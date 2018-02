Mesaj surpriză primit de fostul ministru al Educaţiei, care a introdus camerele video la BAC. „Vă cer scuze, domnule, pentru că v-am înjurat şi detestat“

Daniel Funeriu a fost ministrul Educaţiei în Guvernul Boc, între 2009-2012, care a făcut cea mai importantă reformă a sistemului educaţiei din România de după Revoluţie.

Printre cele mai importante decizii luate a fost introducerea camerelor video la Bacalaureat, care a dus la stoparea fraudei de la examene.

PDL-istul Funeriu a fost vehement criticat de opoziţia formată în special din PSD şi PNL. Acesta a primit un mesaj surprinzător la un articol publicat pe siteul Contributors.

„Domnule Funeriu vă rog să-mi acceptaţi scuzele că v-am înjurat pentru reforma bacalaureatului. La acea vreme eram un copil răsfăţat care apucase să ia BAC-ul fără camere şi cu plic şi care eram foarte supărat pe dumneavoastră că v-aţi batut joc de viitorul unor prieteni mai tineri.

Viaţa m-a aruncat apoi într-un malaxor ce m-a spălat de impostură cu lacrimi şi sudoare vărsate în zonele aride ale Spaniei, într-o vară ce nu o voi uita vreodată, pentru a ajunge apoi în toamnă slugă la un neamţ care a terminat şcolile pe bune şi care făcea în zece minute din faţa unui laptop salariul meu pe un an muncind pe moşia lui. Acolo pe moşia lui am hotărât că trebuie să schimb ceva, să nu mă mai mint că am vreun merit academic (am studii universitare terminate fără să fiu prezent la examene şi cu licenţa plagiata).

Am revenit în ţară, am învăţat o meserie pe bune, fără copiuţe, pe care azi o practic demn şi accept cu mândrie recunoaşterea colegilor şi a pacienţilor aflaţi în grija mea.

Poate că dacă ajungeaţi ministru înaintea intrării mele la liceu astăzi eram un doctor bun printre alţi doctori buni sau un muncitor bun dar cu mai mulţi ani de experienţă. Timpul meu pierdut nu pot să vi-l imput dumneavoatră ci intregii societăţi româneşti şi inclusiv mie, pentru că am făcut o artă din a da minciunii şi imposturii rangul de valoare şi model.

Vă cer scuze încă o dată domnule Funeriu pentru că v-am înjurat şi detestat”, a fost mesajul lăsat de Ben, pentru Daniel Funeriu.