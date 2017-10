Hoţii care stau liniştiţi, chiar dacă au fost descoperiţi: poliţiştii nu vin peste ei, deşi ştiu foarte bine cine sunt, unde stau şi ce au furat

Ioana este din judeţul Arad şi este studentă în anul trei la o facultate din Timişoara. În 25 septembrie, în jurul orei 10.00 dimineaţa, tânăra a mers împreună cu tatăl ei la Timişoara, pentru a-şi duce lucrurile la cămin. Tatăl fetei a parcat maşina pe o alee din Complexul Studenţesc, iar în timp ce fata şi tatăl ei cărau bagajele în camera de cămin, hoţii au spart maşina, din care au furat două genţi în care se aflau mai multe haine, dar şi două bunuri de valoare: o tabletă şi un laptop. Tânăra povesteşte că hoţii i-au filat, bănuindu-i că au avut un sistem de bruiaj cu care să blocheze închuierea maşinii de pe telecomandă.



„Când a plecat tatăl meu de lângă maşină a vrut să o încuie şi nu putea. S-a apropiat de maşină şi abia după două sau trei încercări a reuşit să o încuie. Am crezut că e terminată bateria la telecomandă“, povesteşte Ioana. După 13 minute, când tânăra şi tatăl ei s-au întors la maşină, uşa deschisă şi genţile în care se aflau laptopul şi tableta furate.

„Eram fericită că voi recupera o parte din lucruri“

După spargere, tânăra a anunţat Poliţia, care a luat amprente. Ghinionul hoţilor a fost că tableta furată era înregistrată pe firmă, care avea sistem de urmărire prin GPS. Astfel, bunul furat a fost identificat într-o casă de pe strada Dorobanţilor din Timişoara, în care locuiesc cu chirie mai multe familii de romi. În baza informaţiilor primite de la firmă, la propunerea Poliţiei, procurorul de caz a solicitat mandat de percheziţie pentru verificarea locuinţei. Şansa le-a surâs, însă, hoţilor. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a refuzat emiterea unui mandat de percheziţie .



„Conform art. 158 din Codul de Procedură Penală, percheziţia domiciliară poate fi dispusă în cursul urmării penale, la cererea procurorului, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi“, au arătat reprezentanţii Poliţiei Timiş, care, deşi cunosc exact casa în care se află tableta, nu pot interveni. „Eram fericită că măcar parte din lucruri îmi voi recupera. Am fost şi acolo în zonă, dar din păcate singură nu am ce să fac, fiind un cartier populat de oameni de etnie romă. Ştiam şi ştiu şi acum unde îmi sunt lucrurile. Am stat după acel mandat patru zile ca după să mi se refuze de judecător. Am avut speranţe mari când am aflat unde este tableta. Am crezut că o să găsesc aproape tot, în special laptopul şi tableta, pentru că au fost cumpărate cu sacrificii mari din partea părinţilor mei. Poliţistul s-a implicat, dar judecătorul a refuzat“, a mai spus Ioana. Motivele pentru care judecătorul a respins mandatul de percheziţie nu sunt cunoscute, informaţiile nefiind accesibile publicului.