Cu ia pe bicicletă. E trendy să pedalezi în costum popular românesc

IA românească pe bicicletă, care se află la cea de-a treia ediţie, are rolul de a readuce în discuţie frumuseţea portului românesc. “Ia românească, costumul popular şi elementele componente au inspirat an după an designeri internaţionali. Portul românesc este mai actual ca niciodată şi poate fi integrat în viaţa de zi cu zi, întocmai precum mersul pe bicicletă se doreşte a fi un stil de viaţă. Conceptul IA românească pe Bicicletă a venit natural, văzând că o sumedenie de participante la pedalările Verde pentru Biciclete au ales această componentă vestimentară tradiţională”, spune Romina Faur, manager de proiect la “Verde pentru Biciclete”.

Deoarece în acest an se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Iei sâmbătă, VdB a decis să schimbe ziua obişnuită a întâlnirilor. Bicicliştii iubitori ai vestimentaţiei tradiţionale româneşti se vor prezenta pe platforma Timco, sâmbătă, începând cu ora 10:30.





Va avea loc şi o expoziţie de fotografii în premieră a Asociaţiei Prin Banat, iar partenerii sportivi vor susţine o sesiune de încălzire...specifică!

Se pregătesc o sumedenie de premii, pentru participanţii la eveniment din partea sponsorilor şi partenerilor proiectului. Vor fi premiaţi cea mai frumoasă ie, cel mai frumos costum popular/tradiţional, cea mai veche ie, cea mai frumoasă apariţie feminină şi cea mai frumoasă apariţie masculină.

Fiecare câştigător va primi câte un abonament full fitness de o lună din partea Smartfit Studio. În plus, Arsenal Park va oferi o noapte de cazare în cel mai mare parc tematic din ţară, valabilă în timpul săptămânii, cu mic dejun pentru două persoane, acces pentru 2 persoane în AquaPark Arsenal şi acces la una din activităţile din Aventura Park Arsenal (trasee de căţărare, tiroliană sau PowerFan Jumps).

De la ora 11:30 se va parcurge următorul traseu: Platforma Timco - Calea Circumvalaţiunii - Calea Al. I Cuza – Piaţa Mărăşeşti – Str. Oituz – Piaţa Ionel I.C.Brătianu - Bulevardul Take Ionescu – Str. Simion Bărnuţiu – Str. Gheorghe Adam – Str. Imbroane – Muzeul Satului Bănăţean. În Muzeul Satului Bănăţean vor fi ateliere specifice, în cadrul unui eveniment organizat de Asociaţia Culturală Art Protocol.