale de contravenţie. „Sunt convins că agentul nu a absolvit liceul din localitatea noastră pentru că la Făget, cu ortografia sa, nu ar fi promovat nici măcar clasa a V-a”, a scris primarul Făgetului. În paranteză fie spus, liceul la care a fost profesor şi primarul a fost în urmă cu doi ani în mijlocul unui scandal uriaş de fraudare a BAC-ului. Zeci de elevi au fost eliminaţi din examen şi mai mulţi profesori excluşi din învăţământ pentru fraudarea BAC-ului din Făget.





Contactat de „Adevărul”, primarul din Făget a declarat că nu l-a deranjat faptul că poliţiştii au aplicat amenzi, ci modul în care au făcut-o. „Am făcut o scrisoare în care mi-am exprimat nemulţumirea faţă de modul în care au efectuat o acţiune chiar în data de 8 martie. Nu faţă de fondul problemei, adică nu faţă de scopul în sine, ci faţă de modul în care au acţionat. Sunt trei pucte pe care le-am amintit, care se pot verifica şi de pe camere. Se vede cum şi alţi cetăţeni încalcă mult mai grav decât doamnele care au trecut strada prin loc neregulamentar. M-a deranjat modul de adresare şi faptul că au făcut o adevărată coadă acolo. Au stat doamnele la coadă câte jumătate de oră la coadă să li se aplice chiar de 8 martie. Poate am fost prea acid, dar pe fond consider că am avut dreptate. Cred că au fost doi angajaţi şi o angajată de la primărie, dar nu aia era problema, ci modul în care s-a intervenit”, a declarat Marcel Avram.