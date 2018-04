Lege necruţătoare pentru grătarele din pădure. Amenzile uriaşe pe care le riscă românii care fac focul pe unde apucă

Legea 54/2012. Acesta este actul normativ care reglementează activităţile de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al comunelor şi oraşelor. Iniţiatorii acestei legi au justificat necesitatea ei prin prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic.

Pe lângă obligaţiile pe care le au administratorii zonelor special amenajate pentru picnic, legea prevede şi obligaţiile pe care le au persoanele fizice care ies la picnic, pentru fiecare dintre obligaţiile încălcate fiind prevăzută o amendă. Astfel, cea mai dură amendă, între 2.000 şi 5.000 de lei, este pentru nerespectarea obligaţiei care prevede că persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic sunt obligate să aprinda focul doar in locurile special amenajate şi să il supravegheze în permanenţă.

O altă obligaţie pentru cei care ies la iarbă verde este aceea de a parca autovehiculele doar în locurile special amenajate în acest scop. Amenda pentru nerespectarea acestei obligaţii este cuprinsă între 100 şi 200 de lei. O altă prevedere din lege pentru cei care ies la picnic: să folosească pentru satisfacerea necesitătilor fiziologice doar locurile special amenajate şi să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă. Amenda pentru aceste fapte este cuprinsă între 100 şi 200 de lei. Redăm mai jos toate obligaţiile pe care le au persoanele fizice care participă la activităţi de picnic şi amenzile prevăzute pentru încălcarea acestor obligaţii.



Articolul 7

Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au următoarele obligaţii:

a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la art. 3 lit. c) şi d);

b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;

c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;

e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;

f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;

i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;

j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;

k) să nu hrănească animalele sălbatice;

l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;

m) să nu posteze semne sau mesaje;

n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;

o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;

p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.



Articolul 8

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) şi p), cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g)-j), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k)-n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.

Potrivit legii, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege.