Cel mai original proiect muzical din Timişoara, pus la cale de un voluntar german, vine cu o mare surpriză în 2017

Timişoara Gospel Project, care există din anul 2005, se află în faţa primului album. Coriştii amatori conduşi de germanul Dominic Samuel Fritz, au intrat în premieră într-un studio de înregistrări. Se preconizează ca în toamna acestui an să iasă CD-ul Timişoara Gospel Project.



Dominic Samuel Fritz este omul care a făcut posibil apariţia acestui cor care a reuşit să uluiască publicul în conceretele pe care le-a susţinut.

“Să fiu sincer, niciodată nu m-am gândit la un propriu album. Pentru că întotdeauna acest proiect a fost o chestie de live, de concert. Toată atmosfera s-a putut realiza doar live. Însă în ultimii ani, am început să scriu, să compun piese pentru concertele noastre. Mi-am propus ca în fiecare an să am o piesă. Deja aveam cinci piese pe care le-am cântat la concertele noastre. Şi din ce în ce mai multă lume spunea: ce păcat că nu avem un CD”, a declarat Dominic Samuel Fritz.





Timişoara Gospel Project a început în urmă cu 12 ani, din pasiunea şi din ambiţia lui Dominic Samuel Fritz de lăsa ceva în urma sa la Timişoara. A ajuns în România în 2003, ca voluntar la o casă de copii din Timişoara, a Fundaţiei Caritas. Dominic era absolvent al unui liceu catolic iezuit din Germania.

„Am lucrat ca educator pentru copii între 9 şi 12 ani. A fost o experinţă care mi-a schimbat viaţa. Este incredibil cât de mult se pot schimba copiii dacă le dăruieşti afecţiune fără niciun interes. În acel an, m-am îndrăgostit de Timişoara“, avea să spună germanul.





La plecare, a dorit să pună pe picioare un cor de gospel, care urma să susţină un concert caritabil. Putea să vină în cor oricine. În Timişoara Gospel Project au venit de-a lungul timpului oameni din toate păturile sociale şi de toate profesiile, de toate vârstele şi confesiunile, cei mai mulţi fără să aibă de-a face cu muzica. După o săptămână de repetiţii, erau în stare să dea un concert profesionist.

“A început ca un singur proiect. Era de un singur week-end. Am fost voluntar în Timişoara, am cunoscut mai multă lume, am cântat, dar a venit vremea să mă întorc acasă, în Germania. Dar într-o zi am zis, hai să revin la Timişoara, pentru un sfârşit de săptămână, şi să cântăm muzica gospel. Atunci au venit doar zece oameni, am fost puţin dezamăgit, dar a ieşit un concert atât de frumos că am zis, hai să mai fac asta încă o dată. Anul următor au fost 30 de oameni. Următorul an au fost 40. Şi a tot crescut. Am ajuns la peste o sută de persoane. Pot să spun că la proiectele noastre au contribuit, din 2005, peste 600 de oameni au cântat măcar o dată cu noi”, a mai afirmat Dominic Samuel Fritz.









Primul concert Timişoara Gospel Project a avut loc în Biserica romano-catolică din Elisanetin. După ce locul a devenit prea mic, s-au mutat în Domul din Piaţa Unirii, apoi în Biserica Millenium. În 2012, Timişoara Gospel Project a ieşit pentru prima dată din biserici şi s-a mutat într-o sală de spectacole, la Sala Capitol.

“Lucrăm cu amatori, e un cor de amatori, e un cor cu mulţi oameni care nu au cântat niciodată într-o formaţie. De fiecare dată se schimbă componenţa exactă, vin alţi oameni, nu facem niciun fel de probe sau audiţii pentru a-i accepta. Singura condiţie este să vină la repetiţii”, a mai declarat Dominic.

Coriştii din Timişoara Gospel Project erau amatori, însă în ultimii ani, alături de Dominic Samuel Fritz au venit şi instrumentişti profesionişti, din diferite trupe rock din Timişoara. O dată pe an, îşi rupeau din timpul şi programul lor pentru a cânta în corul de gospel. Aceştia vor fi prezenţi şi pe albumul Timişoara Gospel Project, care va fi lansat în toamna acestui an.