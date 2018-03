FOTO Mitropolia Banatului ţine de zece ani în ruină Castelul de la Banloc. „Nu au fonduri. Catedrala Neamului absoarbe o mare parte din banii bisericii“

În anul 2008, castelul de la Banloc, aflat la 50 de kilometri de Timişoara, nu departe de graniţa cu Serbia, a fost cedat, în concesiune, Mitropolei Banatului, pe o perioadă de 49 de ani. Mitropolitul de atunci, Nicolae Corneanu, dorea să transforme castelul într-un centru ecumenic. Se spera că minunatul monument de patrimoniu, care a aparţinut prinţesei Elisabeta, va scăpa de ruinare, va fi restaurată şi pusă în valoare.

Au trecut însă zece ani, iar castelul de la Banloc arată la fel. Mitropolia s-a lăudat cu numeroase proiecte, dar nu s-a materializat nimic în ultimul deceniu.



Singurele investiţii importante la castel au fost cele ale Ministerului Culturii, care în 2000 a făcut lucrări de consolidare în valoare de 1,5 miliarde de lei.





“Singura intervenţie pozitivă în anii aceştia a fost făcută de Ion Caramitru, ca ministru al Culturii, care a făcut acoperişul şi a salvat castelul de la prăbuşire. Fără acoperiş nu mai exista acum. În plus s-au făcut şi alte consolidări. După care a apărut Mitropolia şi a cerut să-i fie dată proprietatea. În tot cazul, Mitropolia vroia să facă un centru de întâlniri religioase ecumenice. Sună frumos, fostul mitropolit Nicolae Corneanu chiar credea în chestiile astea... Iată că au trecut zece ani şi nu au făcut nimic. Castelul regal de la Banloc este în mare suferinţă patrimonială”, a spus Daniel Vighi, preşedintele Asociaţiei Ariergarda.

În urmă cu aproape un an, la Banloc şi-au făcut apăriţia câteva măici, care au primit o casă, gratuit, din partea primăriei. Ele au mai făcut câteva lucrări de igienizare în zona castelului.

Reprezentanţii Mitropoliei Banatului au dărâmat o anexă administrativă a castelului (unde a fost şi bucătăria), urmând să o reconstruiască. Din cele spuse de oamenii din Banloc, după ce va fi gata construcţia, aici urmează să fie mute măicile.



“Este vremea să facă şi Mitropolia un gest, ceva. Spre exemplu pot accesa fonduri transfrontaliere care funcţionează de ani mulţi. Am văzut că se reconstruieşte acea anexă, trebuie să fim atenţi să fie făcută o lucrare de restaurare ştiinţifică, să fie de valoare. Am fotografiat anexele ruinate din parcul sălbăticit care aşteaptă şi el o mână de gospodar. Ceva din jungla de acum doi ani s-a mai tăiat, au mai tăiat din buruieni şi urzici. Nu am mai văzut urme de oi”, a mai spus Daniel Vighi.



Am încercat să aflăm de la Mitropolia Banatului amănunte despre planurile pe care le au cu castelul, însă părintele Timotei Anisorac, cel care se ocupă de proiect, a refuzat dialogul. “Părintele Timotei nu doreşte să vorbească despre Banloc, pentru moment”, a fost mesajul primit din partea Mitropoliei.





Lucian Trifonescu, primarul din Banloc, crede că Mitropolia Banatului nu are bani pentru că principala grijă este terminarea Catedralei Mântuirii Neamului.



“Mitropolia a început anul trecut să reamenajeze pavilionul în care era cândva bucătăria. Cu aia a început, pentru că au adus un grup de maici să se ocupe de curăţenia domeniului. Săracele au curăţat o parte, au muncit. Vor să facă un loc mai mic unde să le adăpostească pe ele, după care să înceapă să facă şi alte lucrări. Eu sunt primar nou, multe amănunte nu cunosc. Nu au avut fonduri cei de la Mitropolie. Mă gândesc că şi Catedrala Neamului, care se construieşte acum, absoarbe o mare parte din banii bisericii. După terminarea catedralei, probabil că vor rămâne destui bani să finanţeze şi locurile astea ale noastre”, a spus primarul Lucian Trifonescu, care se află la primul mandat.

“Vin mulţi turişti să vadă castelul. E frumos şi aşa, are farmecul lui chiar dacă nu e îngrijit şi pus la punct. Pe mine mă fascinează şi aşa. Vă spun că şi mitropolitul e fascinat de loc, vine des, nu spune la nimeni, ci te trezeşti cu el aici”, a mai spus Trifonescu.









Castelul de la Banloc a fost construit în 1793 de contele Lázár Karátsonyi. În 1935 prinţesa Elisabeta, fiica cea mare a Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand, cumpără domeniul nobiliar de la urmaşul familiei, Karátsonyi-Keglevich Imre.

Momentele de glorie ale castelului de la Banloc au apus odată cu plecarea în exil a principesei Elisabeta, în 1947. Elisabeta - sora Regelui Carol al II-lea, a fost căsătorită cu regele Greciei şi a murit în 1957 la Cannes, la vârsta de 62 de ani.



Când a plecat în exil, Elisabeta a luat foarte puţine lucruri cu ea. Au rămas la Banloc tablourile, mobilierul, bijuteriile şi alte valori inestimabile.

După plecarea Elisabetei, castelul cade pradă vandalilor, care distrug tot şi fură cele mai valoroase lucruri care au fost lăsate în castel. Arhiva şi biblioteca au fost incendiate.





Castelul a trecut apoi de la un proprietar la altul, iar fiecare abandon a fost însoţit de o veritabilă molimă: jaful. A fost sediul IAS Deta, ocol silvic, azil de bătrâni, leagăn de copii, iar până în 1991, şcoală. A alunecat complet în ruină odată cu cel mai mare cutremur care s-a produs în vestul ţării, în iunie 1991.



Castelul a trecut apoi de la un proprietar la altul, iar fiecare abandon a fost însoţit de o veritabilă molimă: jaful. A fost sediul IAS Deta, ocol silvic, azil de bătrâni, leagăn de copii, iar până în 1991, şcoală. A alunecat complet în ruină odată cu cel mai mare cutremur care s-a produs în vestul ţării, în iunie 1991.

Citiţi şi: