Marşul Învierii de la Timişoara, model de convieţuire unic în România. Pastorul romilor s-a rugat pentru cei care conduc capitala Banatului FOTO

Marşul Învierii de la Timişoara FOTO Ştefan Both

La Marşul Învierii participă reprezentanţii tuturor cultelor religioase din Timişoara. Credincioşii ortodocşi, catolici, reformaţi, lutherani, baptişti, penticostali şi ai altor biserici s-au întânlit la ora 15.00, în faţa Catedralei Mitropolitane. După câteva rugăciuni şi citiri din Biblie, în fruntea cu fanfarerele bisericilor creştine, participanţii au plecat în marş spre Primărie, de acolo la Palatul Administrativ, iar în final s-au oprit în Parcul Rozelor, unde, a fost programat un serviciu religios de Paşte.







“Învierea Domnului Christos este un eveniment real. Nu este ceva mitologic, nu este ceva de basm. Din această Înviere curge un şuvoi de bucurie, de speranţă, care aici, în oraşul de pe Bega, îi adună împreună pe toţi cei care se salută cu . Ei s-au adunat pe străzile Timişoarei să proclame Înviererea. Ne adună Învierea lui Isus Christos şi, iată, ne aduce atâta bucurie şi entuziasm”, a declarat Laurenţiu Timiş, pastor al Bisericii Eclezia şi director executiv “Isus Speranţa României”.

Istoria Marşului Învierii de la Timişoara începe imediat după Revoluţie, în a doua zi de Paşti a anului 1990. În primul an a avut loc doar o adunare în Parcul Rozelor, la care au participat aproximativ 6.000 de persoane. A fost o nouă premieră în România, când Timişoara a demonstrat că pot trăi în armonie toate confesiunile. În 1991 a avut loc primul marş prin Timişoara, după ce Petru Dugulescu a înfiinţat Asociaţia „Iisus Speranţa României”. Numărul celor prezenţi la marş a variat în fiecare an, dar cel puţin 2.000 de persoane au fost cam în fiecare an.





“Acest eveniment a început prin viziunea pastorului Petru Dugulescu, care alături de pastorul Codreanu şi Înaltpresfinţitul Nicolae Corneanu, au dat tonul. Oamenii au simţit să arate că suntem uniţi, pentru că există unitate prin diversitate. Învierea lui Christos i-a adunat pe toţi credincioşii, indiferent de confesiune”, a mai spus Laurenţiu Timiş.

În faţa Primăria Timişoara, credincioşii ar fi trebuit să fie întâmpinaţi de un reprezentant al Municipalităţii. Credincioşii nu au fost aşteptaţi însă de nimeni, motiv care l-a făcut pe unul dintre pastor să spună: “Se vede că nu suntem în campanie electorală!”.







Printre cei care au ţinut rugăcinea din faţa Primăriei a fost Mihai Nicolae “Tara”, păstorul Centrului Creştin al Romilor. “Păstoresc biserica romilor de aici din Timişoara şi mai multe biserici din diaspora. Biserica romilor îl avem la Strasbourg. Avem însă biserici şi în Italia, Germania, Belgia, avem fraţii noştrii din America, la New York. Avem aproape 130 de biserici care aparţin de Centrul Creştin al Romilor”, a declarat Mihai Nicolae “Tara” (foto).

"Tara" susţine că romii se apropie din ce în ce mai mult de biserică. “Au învăţături, avem studiu biblic, avem corul bisericii, vrem să facem lucruri bune, ca oamenii să vină la biserică să-l cunoscă pe Domnul Isus Christos. Pe timpuri a fost mai greu, dar acum şi romii s-au împăcat cu Domnul. Înainte nu aveau carte, dar acum avem tot ce ne trebuie”, a mai spus pastorul romilor, care a participat la toate marşurile începând din anul 1991.