Cea mai bătrână maşină care circulă în vestul României. „Dacă la semafor stă un Ferarri şi aceasta, credeţi-mă, toată lumea se uită la a mea“ FOTO

Cristian Huţulete a cumpărat maşina Ford A în urmă cu trei ani de zile, din Danemarca. Acum, când iese pe străzi cu bijuteria pe patru roţi, atrage toate privirile precum un magnet. Cristian Huţulete este mecanic auto de 22 de ani şi susţine că are ca hobby maşinile de când se ştie.

„M-am născut cu maşina în curte. Mai am câteva maşini din anii ’70-’80, dar acest Ford A este cea mai veche şi mai interesantă. Este o maşină foarte fiabilă, extraordinar de simplă, totodată şi foarte dotată. Are şi <pilot automat>, care ţine acceleraţia, ceea ce pe vremea respectivă era ceva. Multe maşini din zilele noastre nu au aşa ceva. Motorul şi piesele sunt originale, nu s-a reparat nimic. Caroseia a fost refăcută, plus interiorul”, a povesteşte Cristian Huţulete.



Viteza maximă cu care a mers: 90 de kilometri de pe oră





Maşina are un motor de 3.300 centimetri cubi, pe benzină, şi consumă cam 25 de litri la suta de kilometri. Proprietarul susţine că viteza maximă atinsă a fost 90 de kilometri de pe oră, doar cel mai bine se simte dacă nu se depăşeşte 60 kilometri pe oră. Nu este o jucărie ieftină.

“Preţul lor fluctuează în funcţie de starea maşinii. Una care nu este restaurată, este în stare originală, dar merge, funcţionează, costă undeva la 20.000 de euro. Una recondiţionată, între 35.000-45.000 de euro. Depinde de piaţa auto din clipa aia. Dar maşina asta are valoare sentimentală pentru mine. Au venit mulţi să o cumpere, în fiecare lună primesc oferte, dar nu este de vânzare”, a mai spus Huţulete.

Caroseria este pe şasiu de lemn

Maşina lui Huţulete este ţinută în garaj cu climă, iar în perioada friguroasă are instalaţie de căldură. “Caroseria este pe şasiu de lemn, iar tabla este bătută în cuie pe ea. Doar în partea de jos, şasiul este de fier”, a explicat proprietarul.





Huţulete a făcut deja 2.000 de kilometri cu Fordul. De regulă, iese cu maşina în fiecare week-end, însă participă la toate paradele cu maşini retro organizate în această parte de ţară, cât şi din Ungaria şi Serbia.

“Când ieşim la plimbare cu ea, vă spun: Dacă la semafor stă un Ferarri şi acest Ford, credeţi-mă, toată lumea se uită la aceasta, toată lumea face poze cu ea, nu cu aia nouă”, a afirmat Cristian Huţulete.







Ford A s-a fabricat până în 1932

Fordul model A a fost, în perioada interbelică, cea mai populară maşină din România.





“Înainte de acest model, Ford a fabricat modelul T, care a fost oprită la 1 ianuarie 1928. Timp de şase luni, cei de la Ford nu au mai produs nimic. Toţi clienţii au fost lăsaţi în suspans. Modelul A s-a fabricat până în 1932, într-o cadenţă de 7.000 de unităţi pe zi, pe bandă rulantă. În Europa s-a fabricat în Anglia şi Germania. Majoritatea maşinilor din România erau importate din Germania. În Timişoara, când era doar Fordul T, jumătate din maşinile din oraş erau acest model. Proporţia s-a păstrat până în 1932, cu modelul A. A fost cel mai celebru automobil din românia interbelică”, a declarat Vlad Capotescu, reprezentrantul Retromobil România, filiala Timiş.

În anul 1934, a fost deschisă celebra uzină Ford de la Bucureşti. “Veneau maşinile demontate şi doar se asamblau la noi”, a adăugat Vlad Capotescu.



Reprezentanţa de la Timişoara era deţinută de Prohaszka





În acea vreme, o maşină Ford A putea fi cumpărat cu 600 de dolari, care astăzi echivalează cu 18.000 de dolari.

“Reprezentanţa Ford din Timişoara era deţinută de familia Prohaszka, cei mai bogaţi timişoreni la acea vreme. Erau proprietarii morilor din Timişoara, Sânnicolaul Mare şi Grabaţ, aveau şi palatul cu Ancora. La parterul acestui palat era reprezentanţa Ford. Ulterior a fost în Piaţa Victoriei. Maşinile veneau din Germania, demontare, erau aduse pe Bega, cu vaporaul. Erau debarcate, se montau în atelier şi se vindeau apoi clienţilor. Fordul era foarte ingenios. Venau în nişte cutii din lemn, în care erau asamblate piesele. Aveau o anumită dimensiune. Şipcile se demontau şi se foloseau apoi la pardoseala maşinii. Totul se folosea. Toate maşinile erau vopsite în negru, pentru că era vopseaua care se usca cel mai repede. Altfel nu puteai construi 7.000 de maşini pe zi”, a explicat Vlad Capotescu.

