Copil retras de părinţi de la o grădiniţă renumită. Mama acuză că băiatul ei a făcut pipi în pat fiindcă educatoarea dormea în timpul programului

O mamă care avea copiii la Grădiniţa Waldorf din Timişoara şi-a retras copiii din unitatea de învăţământ după ce băieţelul ei de şase ani ar fi fost nevoit să urineze în patul în care dormea la prânz de teamă să nu o trezească pe educatoarea care ar fi dormit în rând cu copiii. Într-o sesizare depusă la Inspectoratul Şolar al Judeţului Timiş, timişoreanca arată că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă, dar nu a avut nicio şansă.

„Aceasta (n.r educatoarea) doarme în timpul orelor de program în dormitorul copiilor, motiv pentru care mai multor copii, printre care şi fiului meu le este frică să o trezească pentru a merge la toaletă. De aceea urinează în pat, neavând voie să meargă să îşi facă nevoile fiziologice fără să întrebe. Faptul că doarme este cunoscut şi altor părinţi, lucru confirmat de cei mici, cărora, dacă le vine la toaletă, le este teamă să se ceară ca să nu o trezească pe doamna. Dorind să aflu motivul pentru care copilul face pe el, răspunsul educatoarei a fost că o face «de-a naibii ce e pielea pe el»”, se arată în plângerea depusă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.





Directoarea Liceului Waldorf, în cadrul căruia funcţionează şi grădiniţa, Lia Istin a declarat că seara zilei în care mămica a depus plângerea a convocat o şedinţă cu toţi părinţii în care i-a întrebat pe fiecare în parte dacă au avut plângeri de genul celei reclamate din partea copiilor. „Bineînţeles că noi, în seara respectivă, ne-am şi întâlnit cu părinţii pentru că mi s-a părut că trebuie de urgenţă să analizez situaţia respectivă şi s-a dovedit că a fost un caz izolat, deci e singurul copil care a păţit asta. E un lucru normal, la urma urmei, e un copil de 5 – 6 ani care a făcut pipi în pat. Se întâmpla doar joia, probabil joia era un moment mai special pentru el. Nu cunosc chiar amănuntele respective. Nimeni nu a mai semnalat, întrebaţi pe fiecare în prezenţa mea, a doamnei director adjunct, a educatoarelor, bineînţeles şi a părinţilor”, a declarat Lia Istin.

Directoarea unităţii de învăţământ a declarat că este exclus ca educatoarea reclamată să adoarmă după ce pune copiii la somn. Lia Istin a mai declarat că, aşa cum prevede legea şi regulamentul, s-a constituit o comisie de disciplină care va face cercetări şi va prezenta un raport, ce va fi înaintat atât părinţilor, cât şi Inspectoratului Şcolar.

La rândul său, inspectorul şcolar general al judeţului Timiş, Aura Danielescu, a declarat verificările sunt în curs. „Urmează ca această faptă, care este o prezumată faptă, deocamdată noi nu ştim dacă se verifică, nu putem acţiona în a aduce acuze până nu verificăm toate aspectele. Petiţia, aşa cum este şi firesc, a fost repartizată inspectorului de specialitate, colegei mele care se ocupă de învăţământul preşcolar, respectiv inspectorului de sector care are în subordine unitatea de învăţământ Waldorf. Nu ştiu în ce măsură putem demonstra că ceea ce spubne petiţionarul aşa şi este. Nu s-a mai întâmplat să primim o asftel de petiţie, nu am fost sesizaţi că doarme un coleg sau o colegă în timpul activităţii la grupă sau la clasă”, spune Aura Danielescu.

Pe pagina de Facebook unde a fost publicată plângerea depusă la Inspectoratul Şcolar, mai multe mămici care au avut copiii la Waldorf, în grupa educatoarei reclamate au arătat că nu au avut problem cu educatoarea. „Fetiţa mea a iubit-o enorm pe această doamnă educatoare. Patru ani a făcut cursuri la grădiniţa Waldorf, însă nu am auzit niciodată să se întâmple asa ceva. (…) Eu cred că asistăm la un curent care denigrează medicii, cadrele didactice şi preotii. Dacă nu suntem atenţi, putem cădea foarte uşor în capcana acestui curent, făcând ceea ce considerăm ca e «bine» pentru copii noştri şi pentru noi. Să mă iertaţi că am îndrăznit să scriu aici, sincer, fără să am intenţia sa critic reacţia cuiva. E dreptul fiecăruia sa reacţionăm şi să acţionăm după liberul arbitru”, a comentat o mămică.

„Şi eu am avut doi copii la acea grupă şi nu am avut probleme cu doamnele educatoare, dar pe parcursul şcolii au fost nenumărate probleme pe care le-am rezolvat la şedinţe ori discuţie cu învăţătoarea. Am observat că ţin cont şi de părinţi şi au luat măsuri spre a ne mulţumi chiar daca uneori nu le-a picat bine. Nu cred că ai procedat corect retrăgându-ţi copii. Cu siguranţă pe parcurs vei mai întâmpina probleme. Ce vei face? Îţi vei muta din nou copiii? Şi aceste schimbări îi pot bulversa pe copii”, a scris o altă mămică.