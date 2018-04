FOTO Spectacolul naturii la Timişoara. Capitala Banatului a înflorit ca în poveşti

Vremea excelentă din prima zi de Paşti i-a făcut pe mulţi timişoreni să iasă la plimbare prin oraş. Aceştia au putut savura din plin spectacolul naturii din această perioadă.

Timişoara este superbă primăvara, atunci când este scăldată în culorile naturii. Malul canalului Bega este spectaculos, iar parcuriile sunt parcă decupate din poveşti.

Florile copacilor sunt ispititoare, atregătoare, încântătoare cu ale lor culori şi miresme. Arborii exotici îşi expun florile mari, albe şi roşii, plăcut mirositoare.

Este şi perioada în care fotografii, amatori sau profesionişti, au de lucru. Am ales să ilustrăm Timişoara înflorită cu pozele făcute de Răzvan Vitionescu, un tânăr fotograf din Timişoara.





GALERIE FOTO Răzvan Vitionescu



„Nu am făcut niciun curs, nicio şcoală de fotografie, singur m-am învăţat. Prin propriile mele ambiţii am avut şi câteva expoziţii şi evenimente. Am avut organizat de Casa Studenţilor din Timişoara două expoziţii la Galeria Primăriei, una cu tema peisaj şi alta cu oraşul Timişoara. Am mai participat la Foto România, festival care s-a ţinut la Cluj, tot cu tema peisaj. Am mai trimis câteva imagini şi la Salonul Fotografului Român, iar anul trecut am avut şi o lansare de album de fotografie”, ne-a declarat Răzvan Vitionescu.