Lee Soo-Jun, scriitoarea de romane kung-fu. Şi-a schimbat oficial numele de dragului lui Bruce Lee. „Primul roman l-am scris la 14 ani, în 28 de ore“

Timişoreanca Raluca Lee Soo-Jun este fără îndoailă cel mai mare fan din România al lui Bruce Lee, fost renumit actor, unul dintre cei mai influenţi practicanţi de arte marţiale al secolului XX. Tânăra are 19 ani şi este scriitoare. În ciuda tinereţii ei, se poate lăuda deja cu şase romane publicate plus încă trei scrise care aşteaptă să fie tipărite. Povestea lui Lee Soo-Jun începe în Germania.

„M-am născut în Germania, din părinţi din Timişoara, care au plecat acolo să lucreze, după Revoluţia din 1989. Am trăit într-un orăşel, lângă Stuttgart. Să copilăreşti în Germania înseamnă să ai legături cu tot felul alte culturi. În clasa în care am învăţat am avut ruşi, turci, bulgari, am avut şi colegi brazilieni, chiar şi alţi români. Aici e cu totul diferit”, începe să povestească Lee Soo-Jun, care are dublă cetăţenie, germană şi română.

Mutarea în România

După mai mulţi ani, s-a întâmplat ca părinţii fetei să divorţeze, iar mama, originară din Cernăteaz (de lângă Timişoara), să decidă repatrierea în România. Raluca, copil de zece ani, a fost înscrisă în clasa a IV-a, la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”din Timişoara.







„Trebuia să mă duc în clasa a V-a, dar au zis că e mai bine să încep din a IV-a. Era cel mai lung an din viaţa mea. Totul era diferit. Eu nu ştiam ce e aia . În Germania nu am fost niciodată nevoiţi să memorăm o poezie. Matematica de aici era mult mai avansată ca acolo. Totul a fost diferit, dar într-un an am renunţat şi la accentul german”, a spus Lee Soo-Jun.

Am început să scrie literatură de mică. „De fapt, am înregistrări de la vârsta de doi-trei ani, povesteam scene de desene animate care încă nu au fost la televizor. Aveam imaginaţie de atunci. Eram în clasa a doua când am început să scriu poveşti scurte, basme. E clar că m-am născut cu asta, e ceva ce trebuie să iasă afară din mine. La 14 ani am scris primul roman”, a adăugat tânăra.



„Mă uitam la toate filmele acelea cu arte marţiale. Am întrebat-o pe mama ce trebuie să fac să devin Jackie Chan. Ea mi-a spus că mai întâi ar trebui să mă apuc de arte marţiale, apoi să scriu o carte, pentru că mă mai târziu cartea poate ajunge şi film. Dacă tot ce trebuie să fac să devin Jackie Chan este să scriu o carte, e bine. De la şase ani m-au dat la taekwondo. M-am pregătit sistematic, cu gândul că asta vreau să fac şi eu când o să fiu mare”, a mai declarat scriitoare.

Din dragostea pentru cultura chineză, la împlinirea vârstei de 18 ani, Ramona şi-a schimbat oficial numele. Ea se numeşte în buletin Ramona Lee Soo-Jun. Dacă Lee vine de la renumitul actor, instructor de arte marţiale, filosof, producătorşi scenarist chinezo-american Bruce Lee, Soo-Jun este de fapt o născocire a Ralucăi. “Nu însemnă nimic, dar i-am dat eu o semnificaţie. Nu contează de unde ne-am născut, ce limbă vorbim sau cum arătăm; suntem fiinţe umane”, a afirmat ea.

Renumitul Bruce Lee a murit în 1973 FOTO Huffingtonpost.co.uk

"Ultima carte scoasă, care va avea însă trei volume, este comedie-romantică-arte marţiale. Din câte ştiu nu mai este nimeni în România care să scrie aşa ceva. Primul roman l-am scris la 14 ani, în 28 de ore. Acum, îmi ia aproximativ o lună să scriu un roman. Uneori scriu şi 12 ore pe zi. Scriu la prima mână, nu mai revin, nu mai schimb nimic. Nu va mai fi niciodată un al doilea Jackie Chan, dar există o primă Lee Soo-Jun. Mi-am descoperit stilul de-a scrie, iar cel care citeşte cartea are impresia că vede un film", a spus Lee Soo-Jun.

Următorul pas este cinematografia. După terminarea liceului, anul trecut, nu a mai dat la facultate, pentru că, spune ea, “e pierdere de timp”. A încercat însă să intre la o universitate de actorie şi film din China, dar nu a reuşit din prima. Dar spune că nu se va lăsa.