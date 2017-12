FOTO Maşinile Renault, pe străzile Timişoarei în perioada interbelică

În urma vizitei preşedintelui francez Charles de Gaulle în România, din 1966, Nicolae Ceauşescu a decis ca Uzinele Dacia să producă maşini sub licenţă Renault. Fabrica a fost ridicată la Mioveni, în judeţul Argeş, într-un an şi jumătate. În 1968, pe poarta fabricii a ieşit modelul Renault 8 sub numele de Dacia 1100. Francezii furnizau pentru Dacia 1100 toate părţile componente, în România fiind doar asamblată maşina. În 1969 a intrat în producţie noul model Dacia 1300 (sub licenţa Renault 12), care avea să devină maşina naţională a românilor. Aşa a început povestea Dacia.



Cu aproape 40 de ani mai devereme, Renault era una dintre mărcile care circulau şi pe străzile marilor oraşe din România. Conform albumului „Automobile în Timişoara interbelică”, scos de Vlad Capotescu, reprezentantul Retromobile Timiş, în 1930, la Timişoara erau în circulaţie 21 de maşini Renault.



„Louis Renault (1877-1944) a fondat compania Renault în anul 1899, cu ajutorul financiar al fratelui său Marcel. Un an mai târziu, avea deja produse peste 200 de maşini, iar cererea era îm creştere. În 1913, fabrica avea peste 15.000 de angajaţi şi produceau peste 10.000 de maşini anual. Oferta cuprindea de la maşini mici şi ieftine la limuzine luxoase şi scumpe”, povesteşte Vlad Capotescu.

Interesant este că în perioada interbelică maşinile Renault aveau nume frumoase, precum: „Monastella”, „Reinastella”, „Vivaquattre”, „Primaquattre”, „Juvaquattre” etc.



Începând din 1927, automobilele Renault au fost importate şi la Timişoara. Reprezentanţa Renault îi aparţinea lui Villiam Tichi, iar sediul era în Piaţa Unirii nr.8.

„Avem onoarea a aduce la conoştinţa onor public că a reuşit a obţine reprezentanţa automobilelor Renault pe teritoriile judeţelor Timiş-Torontal, Caraş şi Severin.